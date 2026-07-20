【抽獎】琅琅悅讀四歲周年慶登場！TOP20人氣關鍵詞總回顧

使用者注意，使用者注意，「琅琅悅讀 」即將在本月份邁入第四個年頭，我們除舉辦例行的「人氣閱讀回顧×投票抽好禮」活動 ，另將於 7/26、7/27 首度出征松山文創園區 ！讀者除可線上投票抽好禮，亦可親赴現場參與「換乘悅讀」活動，享有雙重抽獎機會。

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2026 年上半，世界政經局勢並不平靜，「懷舊」似乎已成為人人追逐的避風港，對內尋求情感和解，對外則高呼生存保障；值此之際，人們更傾向修補家庭關係，上半年網站投稿內容圍繞親子關係、家庭裂隙，讀者反應熱烈；而在公領域，工作議題、財經理財、退休規劃與健康養生等實用主題備受歡迎，此外還有諸多涉及運勢預測、信仰的文章，在在反映了將閱讀視為心靈錨點以渡過艱鉅時刻，已成站上讀者的默契。

為了持續提升網站品質，在上半年我們也啟動專訪單元改造，期待讓讀者耳目一新；此外亦陸續推出新專欄單元「演技如來神掌－黃秋生」、「喬瑟夫專欄」，以最精深的經驗談、最幽默有感觸的日常觀察，成為大家在變動時代裡最堅實的閱讀良伴。

「演技如來神掌－黃秋生」專欄文章視覺。

「喬瑟夫專欄」專欄文章視覺。

四周年實體活動主題「換乘悅讀」亦祭出多項好禮，總市值近 2 萬元，邀請大家一起打包焦慮、換乘悅讀，堂堂正正往下半年出發！（立即票選玩抽獎，文末詳見活動辦法）

報告完畢！

文章目錄 一、生活不只有溫情雞湯：自私、委屈、告別與和解

二、多元也有深度，下里巴人與陽春白雪共譜絕唱

三、如果無法預見變動，我們能做的就是反脆弱

四、在神明微光與日常溫情間

五、2026上半年TOP 20 關鍵字

一、生活不只有溫情雞湯：自私、委屈、告別與和解

#成長 #母親 #親子 #寵物

張家長，李家短，王家有個大花碗；趙家苦，鄭家窮，孫家有隻毛毛蟲

人人都期待生活在父慈子孝兄友弟恭的環境裡，但生命總愛開玩笑，加入欺瞞加入謊言，看似滿分的關係背後都有難以分辨的委屈，就像一鍋不冒煙的滾沸湯水，又有多人為顧及成全自己或旁人的面子，拗著脾氣渡過十五二十年。

辛辣真相、深層療癒，比較上半年熱門文章與投稿趨勢，高比例的讀者流連於這些過來人現身說法，那反映了現代人在關係裡的焦慮與傷痕，卻也是文字具備看見幽暗、救贖力量的明證。現在閱讀精選文章，一起在文字裡重拼回家的路。

二、多元也有深度，下里巴人與陽春白雪共譜絕唱

#電影 #改編 #故宮 # 書法

上半年的影視藝術人文類文章，可說是多元紛呈。除深夜限定的精神慰藉，不少人也偏好更加硬核的內容，舉凡從設計糾紛時事回扣大歷史記憶，將美學鑑賞融入在地生活；再到殿堂級大師的心法函授，足見當代讀者對於藝文內容的渴求已不僅僅止於娛樂。另在文本改編脈絡下，我們也推出「故事大反攻」專題，與業界人士共談台灣IP產業的困境。

「故事大反攻」專題主視覺。

本回精選文章帶領各位重溫半世紀前歌仔戲巨星楊麗花與秀場天王張帝跨界共演的稚嫩青嫩，並且以時下風行的AI生成迷因影片為跳板，照見那些可能隱身但從未消失的集體記憶。多元、深度、趣味，更有質感的視角是琅琅悅讀給各位的許諾，我們就是你隨傳隨到的精神糧倉。

三、如果無法預見變動，我們能做的就是反脆弱

#健康 #退休 #邊界感 #財經

積極投入職場賽局、追求財富穩定，以及重視身體健康，才是對抗不確定性的唯一解方！這一系列生活主題文章，在今年上半年聲量始終高居不下，從重新檢視人際關係、思考成功定義，到攸關活力的睡眠，在在邀請你思索自我保護與團隊融入間的微妙平衡，也提醒只有行動能逆轉身體機能；書中不見得有黃金屋及顏如玉，卻有最實質無花巧的當代生存指南。

此外，我們也推出「照常出刊！」專題，一窺雜誌編輯部的內部運作，究竟這些議題設定者們是如何做出決策？在外部限制與內部信念間，取捨的標準是什麼？

「照常出刊！」專題主視覺。

四、在神明微光與日常溫情間

#運勢 #生肖 #神明 #社會

信任自己的實力，與會否陷入迷惘，不能等同而論。有時候人們需要形而上的指引，舉凡星座血型，生肖詩籤，都是茫然焦慮的真實寫照，我們需要的就是一份高於現實、日常的守護與安心感。

除年初的丙午馬年全攻略，今次也帶來多篇記錄信仰神蹟的文章，以及專題「萬物皆有靈」，既不可思議也有慈悲溫度，必定能滿足讀者對於心靈安歇的企盼；而在社會面向，請至《郵局一天都在忙什麼？》一揭深似海的公家機關面紗，瞧瞧最日常可見也最為疏離的櫃員人生。

「萬物皆有靈」專題主視覺。

五、2026上半年TOP 20 關鍵字

以上是近半年最具聲量的主題及20強關鍵詞，哪一篇文章題最吸引你，或者什麼主題關鍵詞你最感興趣？

「琅琅悅讀」網站致力於成為華文世界的閱讀導覽員，今年首度以線下活動形式與讀者接觸，「換乘悅讀」號召全世界的書蟲們聯合起來，在文海晃蕩中，我們失去的是浮躁的資訊洪流，獲得的將是整個世界。

It's better to read than to fade away. ／與其蒼白凋零，不如沉浸閱讀！

「琅琅悅讀」周年慶特別企劃，歡迎投票即可抽千元禮券，投票時間即日起至8/31 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！（本次活動僅供UDN註冊會員參加）

注意事項：

1. 活動時間：即日起至8/31

2. 獎項：遠東百貨禮券3 組 1,000 元

3. 本活動限具有中華民國國民身分之國民參加，且僅限設籍於台澎金馬地區者參加，贈品寄送地址亦同。票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。

4. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項，贈獎均以電子票券為主，部分實體票寄送（展覽門票）僅限臺澎金馬地區，恕不開放其他地區寄送。

5. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6.若發現人為操作、使用網頁機器人程式或一次性信箱等參與活動，主辦方也權取消其參加或得獎資格。

7.本活動獲獎資格不得重複，每人僅限一次領獎機會（依個人資料為準），均不得重複領獎。

8. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

9. 更多周年慶活動、參與辦法以及後續得獎公告，可至 「換乘悅讀」活動官網查詢