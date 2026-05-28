女子自幼夢通，關聖帝君賜「甲甲大吉」籤詩護持
【神明接單中】
芙這名女子，自小便有夢通，但明確預知未來及應對的能力，是在關聖帝君加持後才清明。
兒時家中篤信佛教，某日在寺廟膜拜伽藍菩薩時，父親突然說：「祂其實就是關聖帝君。」年幼的她感到困惑：何以道教神明又是佛教護法？長大後才發現：善的流轉本無分別。
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本以為緣分僅止於此。立志當教師的她，大學時因緣際會來到彰化八卦山恩主公殿求籤，請示能否應屆考取錄取率不到百分之五的國小教師。聖筊連三，伴隨音樂的籤詩機徐徐吐出：
【第一籤．大吉】
巍巍獨步向雲間，玉殿千官第一班。
富貴榮華天付汝，福如東海壽如山。
如籤詩所言，她順利取得卓越師培獎學金，且常遇貴人相助，教育路扶搖直上。然而大三時，理想與實際的落差使她深感挫折，逃避了整整一年。直到某天逛街時福至心靈，她走進關帝廟再次求籤：
【第四十二籤．中吉】
我曾許汝事和諧，誰料修為汝自乖。
但改新圖莫依舊，營謀應得稱心懷。
被看透的自暴自棄讓芙涔涔流汗，回頭任教並學習師資專業知能，而後將心路歷程寫成文章，意外獲取首獎，亦成為日後應屆考取正式教師的強大助力。
教甄前夕，夢中傳來意旨：帝君將助她考取，但未來須助祂度化人間。
年少的芙，誤將夢境視為利益交換，心中隱隱質疑，且當時她尚無法分辨這究竟是精神雜訊還是神聖指示。
直到踏入職場，才發現教育現場如同戰場。體制、同事角力、親師溝通，密麻的問題如潮水湧來。在近乎枯竭的磨練中，她的夢通能力竟逐漸蛻變為清明的指引畫面。
經過多次危機，芙煉化了自己的心。面對無理家長，以和為貴化解戾氣；遭遇刻意騷擾，如如不動冷漠相待；職場不公時，修持經咒降伏外境與焦躁。
她逐漸成為大家眼中「心想事成」的奇女子，即使有惡緣出現，對方終會選擇撤退。人們只道她幸運，卻不知背後的故事。原來，帝君早已預見戰場險惡，提早為她授印。
在教職將滿十年的生日前夕，畫面忽有宣讀之聲，隨後身上閃耀出燦爛紅光。喧囂的人間裡，她篤定留下一身正氣，等待接下來展開的命運。
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