2026丙午馬年全攻略：屬羊強運、屬龍漏財危機！命理大師教你布局好運勢

（內容／謝沅瑾，編輯撰稿／一刻鯨選）

乙巳年即將邁入尾聲，接下來就要進入馬年，也就是丙午年。在歲末年關之際，享譽國內外的命理大師謝沅瑾，也針對馬年的運勢、開運秘訣，提供全方位的好運攻略。

在這本開運寶典中，謝沅瑾老師分享了以下內容：

運勢最佳排行榜

第一名：2003 年（民國 92 年次）癸未羊（24 歲）

整體運勢非常理想，吉星高照、貴人運旺盛。尤其是對於男性的朋友而言更為明顯。今年在很多領域都有很出色的發展，事業順利。只要處事能盡量保持冷靜，再加上有貴人扶持及自身努力，表現會相當亮眼。需注意異性相關的事務，謹慎處理一切會更好。

第二名：1989 年（民國 78 年次）己巳蛇（38 歲）

貴人運強，事業上會明顯感受到大家的支持與引導，整體的表現非常優秀。除了專注在工作上，也要注意做好人生的規劃，讓未來的步調可以持續發展。

第三名：1962 年（民國 51 年次）壬寅虎（65 歲）

整體的表現相當亮眼，貴人運佳、財運也不錯，機會眾多，有望開創佳績。但需要提防突發狀況帶來的干擾。今年除了有來自各方的助力，自身也要保持努力，穩健中求進步，讓好運得以延續。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《謝沅瑾2026馬年好運風水這樣做》

這些人需要注意一下了！

1960 年（民國 49 年次）庚子鼠（67 歲）

受到「歲破」的影響，整體運勢受到了挑戰。無論是在工作上的壓力，或是退休後生活上的壓力，在身心上都有可能產生較大的影響。做事容易有綁手綁腳的狀況，要注重情緒管理。面對任何情況都要盡量保持平常心，建議可以到廟裡「安太歲」，相信對整體運勢會有一定的加分。

1990 年（民國 79 年次）庚午馬（37 歲）

由於「犯太歲」的緣故，心理上與許多外在壓力會比較大，容易感到身心俱疲。建議盡量保持低調，避免急於出頭。無論在事業或財運方面都要謹慎思考再做決定。如果可以配合安太歲或佩戴太歲法牌，將對整體運勢有所改善。

2000 年（民國 89 年次）庚辰龍（27 歲）

雖然今年度整體看來在財運、工作方面可能有發揮的空間，但可能會有突發問題，進而帶來相關損失。綜合來看，反而容易造成減分。建議做任何事情都要盡量謹慎小心處理，確保一切比較順利。此外，也可以透過「制天狗」的方式來降低風險。

每個人都能做的招財法

沒有登上運勢最佳的排行榜，或身處需要注意的名單裡都沒關係，謝沅瑾老師在有聲書中根據「九宮飛星圖」，分享了每個人都能輕鬆做到的轉運及招財法。

財位、桃花位、文昌位、災病方位一次告訴你，看好方位、準備好開運小物，讓你在馬年到來之際布局機先，新的一年事事都能馬到成功！

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《謝沅瑾2026馬年好運風水這樣做》