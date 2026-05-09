台電新LOGO惹議！回顧于右任「一代草聖」墨寶，全台灣八大題字景點懶人包

最近台電（台灣電力公司）更換使用了數近80年的標誌，引發不少網友正反兩方討論。過去台電標準字體是由「一代草聖」于右任親題，新版標誌則由知名設計師聶永真操刀。雖然有人覺得新字體較為現代、簡潔，但也有不少人懷念于右任那充滿勁道、極具辨識度的書法字。

台電門口招牌。圖／翻攝自Google Map

事實上，于右任的墨寶在台灣許多地方都能看見，據傳他慷慨贈字，幾乎來者不拒，從博物館、古蹟到知名美食餐廳，都能見到他的筆跡。以下為您整理的于右任題字八大景點懶人包，提供對於書藝感興趣的讀者能走訪，回味大師作品的風采。

文章目錄 1. 國立歷史博物館

2. 行天宮

3. 北投梅庭

4. 北投 普濟寺

5. 東海大學

6. 台北國軍英雄館

7. 鼎泰豐（信義店）

8. 劍潭勝跡（圓山大飯店旁）

于右任題字景點懶人包

1. 國立歷史博物館

史博館正門上方的館名，便是由于右任84歲以草書題署。其字體氣勢磅礴，與博物館紅牆綠瓦的古典建築相得益彰。這塊匾額不僅是史博館的門面，更是研究于右任書法藝術的重要實物，即使史博館經歷6年整修翻新，但是正門排匾仍保留這幅字帖，它不僅象徵著台灣文化藝術的傳承重量，更展現了館方對大師墨寶的敬重

史博館與于右任關係密切，典藏多件其精采書法，包含重點文物《國立歷史博物館建館記草書八聯屏》，為其晚年經典標準草書鉅作，館內會不定時配合特展展出相關書法藏品，若您是書法愛好者，來訪時千萬別錯過與大師真跡對話的機會。

史博館。圖／琅琅悅讀編輯室

史博館。圖／琅琅悅讀編輯室

國立歷史博物館

地址：台北市中正區南海路49號

營業時間：週二至週日 10:00–18:00（週一休館）

2. 行天宮

不只文化場域可看見「右老」的題字，當你走訪行天宮時，只要抬頭仰望，便能與大師真跡不期而遇。

「行天宮」正門牌匾上有三個金色大字，這同樣出自于右任之手。為了呼應廟宇肅穆莊嚴的氛圍，此處字體捨棄了奔放的草書，改以蒼勁渾厚、力透紙背的筆勢呈現，深刻展現了「草聖」在魏碑與行書上的底蘊。其字體結構方正、收筆不露鋒芒，隱含著謙遜與內斂的力量，是信眾在尋求心靈平安之餘，必細細品味的藝術瑰寶。

圖／取自行天宮五大志業

圖／取自行天宮五大志業

行天宮

地址：台北市中山區民權東路二段109號

開放時間：04:00–22:00

3. 北投梅庭

「北投梅庭」建於西元1930年代末期，是一棟融合日式木架構與西式鋼筋混凝土結構，且順應北投地形而建的日式洋風戰前別莊，因前屋主馮老先生的字號為梅庭散人，故稱此地為梅庭。此處也是于右任避暑之地，門口直式牌匾「梅庭」二字題名即為其親筆。

梅庭2012年轉型為旅遊資訊站與展覽館，屋內展示了大量的于右任書法作品和介紹，當你漫步於這座融合日式與洋式的建築中，能近距離感受大師當年的生活點滴與墨寶魅力。

圖／取自北投梅庭官網

圖／取自北投梅庭官網

北投梅庭

地址：台北市北投區中山路6號

營業時間：週二至週日 10:00–18:00（週一休館）

4. 北投 普濟寺

「北投普濟寺」普濟寺原名為鐵真寺，全稱是靈泉山普濟寺，屬於市定古蹟，同時也是台灣罕見的日本真言宗佛寺。寺院採用日式風格，平面佈局保存極為完整，包括大殿及住持方丈宅院，皆呈現簡樸淡雅且寧靜莊嚴之佛教寺院之美。

寫有「普濟寺」的廟匾則為民國38年（1949年）更名時，由于右任所題，他的書法題字完美融入了寺院靜謐的禪意氛圍中，這幅字格外顯得清幽脫俗。

北投普濟寺。圖／台北旅遊網

圖／國家文化資訊網

北投 普濟寺

地址： 台北市北投區溫泉路112號

開放時間： 09:00–17:00

5. 東海大學

于右任大師的墨寶不僅留存於名勝古蹟，更深入學術殿堂，成為校園精神的象徵。位於台中東海大學，其校門口醒目的「東海大學」四字，便是由于右任所親題。

不管是陽光灑在校門石牆上，還是校長室外的校匾，字體呈現出標準草書的流暢與優雅，筆劃間疏密有致，完美契合了東海大學博雅教育的開放氣度，這四個字不僅是地理標誌，更像是一件巨型的公共藝術，讓每一位入校求學的學子，在進校門的一刻便能感受到大師筆下的藝術薰陶。

東海大學校門口。圖／東海大學官網

東海大學行政大樓，二樓校長室校匾刻有于右任所書「東海大學」字樣。圖／維基百科

東海大學

地址：臺中市西屯區福恩里台灣大道四段1727號

開放時間： 校園空間原則上全天開放（建議白天參訪以利觀賞題字）

6. 台北國軍英雄館

「國軍英雄館」為中華民國軍人之友社開設的連鎖旅館，以中華民國國軍官兵為主要服務對象。全台共有10處據點，2024年12月起暫停營業，進行建物重建轉型升級。

在台北西門町附近的國軍英雄館，其外牆與大廳醒目的標題字，亦是于右任的作品。其字體結構寬綽、筆法厚重，呈現出剛毅且正氣凜然的氣象，極度符合軍事招待場所的形象與歷史定位，是許多退伍老兵與旅客心中的重要地標。

「台北國軍英雄館」。圖／聯合報系新聞資料庫

台北國軍英雄館

地址：台北市中正區長沙街一段20號

營業時間： 目前暫停營業

7. 鼎泰豐（信義店）

享譽國際、被台灣餐飲業當作標竿的餐飲龍頭「鼎泰豐」，以職人精神，堅持黃金18摺和黃金比例21克內餡製成的招牌小籠包，如藝術品般，令人一嚐難忘，吸引不少海內外饕客慕名而來。

大家熟知的連鎖店招牌是紅字，不過最初的「鼎泰豐」三字是取自一幅于右任所題墨寶。當年創辦人楊秉彝從油行轉型，因緣際會獲得時任監察院長于右任的題字「鼎泰豐油行」，這幅墨寶目前懸掛在信義店，不僅見證了品牌的成長、更是重要的識別標誌，也讓各國老饕在品嚐美食前，先欣賞到台灣書法的藝術美學。

圖／鼎泰豐官網

鼎泰豐招牌。圖／聯合報系資料照片

鼎泰豐（信義店）

地址：台北市大安區信義路二段194號

營業時間：週一至週五 11:30–20:30；週六、日 11:00–20:30

8. 劍潭勝跡（圓山大飯店旁）

圓山大飯店創立於 1952 年，由蔣宋美齡女士所創辦，是全台首間國際五星級飯店。其十四層宮殿式建築以「紅柱金瓦」的宏偉氣勢，屹立於台北圓山半山腰，成為指標性地標。

除了飯店內的百年金龍引人入勝外，在飯店正門牌樓左側、靠近停車場車道旁，還藏有一處隱藏版觀光看點——「劍潭勝跡」石碑。這座石碑也是由于右任親筆題字，其草書風格龍飛鳳舞、剛勁有力，深刻記錄了此地作為台北重要名勝的歷史地位。石碑靜靜佇立於林蔭車道旁，為繁華的飯店區增添了一抹幽靜的歷史厚度。

圖／圓山大飯店臉書

劍潭勝跡（圓山大飯店旁）

地址： 台北市中山區中山北路四段（劍潭公園內）

開放時間：24小時開放

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