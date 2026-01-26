為什麼堅持「工作邊界感」的人，最後卻在職場「落單」了？

在工廠裡工作，很少有事情是真的「只要做好自己的份內事就好」。外勞人力怎麼安排、各單位的工作申請如何協調、信件怎麼寄、文件怎麼收，這些事情看起來零碎，卻每天都一定要有人處理。

它們不會被寫進績效表，可一旦沒人做，整個流程就會停下來。身為廠長助理，我幾乎什麼都要碰一點。不是因為特別能幹，而是因為事情真的需要有人接住承擔。

久而久之，我也習慣了在不同單位之間來回，把那些沒人注意的小事，一件一件完成。有時候我也會想，如果只做職務說明書上寫的內容，日子是不是會輕鬆一點？

但現實是，只要有一個環節空著，後面的人就會多出好幾倍的麻煩。工廠不是只有機器在運轉，更多時候，是靠人彼此補位，事情才走得下去。

曾經有一位同事，應徵的是繪圖師。他的工作內容很明確，只負責3D繪圖。他也始終堅持只做這件事，其他工作一概不碰。不論是現場溝通、臨時調整，還是需要協助處理的雜事，他都認為那不在自己的職責範圍內。一開始，大家還願意幫忙補位。圖面畫得不夠清楚，師傅就邊做邊改；溝通出現落差，現場的人就多跑一趟。

只是久了，大家慢慢發現，他的世界裡，只有自己的工作，沒有團隊正在發生的事情。當圖面需要頻繁修正時，他反而比別人更忙。但忙的不是事情變多，而是沒有人再替他分擔。

工廠的節奏本來就快，一旦事情堆積，壓力就會成倍回到自己身上。最後，在長時間的壓迫下，他選擇離職。這件事發生後，我想了很久。職場當然有術業有專攻，專業也確實重要。但在現實裡，專業往往只是讓你站得住腳，卻不一定能讓你走得久。當一個人只願意守著自己的邊界，久了，也可能把自己留在邊界之外。

我並不認為每個人都應該無限付出，更不是否定分工的必要。只是在職場裡，有些事情不是因為你該做，而是因為沒有人做，事情就會停。願不願意在這些時候伸手，往往決定了一個人，能不能被當成夥伴，而不只是同事。

後來我慢慢明白，有些工作沒有名字，卻會被記住。不是因為表現，而是因為可靠。當別人知道你在，事情就不會出問題，那是一種信任，也是一種位置。職場從來不只是分工表上的角色，而是一群人一起把事情完成的過程。能不能在這個過程裡站得住，不只看你做了多少，也看你是否願意和大家一起，撐過那些沒寫在工作說明書裡的日常。

猜你喜歡