考古學家從地下糞坑神還原龐貝日常！《國家地理》雜誌8月：揭開維蘇威火山

文／《國家地理》雜誌中文版總編輯 李永適

當現代科技重塑人文研究的視野

公元79年，維蘇成火山的巨響摧毀了今日義大利 的坎佩尼亞地區，把繁華的古代社群瞬間凝固在厚厚的灰燼之下。在傳統印象中，龐貝與周邊城鎮常被定格為那一瞬間的悲劇；然而隨著當代科學技術的突破，最新的考古 發現正帶領我們重新理解這段歷史 。

這不只是一場災難的紀錄，更是龐貝、赫庫蘭尼姆與奥普隆蒂斯三座聚落各自向不同命運的交響曲、地理位置、風向與地形的差異，讓它們留下了截然不同的歷史檔案。在奥普隆蒂斯的海濱倉庫，學者透過骸骨的狀態，描繪出富人與奴隸在生死關頭擠在一起的階級與性別動態，展現古羅馬 社會真實的階級樣貌、在赫庫蘭尼姆，研究人員利用3D成像與人工智慧進行「虛擬展卷」，讓碳化碎裂的莎草紙卷重新被讀取；這些著作談論的不僅是深奧神學，還包含理髮店、香水店與社交作樂等日常生活的道德反思。而在龐貝，這傳考古學家深入「卡洛琳娜女王之家」花園的土壤與地下糞坑，從中提取腸道菌與基因，精準還原古人的飲食健康、疾病負擔與底層人群的故事。

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這些遺址無論發現了近300 年或僅數十年，歷代學者透過不斷努力，讓我們得以精細還原2000 年前的真實生活樣貌。這篇報導除了帶來耳目一新的歷史知識，更給予我們深刻的啟示。

如今科技成為顯學，人文學科逐漸凋零，此趨勢全球皆然，臺灣亦不例外。近五年來，臺灣大專院校的藝術及人文領域已有45案系所停招或整併，科技相關領域則吸納了絕大部分資源。然而，一個社會需要理解自身的歷史，才能明確未來的發展方向；這並非僅憑科技就能獨力完成，更需要相應的人文社會素養。古羅馬的研究成果證明，人文研究在現代科技的輔助之下，依舊能夠帶來人類知識的重要突破，為我們指引通往未來的道路。

試閱內容：

外面的世界正被漫天灰燼吞噬。

那不勒斯灣海面上浮起一層厚厚的火山灰，滾滾黑煙吞噬了天空。在古羅馬城鎮奧普隆蒂斯的一間海濱倉庫裡，六十多人瑟瑟發抖，恐懼萬分。有些人手中緊抓著金幣和珠寶，那是在驚慌失措中匆忙帶走的家產。還有人除了手中的尋常鐵製工具以外，幾乎一無所有。這些人的年齡與社會階層各不相同，但他們之所以聚集在這座海濱倉庫裡，可能都是出自同一個原因：等待救援船的到來，然而他們也愈來愈擔心，那艘船或許永遠不會出現。

公元79年的那一天，一切都始於維蘇威火山的爆發。火山陰影下的每一個聚落，包括最著名的龐貝，都經歷了不同的災難，一切取決於聚落相對於火山的位置，以及火山噴發物質的時間、速度與方向。這些聚落中只有少數幸運兒逃過一劫，大部分的人都經歷了極其痛苦的死亡：有些人因為鵝卵石大小的浮石（稱為火山礫）連續幾小時如雨水般傾盆而下，被活活埋在崩垮的建築物裡；有些人則被火山灰、氣體與岩石的超高溫混合物（稱為火山碎屑流）吞噬，火山碎屑流所到之處都成了一片焦土。

龐貝的商業中心雖然大致躲過了火山碎屑流的衝擊，最終還是被強風帶來厚度超過3公尺的火山礫所掩埋。接下來，堆積在死者周圍的火山灰逐漸凝固，留下空腔，幾個世紀後的人把石膏灌入這些空腔，製作出如今已成為龐貝標誌的石膏像，定格了這些居民臨終前痛苦掙扎的瞬間。高級的濱海度假勝地赫庫蘭尼姆大致避開了火山礫的侵襲，卻遭受火山碎屑流的猛烈衝擊，莎草紙等有機物因此瞬間碳化，隨後更把整座城市封存在20公尺厚的火山沉積物之中。奧普隆蒂斯位於龐貝與赫庫蘭尼姆之間，同時受到火山礫與火山碎屑流的襲擊，使得一座裝飾華麗、繪滿壁畫的別墅，以及數十名罹難者的遺骸留存至今。

在倉庫裡等待救援的人無一生還。就算有救援船趕到現場，蜷縮在那裡的男男女女與孩子，早已葬身於8.5公尺厚的瓦礫堆下，過了將近2000年才重見天日。

自從18世紀開始在維蘇威火山地區進行有系統的發掘工作以來，學者一直試圖釐清罹難者的生活樣貌。如今，現代研究人員利用人工智慧與先進的DNA分析工具，逐漸揭露了從前只能依靠猜測的真相。來自這三個遺址的發現，讓我們對羅馬帝國人民的生活有了新的認識。在奧普隆蒂斯，倉庫裡的遺骸有望為古羅馬社會中階級與性別互動提供難得的線索。在龐貝，一處被掩埋的廁所促成了史無前例的基因組研究，用來探討古人的飲食與健康。在赫庫蘭尼姆，研究人員最近利用虛擬展卷技術，從一批碳化的紙卷中辨識出可讀內容，獲得了有關那個時代哲學思想與道德準則的線索。

一個層次分明的故事逐漸浮現，描寫一個與我們相距不遠的世界—在這個欣欣向榮的社會裡，人民關注社會的不公，也注重健康與福祉，以及何謂充實的人生。

(全文未完)

●文章授權轉載自《國家地理》雜誌第297期：揭開維蘇威火山，未經同意，請勿轉載。

圖／取自《國家地理》雜誌第297期：揭開維蘇威火山