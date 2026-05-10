偽裝孝子30年 靠寄生母愛讓全家人替他買單

我一直到最近才知道，原來父親賺的錢，沒有給母親，也沒有給奶奶。一個從不拿錢回家的男人，到了七十二歲，竟還在跟九十二歲的老母親領零用錢。若不是今年奶奶生日，堂哥提起一些舊事，我大概不會知道，母親到死都相信的那件事，原來從頭到尾都不是那樣。

母親一直以為，父親賺的錢都拿去奉養奶奶了。她說，孝順母親沒有錯，男人把賺來的錢交給老母親，做妻子的再辛苦，也不好多說什麼。這句話她說了很多年，像是在替父親留一點體面，也像是在替自己找一個能繼續過下去的理由。

婚姻裡有些事，不這樣想，就很難吞得下去。人活久了，會慢慢把自己勸服，勸到最後，連委屈都像成了應該。直到癌逝之前，母親都還相信，父親再不好，至少孝順，至少對她沒有欺騙。

我也是到了最近才知道，原來父親對奶奶說的，是另一套話。他告訴奶奶，他賺的錢都被我母親拿走了，那一刻，我才明白，為什麼母親和婆家之間那些說不清的嫌隙，會拖上三十多年。

小時候我只覺得大人之間氣氛古怪，話裡有話，逢年過節總有一種勉強維持的客氣。長大後才知道，很多家庭的失和，未必有什麼驚天動地的大事，不過是有人在中間說了兩套話，讓兩邊都以為，問題出在對方身上。

對母親，他說，錢拿去奉養老母。

對奶奶，他說，錢都被妻子拿走了。

他什麼都沒有給，卻讓兩邊都以為，是另一個女人虧待了自己。

這些年來，母親背著一個根本不屬於她的惡名活著。她大概從未真正替自己辯白過，也可能辯白了，卻沒有人願意細聽。

在那樣的年代，媳婦若和婆家不睦，錯總是比較容易落在媳婦身上。她只是一直相信，父親至少把錢交給了奶奶，至少這段婚姻裡，還有一塊說得過去的地方。她沒有想到，連這一塊也是假的。

更諷刺的是，堂哥那天提起，他們家其實也不好過，拿給奶奶的生活費，轉過頭來，奶奶又給了我父親。我聽到時沒有立刻接話，只覺得胸口一陣發冷。

原來父親依賴的，不只是母親對婚姻的忍耐，也不只是奶奶對兒子的偏疼。他依賴的是整個家族裡，那種不肯說破的默契。兒子總要顧，老人總要養，家裡的難看不要攤到外面，於是每個人都從自己手上勻出一點。

妻子勻出委屈，母親勻出零用錢，兄弟子姪勻出奉養老人的生活費。最後，竟一起供養著一個從未真正負責的人。

母親最讓我心疼的，不是她吃了多少苦，而是她到死都不知道真相。她不知道自己沒有拿走任何人的錢，不知道那些年婆家對她的誤解，有一部分是父親親手種下的，也不知道自己一直替他保留的那一點體面，其實根本不存在。

她一輩子都在替別人的關係留白，替婚姻找理由，替一個不值得的男人保存最後一層遮掩。直到離開，她還以為自己只是命不好，嫁了一個沒本事、但至少還算孝順的人。

原來不是，原來他連這一點都沒有。

父親如今也肝癌末期了。生老病死走到這一步，很多事好像都該放下，可我反而是在這時候才真正看清，有些人不是老了才變得可憐，而是他們一直活在別人的不忍心裡。年紀會老，身體會壞，頭髮會白，可一個人若從沒學會負責，到了七十二歲，也只是個變老的兒子。

而我終於能替母親說一句，她這輩子沒能等到的話：「妳沒有拿走任何人的錢。不是妳讓這個家失和。真正一直在拿的人，從來不是妳。」

我現在才明白，母愛若沒有邊界，最後留下的，未必是親情，也可能是另一個人長年逃避後的人生。有些人活了一輩子，最擅長的，從來不是養家，只是單純地伸手。

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