接手家業跪求轉虧為盈 武財神於夢境中的開示

年輕的實業家接手了父輩留下的傳統工廠。本以為承襲了產業，也承襲了運勢，誰知時代巨輪轉動，傳統工藝難敵自動化浪潮，營運每況愈下，幾度陷入斷裂的泥淖。

他們家族自上一代起便虔誠供奉武財神趙公明元帥，香火延綿。他亦步亦趨地遵循舊例，香案前三跪九叩，卻始終換不來轉虧為盈的奇蹟。

在一次隆重的祭拜儀式後，他看著繚繞煙霧中神明不語的面容，終究按捺不住滿腹委屈，在莊嚴的廟堂之中，低聲吐露了怨言。

​當晚，在一場如幻似真的夢境裡，趙元帥金甲威赫，現身於玄光之中。「你的怨懟，與庸庸眾生並無二致。」神靈的聲音如鐘磬齊鳴，直指心底，「難道你以為，只需焚香納貢，我便有義務成全你一切執念？」

「吾等職能，首在驅疫避厄、鎮守法壇，以保國泰民安。唯有在平穩的基石之上，爾等方能求取財源。如今你只顧盈虧，卻對員工的苦勞與自身的精氣神視而不見。須知，若無康健身心，即便財帛入囊，最終也不過是交付醫官，或如你父輩那般，徒留一場帶不走的虛華。」語氣稍緩，趙元帥將古老的封號重新拆解，賜予了全新的真意：

「爾等切記：『招寶』即是『找保』莫要盲目逐利，需專精本業，尋得能安身立命、守護生計的技藝與良品。『納珍』貴在『納真』不求金珠美玉，唯求能納忠言、取真經，將寶貴的經驗化為己用。『招財』應為『集才』財不自來，唯有人聚。集結志士分工齊力，方能共享收獲。『利市』終歸『利世』生意不應止於私利，唯有對世人有益，事業方能長久。​由利世之念回歸找保之源，此乃生生不息之循環。然萬事之本，始終在於身、心、靈之康健，若失了根本，一切皆是鏡花水月。」

​語畢，神諭如輕煙散去，金光沒入虛無。業主猛然驚醒，窗外晨曦微露，神靈的話語仍如餘音繞樑。

至於他往後的故事，已不得而知，但想必在那座工廠裡，神明已給予適切回應。

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