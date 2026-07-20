歡慶「琅琅讀墨」購書金回饋正式上線！U利點數直接折抵，登入最高送250元

2026/7/20 起，「琅琅讀墨 」消費折抵回饋購書金 機制，正式啟動！

活動期間登入最高送 250 元購書金，全館購書最高折抵 25%，再享 25% 購書金回饋！

活動時間： 2026/5/27 ~ 2026/8/31 23:59

活動期間首次登入「琅琅讀墨」並開通服務，贈 200 元購書金

舊戶加碼禮：凡曾於原「琅琅書店 」購買電子書 或雜誌的用戶，可於上述回饋之外，再加碼贈 50 元購書金。

💡 小提醒：

1.購書金將以 U 利點數形式發放（1 點＝1 元）

2.每位 udn 會員限領取一次， U 利點數將於審查資格後次一工作日發放 ；如遇假日則順延至下一個工作日陸續派發。

(2026/7/20 前已完成登入之用戶，將於 7/20 起陸續發放)

活動時間： 2026/7/20 ~ 2026/8/31 23:59

開幕限時加碼，全館購書每筆訂單最高可使用 U 利點數折抵 25%，再享結帳金額 25% 購書金回饋！

💡 小提醒：

1.購書金將以 U 利點數形式發放（1 點＝1 元），點數回饋將於訂單完成後 10 個工作天發送至會員帳戶。

2.加入購物車不代表保留商品價格、庫存或優惠資格；實際折抵上限及點數回饋額度，依結帳頁面顯示為準。

注意事項

1.活動贈送及回饋之 U 利點數皆有使用期限，實際有效期間請以點數入帳後系統顯示為準，逾期恕不補發。

2.若發現利用外掛、機器人或不正當方式參與，主辦單位有權取消其領取資格。

3.聯合線上保留隨時修正、暫停、終止或解釋本活動之最終權利（包括但不限於更換活動、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項）。

4. 對活動辦法有任何問題及建議請來信至bookstore@udngroup.com信箱。

5.參與本次活動即代表您已充分了解並同意接受本注意事項。