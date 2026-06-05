黃仁勳台大畢典演講，勉勵學生：學會放棄是邁向成功的關鍵

文／張林芳、胡芳芳

AI新世界，你是獵人還是獵物？

臺大畢典演講與金句分享

不忘老友當年的提攜，接地氣又有人情味的黃仁勳，成為一股新的炫風，正帶動臺灣科技產業快速邁向新里程碑。他預告的世界也正在蓬勃發展，他口中的「會移動的電腦」也將一一實現、走入我們的生活；然而身為黃仁勳眼中「AI原住民」的新世代，在新世界來臨前做好準備了嗎？聽聽看他的說法與建議。

這幾年的臺北因為有了黃仁勳，一向保守低調的科技界，也突然很接地氣很接近市井小民；媒體上瘋狂報導著黃仁勳帶著眾科技界知名人氣執行長、CEO等一行人浩浩蕩蕩穿梭在夜市裡；甚且看到難得在螢光幕前出現又是深夜的街頭，台積電創辦人張忠謀成了夜市追逐美食與黃仁勳的座上賓，大家莫不嘖嘖稱奇！

有記者饒有興味的問道：「我想那一次應該是張忠謀第一次逛夜市，你怎麼說服他去的呢？」穿著一身招牌皮衣的黃仁勳，笑起來好像鄰家大伯，目前擁有市值數兆美元的公司，訪談時卻像一介平凡百姓的Jensen，淡淡地說到：「是他自己想去的，我們吃了很多蚵仔煎還有一些刨冰、去了兩個不錯的地方！他很開心，最重要一點是我們很喜歡聚在一起。」

台積電創辦人張忠謀（左）在新書自傳下冊還原邀請輝達執行長黃仁勳出任台積電CEO始末。聯合報系資料照

他就像一個談起跟多年老友多年不見時卻相談甚歡，且又唸唸叨叨忘不了老友曾對他的好，兩人既有默契又有共同交集的過往，讓人聽了不覺莞爾。兩位企業影響力撼動全球發展的CEO與創辦人能有這樣的好交情，想來在這深藏數十年的好交情背後，又有多少故事影響著AI與科技的發展，還有在那曾攜手共進的成長路上，又有多少不為人知的甘苦，真讓人不禁感動且感佩不已。

黃仁勳近年來不斷的在媒體及各種場合提到：「這是一個新的開始，我們準備了很久，我的建議是這裡的所有的科技產業的人都應全力投入AI」，「給AI時代的所有人的建議是，我們所有的合作伙伴有這麼多的產品，大家都知道現在每年成長的速度都超過一千億美元，絕大部分都在臺灣生產，所以這個增長機會這股驅動力將讓臺灣受惠，所以我覺得這裡最重要的公司，將在AI革命中蓬勃發展且是最重要的」；接著他又說到：「因為這是一個重新設定，是一個全新的，沒有人可以領先，但是科技發展得非常的快，所以我建議如果你的公司還沒有AI策略，就必須制定AI策略，如果你是學生還沒有學習AI，就應該接觸AI嘗試學習一些知識；如果你從事這個工作，這將是一個非常重要的領域，機器人技術非常重要，所以我建議盡快接觸AI，因為這將是歷史上最令人驚嘆的科技革命之一，也是前景可期的絕佳機會」！

黃仁勳不只一次提到AI的前景可期，他口中的人形機器人也即將登入尋常百姓家，跟他熱愛的美食一般，即將成為平日生活的一部分，他就是這麼一位穿著招牌冷酷黑皮衣下有顆熱心腸的「AI頑童」（現在已被稱為AI大神或AI教父），即將要把AI精彩的一切、帶入人類世界，改寫成為只有電影中才有的場景。

面對巨大的AI浪潮所帶來的衝擊與改變，尤其像黃仁勳或馬斯克等這類這些左右未來的關鍵人物，我們又該如何看待與學習呢？看看黃仁勳臺大畢典演講及媒體專訪的金句，也許你也可在新一代AI來襲前，做好學習與迎接的準備。

◆黃仁勳臺大畢業典禮演講精華摘要

黃仁勳在臺大二○二三年畢業典禮演講中，以「揚帆待發，勇於追夢」為主題，期許畢業生勤奮努力持之以恆朝目標前進，成就更好的自己。他勉勵畢業生要面對錯誤和懂得謙虛求助。除了分享自己人生的成功，也不避諱談及失敗的歷程。他說，雖然這些失敗令人尷尬且難堪，甚至陷入絕境，但也是這些經驗定義了今天的輝達。因此，他特地呼籲所有畢業生，二○二三年畢業和一九八四年PC崛起的年代一樣美好，學生正站在人工智慧的起跑線上，努力追趕時代，不要緩步前行。在這個世界「奔跑吧！」

◎機會掌握在準備好的人手中！「坦誠面對錯誤，謙卑尋求幫助，是聰明、成功人士最難學會的。」

黃仁勳舉自己處理失敗的例子讓大家參考，其中一個便是他當年與SEGA合作建造遊戲主機的合約，他當時發現自己失敗了，沒辦法繼續合約，但他又需要SEGA支付合約的全額才能讓公司活下去，在這個關鍵時刻，黃仁勳決定向SEGA執行長坦誠以對，沒想到對方完全能理解這個狀況，也讓Nvidia多生存了六個月。

◎「為AI，我們發明了CUDA，這個旅程鍛造了我們的品格，承受痛苦和苦難，是在追求願景的路上必經之痛。」

◎「冒著一切風險，追求深度學習。」

二○○七年NVIDIA宣布了CUDA GPU加速計算，旨在提升各種應用的編程模型。因為CUDA需要開發人員編寫應用程式展示GPU的優勢，利用遊戲GPU GeForce建立安裝基礎，但CUDA的附加成本非常高，長期下來，NVIDIA的利潤也受到了巨大的打擊，連股東也對CUDA抱持懷疑態度。

然而，黃仁勳堅持推廣CUDA，十年後，人工智慧革命開始，「NVIDIA成為全球人工智慧開發者的引擎。」他說，「冒著一切風險，追求深度學習」奠基了NVIDIA成功的其中一個基礎。

黃仁勳以Nvidia研發的艱難，說出了追求夢想之路上一定會有必經之痛，這個信念其實從他很小的時候就開始；在異國中學裡面成為異類般的乖乖牌，但他卻視這段旅程為他人生重要的轉捩點，甚至在畢業多年後的二○一九年捐贈一棟大樓給母校。

書名：《黃仁勳：從臺南囝仔到AI教父》 作者：張林芳、胡芳芳 出版社：大好文化 出版時間：2025年9月12日

◎「戰略性的撤退和放棄，是成功的核心。」

二○一○年，Google的目標是將Android發展成具有優秀圖形功能的移動電腦，而NVIDIA在計算和圖形方面的專業成為Android的理想合作夥伴，也確實立即取得了成功，NVIDIA的業務和股價飆升。不過，就在這個眼見成功的市場與時機，黃仁勳做出了史上最艱難的決定，「放棄市場。」

黃仁勳說，NVIDIA的使命是，建造能解決普通電腦無法解決的問題的電腦。他認為，應該致力於實現我們的願景，做出獨特的貢獻。就在離開手機市場後，NVIDIA開創了一個新的市場，當時，這是一個市值為零的市場，但現在，「我們擁有數十億美元的汽車和機器人業務，並開啟了一個新的產業。」

黃仁勳向臺大學生們表示，對於像你們這樣最聰明和最成功的人來說，撤退並不容易，「然而，戰略性的撤退和放棄是成功的核心，十分核心。」

◎「記住，你要嘛為了尋找食物而奔跑，要嘛為了逃離成為食物而奔跑。」

黃仁勳認為自己並沒有特別突出的天賦，也不是常春藤名校出身，同時也覺得這些並不是成功的必要條件，重要的是熱愛當下所做的事，並全力以赴，也許某一天你回過頭看，會發現原來那些平凡的時刻，是改變你人生的重要時機。

黃仁勳認為，如今的畢業生們即將進入一個巨大變革的世界，就像他當初在個人電腦和晶片革命的開端一樣，每個行業都將經歷革命，為新的想法重生，而我們現在進入了人工智慧時代，「你們將創造什麼呢？不管是什麼，像我們一樣奮力追求。奔跑吧，別用走的。」

演講最後，黃仁勳送給大家一句話：「記住，你要嘛為了尋找食物而奔跑，要嘛為了逃離成為食物而奔跑。」

●本文摘選自大好文化出版之《黃仁勳：從臺南囝仔到AI教父》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！