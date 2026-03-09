《張帝找阿珠》25歲楊麗花x27歲張帝 57年前純愛「歡喜冤家」大銀幕閃爆

作為孕育於台灣、台語發音的商業電影，「台語片」更是世界電影史上的「台灣特有種」，穿越時空成為珍貴的影像紀錄。首部以35mm膠卷拍攝並上映的台語片《薛平貴與王寶釧》於1956年公映後，開啟了後續風光一時的台語片時代，而今（2026）年台語片正式邁入70週年！

國家影視聽中心以「寶島特產：世界ê台語片」（Pó-tó Ti̍k-sán: Sè-kài ê Tâi-gí-phìnn）為題，自三月起規劃長達一整年的系列紀念活動，有電影放映、互動展演、文物開箱，揭秘「國片起源」就趁現在！

據影視聽中心研究統計：台灣電影史中可歸類為台語片的電影約1200部，然而影視聽中心現存僅餘約200部，其餘僅剩下文字資料、或片段影片。自1990年開啟搶救與保存研究台語片三十多年來，影視聽中心持續投入膠卷文物蒐集、口述歷史採集工作，更深化至多面向的影像研究、數位修復與國際推廣。台語片作品以及相關劇本、海報及文物，更是陪伴中心一路走來、獨一無二的重要鎮館之寶。

過去，作為一種「語言為本」的電影類型，台語片曾被貼上粗製、悲情的標籤，但也暗湧著自由的氣息。就像大阪亞洲電影節藝術總監暉峻創三看過台語間諜片、動作片、特攝科幻片、愛情片、喜劇等等，表示：「當時的國片多半都有政宣意義。所以在台語片裡面，我可以感受到更自由、不受拘束的氛圍。」

而來自法國的電影學者倪娃法（Wafa Ghermani）亦指出「台語片的表演風格強烈，種類五花八門，其中可以看到日本電影的影響、本土文化的特色。」而今提出「世界」視角重新觀看台語片，正是影視聽中心基於近十年間的累積成果而轉變。台語片70週年展名「寶島特產：世界ê台語片」將台語片喻為寶島所孕育出的獨特風味，視角從本土拉升至「世界」，以呼應世界電影的不同樣貌與多樣性，應被提升為全球電影史的座標。

國家影視聽中心以「寶島特產：世界ê台語片」為題，自三月起規劃長達一整年的系列紀念活動，揭秘「國片起源」就趁現在。圖/國家影視聽中心提供

「寶島特產：世界ê台語片」從四大主題延伸出年度系列活動與觀眾見面：「當代迴響」以主題節目、特別企劃等形式，規劃台語片策展放映。三月便以「敬！開創台語片時代的你：何基明與華興電影製片廠」三部作品揭開序幕，四到八月透過每月「台片相對論」帶狀選片，呈現台語片與世界各國電影之間的流動與異同，用台灣觀點看世界。九月主題節目更有「台語片七十週年」的全新數位化影片，加上「最台」限定週邊品獨家發售，請影迷拭目以待。

「當代迴響」亦重磅分享中心今年度的數位修復成果，包含「急智歌王」張帝和「歌仔戲天王」楊麗花的夢幻共演《張帝找阿珠》（1969）、李行導演的幽默喜劇《兩相好》（1962）、洪一峰深情演出獻唱的《舊情綿綿》（1962），與此同時更展開全台館際及國際合作，將與府中15、新竹影像博物館、新港文教基金會、高雄市電影館攜手，到各縣市放映台語片作品，並前進國際舞台，到新加坡、日本等地巡迴，另更展開與公視臺語台的跨界合作。

「文本遠征」出版系列台語片劇本，邀請劇團合作演出、規劃讀劇活動；「失落影史」聚焦台語殘片自主研究，並舉辦研究交流會交流；「世界記憶」重新爬梳台語片歷史，以影人口述訪問、線上策展等形式串連全球。

我們必須不斷肯認台語片對在地、對世界的重要性，期盼「台語片」不只是「台灣的」台語片，更是「世界的台語片」。更多資訊👉 國家電影及視聽文化中心官網

「寶島特產：世界ê台語片」將在「當代迴響」活動放映洪一峰深情演出獻唱的《舊情綿綿》（1962）。圖/國家影視聽中心提供

「寶島特產：世界ê台語片」展開全台館際及國際合作，到各縣市放映台語片作品。圖/國家影視聽中心提供

「寶島特產：世界ê台語片」從四大主題延伸出年度系列活動與觀眾見面，「當代迴響」將規劃策展放映。圖/國家影視聽中心提供

自1990年開啟搶救與保存研究台語片三十多年來，影視聽中心持續投入膠卷文物蒐集、口述歷史採集工作。圖/國家影視聽中心提供