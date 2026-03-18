離婚20年世紀和解！如何放下仇恨怨懟，成就美其名的「雙囍」？

電影「雙囍」的男主角自幼至長一直夾在離婚的父母間，兩面討好，直到邁出結婚成家那一步，苦心安排一天二場婚禮以滿足父與母的個別期待，演出笑中帶淚的鬧劇後，才醒悟要掌握自己的生命主導權。看完電影，我想很多觀眾會覺得身為父母，難道離婚的仇恨怨懟，可以大過祝福兒女成家的心意嗎？難道就不能共聚一堂，好好的來個世紀大和解，成就美其名的「雙囍」呢？

如果真能如此，那離婚後就不再相見的前夫前妻，在兒女結婚的那一天，又會是怎樣忐忑的在親友外人前演一場戲？

我在3年前就演過了這樣的苦中作樂戲碼，為了寶貝的大女兒結婚，我跟前夫及他的太太，在婚禮上，走了次三人行。

司儀：「新娘的爸爸及夫人進場！」我的前夫和他的太太應聲起步，從推開的大門跟著樂聲踏進禮堂。

司儀：「新娘的媽媽跟弟弟進場！」這是喊我的指令，我勾著小兒子的手，邁開略帶顫抖的步伐走進禮堂，霎時多方聚攏的鎂光燈閃爍，以及震耳欲聾的歡呼聲響徹禮堂，我當成是眾賓客對我勇敢的鼓勵。

我真的跟前夫以及他的兄弟親友自離婚後就再無相見，一晃20幾年，當女兒擺明要我參加婚宴時，我跟她表示這樣雙方都會很尷尬，尤其若還帶上我這邊的外婆阿姨舅舅等親戚，那便是更難堪的一個場面。

「妳不要再給我亂了，我已經為了你們離婚焦頭爛額了多少年，好不容易我要結婚了，不管，你們二邊就是都要出席！」我女兒給我下通牒，完全沒得商量。她爸爸說反正坐主桌和上台的主婚人是他太太，我和我的親戚只能另外坐一桌，這是他的條件。

我的母親和兄弟姊妹倒是全力支持我，說要不要他們參加，全聽我的。我思前想後，陷入當年離婚的痛苦迴圈，憶起許多不堪的往事。我問我女兒：「妳不覺得這樣對我們雙方都很殘忍嗎？」我女兒非常堅持：「哪有媽媽不參加自己女兒婚禮的？現在離婚的人那麼多，典禮上大家只會看我，不會看妳啦，我希望妳在現場陪我出嫁。」

總之，我當天笑臉盈盈，坦然以新娘的親生母親身分出席婚宴，大大方方的跟前夫、他的兄弟、同事、後生晚輩都打了一輪招呼，謝謝他們多年來照顧我的孩子。敬酒的環節，前夫的太太拿著酒杯來我的座位邀請我一起去，我歡喜地接過酒杯，一起去繞全場。妳不尷尬，其實真的沒人覺得不妥。

大家都是熱誠地打招呼，祝福恭賀聲不斷。我女兒在致謝詞提到我時：「謝謝我的媽媽，雖然她跟我父親離婚，但關鍵的時刻，她都在。」大女兒嫁的是外國人，所以男方來台灣參加喜酒的親友並不多。我二女兒去年結婚，男女雙方親友就各半。有了大女兒的前例，二女兒的婚宴我自然也得參加。我問二女兒：「這次男方的親友很多，都會看到妳有二個媽媽，妳不會怎樣嗎？」二女兒一樣表態：「大家早就知道啦！」我又再次站上台，主婚人一共5個，跟著女婿女兒一起向賓客敬酒。

親家公親家母那天找個機會，拉住我的手，跟我鞠躬：「謝謝妳今天來參加。」他們是好親家，他們了解這對我來說並不容易。表面上看起來，平安過關了。不管是否有人指指點點，私下議論，但我感受到的，都是善意。最重要的是，事後我心裡感到異常的平安，一個生命中最大的石頭被放下，過去的恨怨不滿足，焦灼憤慨，都化成輕煙，再也無聲無息。

我才理解到，這樣藉由兒女的婚禮和解，的的確確是必要的。不把上一代的恩怨帶到下一代，這是降低對兒女影響的關鍵。都是孩子的父母，我誠摯希望，大家演出的是我這個版本的「雙囍」。

● 毓航 琅琅原創駐站原創作家

著有《說時依舊》、《白晝之月》、《無論何時》，一位從事金融工作的單親中年女子，走過離婚的低谷，也嘗過生活的酸甜苦辣。透過文字，帶你窺見那些真實又細膩的日常故事。用她半生的經歷，分享跌過的坑、繞過的路，給正站在人生起點、努力向前的你。更多內容，敬請期待。

【月月話題投稿】當期推薦：毛孩星球，投稿享加碼獎勵。2026/4/30(四)止