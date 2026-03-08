「疼愛女兒」的完美父親，卻讓母親活成家庭中的「配角」

外人最常說的一句話是：他很疼女兒。

這句話沒有錯。至少看起來沒有。

女兒剛上國一那年，他開始固定比鬧鐘早起。不是偶爾，是每天。時間抓得很精準，起床先進廚房熱牛奶，再去她房門口敲兩下，停一秒，才開門。窗簾拉開一半，光線剛好。女兒起床氣重，他知道先不要說太多，只把制服放到床尾，襪子疊好，髮圈放在桌角，再把溫水遞到她手邊。

她閉著眼坐起來，頭髮亂著，臉上還有枕痕，接過杯子喝一口，又把水杯還給他。整個過程很安靜，像排練過很多次。母親有一次站在門口，說早餐我來弄就好。他回頭看她，聲音很輕地說：「已經用好了，妳再睡一下。」語氣沒有不耐煩，也沒有拒絕的樣子，卻讓她無法再往前走。

早餐店他也熟了，每間早餐輪著買。他記得她這週說想吃什麼，也記得上次哪一樣食物她只吃兩口。女兒上車後一邊滑手機一邊吃，常常咬幾口就說不吃了，順手遞給他。他很自然地接過去，等紅燈時低頭把剩下的半份吐司吃完，手還搭在方向盤上，這個過程像是從來不需要討論。

有時女兒會在車上皺著眉說奶茶太甜。隔天開始，他買早餐時就會先說少糖。再過幾天，店員看到他就先問：「今天也是女兒那杯嗎？」他笑著點頭。

外人看到這裡，通常就會說，這個爸爸真好。

母親不是沒試過插手。她試過前一晚把制服燙好掛在門外，隔天早上起來時，制服已經穿在女兒身上，門外那套還掛著，衣架方向都沒動。她也試過把早餐放上桌，說今天不要買外面的，女兒低頭看了一眼，說會來不及。父親站在玄關幫女兒穿鞋，抬頭對她笑了一下：「晚上回來再吃。」那份早餐後來冷掉了。吐司邊乾得翹起來，荷包蛋表面浮著一層薄油。她收進冰箱時，聽見樓下車子發動的聲音。

百貨公司的櫃姐也認得他。她們說他細心，說現在這樣的爸爸不多了，說女兒真幸福。女兒在鏡子前試外套、試鞋子、試包，轉身的時候先看的是他，不是看自己。母親提著購物袋站在旁邊，偶爾說一句尺寸好像有點大、家裡顏色重複了，櫃姐會笑著回她「現在流行寬鬆」，女兒也已經把下一件拿進更衣間。

問尺寸時，櫃姐後來不再先問女孩，而是下意識轉頭看他。他回答得很快，像背一組常用密碼。刷卡時，他只問一句：「那雙鞋還要不要一起看？」母親有時會想，自己是從哪一天在家裡變成配角。女兒對爸爸無話不談，卻很少對她說話，她感覺自己像是局外人。

沒有人覺得這有什麼不對，在這個家裡，這一切都被叫做疼愛。親戚來家裡吃飯，看到他幫女兒挑魚刺、記得她不吃蔥、連隔天體育課要帶的毛巾都先放進書包，都笑著誇他疼孩子。她坐在桌邊跟著笑，筷子夾起來又放下，忽然想不起來自己原本要夾哪一道菜。

有天晚上，女兒在房裡洗澡，吹風機聲音斷斷續續。父親坐在客廳地毯上，幫她把隔天段考要帶的東西一樣一樣排好：文具、水壺、外套、備用髮圈。母親站在房門邊看了一會兒，說：「我來就好。」他沒有抬頭，只是很溫和地回她：「沒關係，我知道她習慣放哪裡。」客廳安靜了一下，只剩吹風機的聲音忽遠忽近。

她站在原地，忽然不知道自己要接什麼話。像是有一道線一直都在，只是平常看不見；直到她伸手去碰，才發現那裡其實早已過不去。

第二天清晨，她在鬧鐘響前醒來。房子很安靜，她躺著聽了一會兒，聽見房門被輕輕打開，腳步經過客廳，停在另一扇門前。

敲了兩下。

停一秒。

門開了。

