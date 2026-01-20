環台面試 13 家大學！從休學博士生，到成為菜鳥教授的學期心得

【原來成功和失敗，只是一線之隔。】

我從「遞出休學申請的老鳥博士生」，到成為中台灣某個美麗校園裡的「菜鳥大學教授」，幾乎像是一瞬間的事。去年9月，在與指導教授討論後，決定先休學一陣子，爭取更多的研究和投稿時間。當然，也是順便讓自己有機會喘息一下，想想接下來要往哪裡去。

我是真的已經跑好簽核流程，連休學表單都送出去了。當時甚至已經做好了可能會「就此離開學術圈、承認自己就是不適合走這條路」的心理準備。跑完休學流程後，我打包了行李，和弟弟一起出發去美國「畢業旅行」，順道探望長住在美國的老姊一家。

跑完休學流程後，我打包了行李，和弟弟一起出發去美國「畢業旅行」。(圖/野羊)

弟弟那時是真的畢業了，我還沒。哈哈哈！心情有些複雜，開心的同時又有點徬徨，倒像是要告別某段掙扎了許久的旅程。剛下飛機的那一刻，我們異常興奮，姊姊送上熱烈歡迎，我們三個開心的在機場大廳抱在一起又叫又跳！

說來也是搞笑，老姊離家十幾載，都已經在美國落地生根這麼多年了，這居然是我們第一次去美國找她。之前則一直都是姊姊回台時才有機會相聚，畢竟以前我們都還是學生和菜逼巴的社會新鮮人嘛！

不禁感嘆，30歲後的人生真是好！主要是手上開始有點錢了？！覺得好像很多事情都更能自己做主，想做什麼也更有底氣可以隨心去做了！忍不住在心裡讚嘆：「難道這就是成為大人的感覺嗎～」

接著很神奇的是，在落地美國的第一個晚上，我隨性的點開郵件，居然就收到某SSCI期刊的論文接受函了！這對每位博士生來說，大概都是像「親眼見到聖誕老公公本人」一樣的驚喜程度。這也代表，我通過了學校的畢業門檻，終於可以畢業了！

填寫復學表單的時候，我激動的在「撤回休學申請的原因」欄位上寫道：「論文終於被期刊接受，我終於可以口試、可以畢業了！！！」（圖/freepik)

填寫復學表單的時候，我激動的在「撤回休學申請的原因」欄位上寫道：「論文終於被期刊接受，我終於可以口試、可以畢業了！！！」。還因此被指導教授笑：「不用寫終於啦」天啊！這是什麼狗血劇情！在美國的那9天，整個人都輕飄飄的，像做夢一樣。吃蛤蠣濃湯也是要笑不笑，去Mt. Rainier爬山也是要笑不笑，照片裡總是呈現一臉內傷的樣子。

就是那種：「內心很想一邊大笑一邊用力甩頭大跳三天三夜，但又不敢真的笑太大力」的感覺，真是個討人厭的傢伙。有人能懂嗎？像是怕自己高興早了，又像是怕笑得太大聲驚走了這樣的幸運。

回國後的2024年末，到2025一整年，就在一系列的衝擊和混亂中快轉而過：緊急撤回休學申請又再度復學、和指導教授討論論文最後修改、口試、畢業、準備教職應徵資料、練習各種全英文試教和面談內容，並展開「環台旅行式的教職面試之旅」。

到有幸「錄取了幾間心儀的學校」，然後無比慎重的「選擇了最喜歡的一家」，開始爆炸忙碌的第一學期，一直到現在快放寒假，才終於能稍稍喘一口氣。這一切感覺都像是眨眼之間的事，好不真實啊！

朋友們都會說：「妳感覺好順喔，一畢業就找到教職」，殊不知前面歷經的是多少「差點就要放棄的瞬間」。2025年「環台大學教職面試」之旅，面試了「13家大學系所」還順便環島旅行的故事也很刺激，之後有空再和大家分享喔！

朋友們都會說：「妳感覺好順喔，一畢業就找到教職」，殊不知前面歷經的是多少「差點就要放棄的瞬間」。(圖/freepik)

總之，經過了這些事，我突然發現：世俗眼中所謂「成功」和「失敗」，原來也不過就是一線之隔。「成為」和「不成為」，也僅僅是一個決定之間的事。那些你認為是「成功了的人」，不過是比失敗的人「多堅持了一點點」。而你認為是「失敗的人」，或許也不是真的失敗，只是「在做這件事情上沒有堅持到成功」，就決定要轉向而已。但轉向也不見得就不好，說不定還是一個更加海闊天空的選擇呢！

所以你能說他「失敗」嗎？就像之前睿智的老友說的：「妳如果博士畢業了，就做博士畢業做的事情；如果博士沒畢業，就做博士沒畢業做的事情。妳現在接案、開店、寫作，不是也都滿好的嗎？兩種結果都很讚呀，有什麼好擔心的？」想想也是有道理，或許豁達些、更隨遇而安一點，人生就能免去許多庸人自擾。

【爆忙的第一學期&新身份心境轉變】

話說，雖然以前自由接案時，其中一個身份是「職涯講師」，因此也接過許多演講。但那都是一次性的接觸，幾個小時結束後，就不再相見。和成為大學教授的感覺，還真是不一樣啊！

這是我第一次真的長時間的當人家的老師、第一次擁有自己的學生，每週見面，越來越熟悉，自然也是會開始有一些感情。雖然學生常不讓人省心，但久了還是越看越有趣、越看越可愛啦！偶爾生活中想要不守規矩、叛逆一下，也開始會突然意識到：「哦哦哦，不行餒！我現在為人師表了，要更謹慎些，才能身教勝於言教的給學生樹立一個好的榜樣，不誤人子弟啊！」做人做事都因此更穩重了不少。

本是新體驗的感受爆發期，感動和被虐的衝擊感交織，有一大堆事情想要紀錄、分享。偏偏菜鳥大學教授的第一學期，實在是太過手忙腳亂。每週都在跟備課、教學奮戰，office hour、學生學習、生活和職涯輔導，導生活動安排，再加上偶爾的行政作業、師生溝通，努力推進研究，還有期末要爆趕一波的國科會計劃申請...。

偶爾空閒出去踏青走走，大吸幾口林間的空氣，已覺得是莫大的救贖。實在難有時間坐下來細細思考、寫作。好險大學老師還有寒暑假，可以做做研究，繼續自己喜歡的寫作。難怪之前在研究「職業作家獲利模式」時，驚奇的發現，許多「知名暢銷小說作家」的另一個身份，居然都是「大學教授」！！

難道「作家臥底大學教授」是個什麼熱門的職涯選項嗎？(啊哈哈哈！不要誤會呀，我還是有很認真在教書＆做研究啦！)

【好想浮誇的抓住翹課學生的手：「你為什麼就是不來呢？」】

記得有次一位學生來找我聊心事，聊一聊突然問我：「為什麼同學翹課、遲到時，妳都不會生氣呀？」我淡定的說：「沒什麼啦，我也當過學生，所以知道想翹課的各種原因啊！如果硬逼他們來，無心也是無用。所以我就乾脆把所有激情，都貫徹到那些真心願意來、願意學的同學身上！攏吼哩啦！！！」

但說得瀟灑，其實多少還是會有點小在意啦！畢竟確實是花了很多心血準備嘛，總有一種很想浮誇的抓住翹課學生的雙手說：「你為什麼就是不學呢？你如果肯準時來、肯認真聽，我一定能教給你些什麼的啊啊啊！」的感覺。

但想想實在太好笑、太像瘋子老師，便作罷了。不過那位同學的話倒是給了我不少啟發，我問他：「同學會翹課，是我教得不好嗎？」。他說也不是，就是妳人太好了，同學會沒有「快要被當掉了的危機感」。哦哦！原來學生是需要危機感啊！！I get it！危機感來了～～哈哈哈！(看來下學期是應該要嚴格一點啊！可能多一點要求，對學生也是好的吧？)

【菜鳥教授的日常崩潰】

面對全新的教職工作挑戰，有時候也會突然莫名壓力很大、懷疑自己。沿路上用自創的Rap：「I can do it,I am the best!」，幫自己循環打氣是必備！偶爾也會跟老公開玩笑：「學生他們一定都想說老師很煩、很愛上課，殊不知下課鐘響的時候，老師根本都很想要第一個手刀衝出去下課吼！！哈哈哈～」或者早上出門去上課前，用被子包住全身大耍賴：「我只是一顆包子而已，我怎麼有辦法教人呢？我只是一顆小包子～～」(然後下一秒站上講台，立馬又是一副自信、穩重的樣子。有時候都會想說，是不是有點人格分裂？)

【遇到天使學生，我的人生值得了！！】

結束了第一個學期的最後一堂講授課，我站在講台上和學生們揮手告別，內心一邊大口喘氣的給自己拍拍肩膀：「妳辦到了！」突然一位外籍學生靦腆的笑著走來，遞給我一小袋零食，裡面還夾著一張寫滿的小紙條。大意是說：「真的很開心、幸運這個學期可以被我教到，祝我聖誕和新年都快樂」之類的。

突然一位外籍學生靦腆的笑著走來，遞給我一小袋零食，裡面還夾著一張寫滿的小紙條。(圖/freepik)

噢～～～那真的made my day!!!!(哭暈在廁所～～)怪不得每次上課或在走廊上遇到時，都能看見她害羞卻又十分燦爛的微笑。忍不住很中二的在研究室裡用氣音吶喊「Yes!!!」，原來是「真的有學生學的很開心的」沒有錯啊！！被認可的感覺真是好！嗚嗚嗚～～(新手老師是不是太容易感動了？哈哈哈！)「好，可以了，我的人生已經值得了！！」差不多就是這種感覺。

是我太誇張了嗎？2025就這樣飛奔而過，都來不及哭就笑了。生活還真是刺激啊！不知道接下來又會有怎樣的歷險。總之，想好好的敬各位「度過不容易的一年的朋友們」一杯。去年最大的感悟就是：什麼所謂的「成功啊、失敗啊」，都不過是一線之隔罷了，只是一段小小的人生過場。能夠平安、健康，開開心心的度過平靜的每一天，就是最幸福的事情啦！祝大家2026新年快樂喔！！！

