媽祖進香「三進三退」：感受臺灣第一女神的慈悲能量

文／柿子文化、黃健原（淼上源）

農曆三月廿三日為媽祖聖誕，臺灣人「三月瘋媽祖」，這個時期媽祖進香、遶境的活動特別熱鬧，亦可從此宗教盛事看出，媽祖在我們心中已不只是航海之神，更是臺灣人的守護神！雖然進香、遶境對我們來說是耳熟能詳的宗教活動，但是進香和遶境是不同的兩件事，我們先來認識一下什麼是「媽祖進香」……

在臺灣，神明遶境和進香是十分常見的宗教活動，信徒多半都是自發參與，其身分來自各個階層──不分男女老少、貧富貴賤，其動機則多半是為了還願、贖罪或祈求平安，透過跋涉來感謝神恩、祈福消災。

書名：《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》 作者：柿子文化、黃健原（淼上源） 出版社：柿子文化 出版時間：2025年03月20日

要特別注意的是，雖然神明在這兩個活動中都出了自家門，但是，進香和遶境在宗教信仰上有著全然不同的意義。

進香和謁祖

進香的原始意義，指信徒請自家媽祖一同前往祖廟或到遠處香火旺盛的寺廟進行朝聖的交流活動。在抵達朝聖對象的媽祖廟時，神像會進入廟中，放置於神殿上，用「交香」或「掬火」的方式取對方的香火。如白沙屯拱天宮媽祖前往北港進香，因為一路只有單純的「徒步進香」，沿途只是路過或停轎休息，所以僅稱為「進香」，參與者稱為「香丁腳」。

至於分靈宮廟的神明和信徒到祖廟進香，則稱「謁祖」，如湄洲媽祖分香的宮廟前往湄洲媽祖祖廟朝聖進香；在臺灣，北港朝天宮也是各地分靈進香的祖廟之一。

大甲媽祖回娘家

由於臺灣各地有許多媽祖都是北港朝天宮的分靈，因此每年媽祖誕辰前都會到北港進香。黃春明編導與攝影師張照堂掌鏡的《大甲媽祖回娘家》紀錄片，就記錄民國六十三年，萬人跟隨大甲媽祖，從臺中大甲步行到雲林北港的朝聖旅途。信眾以「回娘家」來形容，擔心大甲媽不捨得離開娘家，信徒會在廟外喊：「婆啊！回家去了！」

不過，因為分靈的爭議，臺中大甲媽祖後來轉往新港奉天宮進香（或會香），不再往北港進香了。

在中國，每年農曆正月到三月，各地信眾組團護送媽祖神像到湄洲祖廟進香時，進香團會先到賢良港天后祖祠駐駕一夜，這是因為媽祖的林氏宗祠在此，所以，祭祀媽祖的祖祠、聖父母，這也稱為「謁祖」，代表媽祖「回娘家」祖祠祭祀。

進香的歷史版本

媽祖進香或回娘家的歷史版本，或許可以從元朝的「天津娘娘會」窺探一二，「娘娘」就是指媽祖，因媽祖在天津稱「老娘娘」而得名。到了清朝稱「天津皇會」，「皇會」指祭祀天后娘娘誕辰日所舉行的慶典儀式，流傳至今並於二〇〇八年登錄中國的「國家級非物質文化遺產」。當時，娘娘會主要有進香、歸寧、送駕三個儀式流程。

◆進香：農曆三月二十三日媽祖聖誕，香客向媽祖燒香膜拜還願。進香結束後，緊接著就是媽祖歸寧儀式。

◆歸寧：送媽祖回娘家，但媽祖娘家在湄洲，所以大部分僅象徵性地護送媽祖回設在天津城北的閩粵會館。在娘家要住滿三天，才算圓滿。

◆送駕：第四天上午送媽祖回原廟。

隔天，信徒才渡海到湄洲媽祖廟進香，完成儀式後，又回賢良港駐駕，這期間賢良港天后祖祠設筵、點燈、結彩，熱鬧非凡，成為特殊的民俗景觀，此「謁祖」習俗歷史悠久，信徒除了前往湄洲媽祖祖廟進香，也會順道前往賢良港天后祖祠，祭祀媽祖祖祠。

白沙屯媽祖進香傳承徒步進香歷史

白沙屯舊名「白沙墩」，位於苗栗縣通霄鎮附近，依山傍海的村落，因東北季風帶來的風沙堆積成雪白的新月型沙丘而得名，為通霄最早的屯墾聚落。白沙墩居民向北港進香的習俗存在已久，迄今近兩百年歷史；在未建廟前，村民組團徒步至北港進香，香客帶著香旗及換洗衣物、糧食及雨傘，徒步跟隨媽祖前進，跋山涉水行於海岸與田間小道，旅途勞苦，但信仰堅定，成為白沙屯拱天宮傳承的精神與在地文化資產。

早年媽祖神像多輪值奉祀於爐主家中，沒有正式的禮拜殿堂，至清朝咸豐晚年，村民開始倡議集資創建，陳朝合家族後裔獻地，於同治二年（一八六三年），起初建築三十多坪的「土埆厝」，奉祀媽祖神像，即拱天宮前身，成為地方信仰中心。

之後，經過多次重建與改建，如今，拱天宮香火鼎盛，每年進香活動，遠近馳名，朝聖香客絡繹不絕。

「香丁腳」的傳承意義

「香丁腳」又稱「香燈腳」，香燈隱含著信仰薪火相傳，腳則是指媽祖跟隨者，同於「爐下善信」。臺灣自清代起，參與媽祖徒步進香的信眾，一般就普遍以「香燈腳」稱之，白沙屯延續了這個傳統，也採用這個名詞來稱呼。

自清代未建廟前，白沙屯一帶參與徒步進香的家庭，大多會派出家中魁梧健壯的男丁，所以，白沙屯媽祖徒步進香的信徒稱「香丁腳」，男丁們背著網袋裝著香旗、草鞋、乾糧、換洗衣物、紙傘與香燭紙箔等，夜間行進則攜帶燈籠，也是稱「香燈腳」的其中一個理由。

媽祖鑾轎入廟「三進三退」

前往進香，最引人注目的是媽祖鑾轎抵達北港朝天宮前，準備入廟的「三進三退」儀式，也就是來回前進、後退三次的行轎模式，這是根據傳統古禮，為神靈之間的問安、行禮方式，在神明遶境出巡、進香等場合皆可看到此儀式。進香時，香燈腳會手拉手，形成人牆維護。

每年信眾跟隨媽祖神轎，徒步前往北港朝天宮進香，全程約四百公里，歷時約八、九天，無懼風雨，表示一心追隨媽祖進香的心意。全程徒步進香是白沙屯媽祖進香將近二百年來的傳承文化。廟方為了鼓勵信徒參與徒步進香，凡是完成來回全程或單程，廟方都會製贈錦旗給香丁腳，鼓勵追隨媽祖的精神與毅力。而對當地白沙屯年輕子弟來說，已成為一種成年禮的風俗。

徒步進香的路程，每年都不同，這是白沙屯媽祖進香活動最特別之處，它是由媽祖神轎以「踩轎」的方式來決定路線與停駕、駐駕地點，當遇到岔路，轎伕立即停下，靜心去感受媽祖指示的方向，一如探險般，全憑媽祖鑾轎指引前行，堪稱充滿驚奇的旅途。由於路線不固定，近期進香期間提供有科技G P S定位，讓信眾也可以透過手機A P P即時掌握媽祖鑾轎的位置。而進香團在抵達朝天宮後，先拜天公，子時舉行刈火儀式；回駕安座後再開爐合火，表示此次活動圓滿。

為什麼白沙屯媽祖帶領信徒徒步進香的旅程，每年都不固定呢？這是對參與香丁腳的信徒很大的考驗。徒步進香就像是人生旅途，種種不可預期的風雨險阻，也是千變萬化，我們在面對各種挑戰與險阻時，需要堅定的毅力與意志，相信媽祖會一路相隨，陪伴著我們一起共同渡過各種難關，也許就是徒步進香的意義所在。

徒步行腳其實也是一種修練自我的方式，透過一步一步的自我沉澱，放空身心靈，與媽祖心意相連，深信媽祖的庇佑與陪伴，真心誠意，象徵在人生旅途中，不畏艱難的考驗。同時，也培養合群，學習齊心互助，學習人與人之間，如何彼此協助、感恩、惜福、謙卑、體貼、尊重等等。進香的旅程是身心體能的試煉，也是意志的焠鍊，同時也可以體驗一下，充滿人情味的臺灣風景。

●本文摘選自柿子文化出版之《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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