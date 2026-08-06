2026臺灣文博會／Threads網友敲碗成功！故宮文創周邊「觀汝似有瘋症」硃批貼紙搶先開賣

「2026臺灣文化創意博覽會」8月6日至12日於臺北南港展覽館1館登場，國立故宮 博物院今年於品牌商展K4島嶼風尚區參展，展場設計呼應本屆文博會主題「第零位元」，以跨越故宮百週年後重新啟程為概念，融入故宮建築意象、明神宗皇帝像、多寶格及故宮文物 等元素，現場並推出跨界聯名新品、首發預購及人氣話題商品，展現故宮文物走入日常生活的更多可能。

故宮黃永泰副院長表示，配合近期《龍藏經》參觀熱潮，文博會現場將推出開瓶器、帆布袋等8款全新商品，並首度於文博會推出《龍藏經》清康熙朝內府泥金藏文寫本套書7折優惠，售價新臺幣131萬6,000元（原價188萬元）。在Threads引發討論的「觀汝似有瘋症」系列硃批貼紙，將於展場搶先販售；「故宮皇帝皇后」造型雨衣推出文博會優惠價1,489元（原價1,890元）；故宮與總統府聯名商品「跟著臺灣去旅行 一只皮箱走世界旅行紀念組」，則以文博會限定優惠價1,800元販售（原價2,025元）。

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搭配近期《龍藏經》參觀熱潮，故宮於文博會現場推出多款全新商品。圖／國立故宮博物院

2026臺灣文博會 故宮展區，搶先販售「觀汝似有瘋症」系列硃批貼紙。圖／國立故宮博物院

故宮話題商品皇后造型雨衣推出文博會限定優惠。圖／國立故宮博物院

故宮指出，本次文博會展區集結多項跨界合作新品。故宮與路遙圓創合作推出「Hello Taiwan 故宮文物系列」收藏盒玩，讓翠玉白菜、肉形石、毛公鼎等院藏文物化身為趣味收藏，全系列將於文博會首度亮相並開放預購。故宮並首度攜手臺灣經典策略遊戲 《三國群英傳：策定九州》，現場消費即可獲得限量「翰墨風華虛寶卡」；單筆消費滿500元，再贈「御賜珍寶虛寶卡」。

故宮與路遙圓創推出「Hello Taiwan 故宮文物系列」收藏盒玩，全系列將於2026文博會首度亮相並開放預購。圖／國立故宮博物院

故宮與路遙圓創推出「Hello Taiwan 故宮文物系列」收藏盒玩，於文博會首度亮相並開放預購。圖／國立故宮博物院

現場消費即可獲得故宮×《三國群英傳：策定九州》限量虛寶卡。圖／國立故宮博物院

在文博會期間，歡迎民眾加入「國立故宮博物院」LINE官方帳號，並於Facebook、Instagram、X或Threads分享故宮展區照片，即可獲得每日限量的「Hello Taiwan 故宮文物系列」酷卡；加入「故宮精品」LINE官方帳號並完成不限金額消費，可再獲得另一款限定酷卡。8月10日及11日下午4時至6時，另舉辦文博會限定刺青貼紙體驗。單筆消費滿800元可參加扭蛋一次，有機會獲得「故宮迷你文物磁鐵」等限定商品；消費滿5,000元，再享臺灣本島免運服務。

故宮展區設計結合多寶格、明神宗皇帝像等元素，現場並推出多款跨界聯名新品。圖／國立故宮博物院

8月10日及11日下午4時至6時，故宮文博會展區舉辦限定刺青貼紙體驗。圖／國立故宮博物院

8月6日至7日專業買家日期間，指定商品六折起，歡迎政府機關、企業及有大宗採購需求者憑名片現場洽詢。另加入「國立故宮博物院」與「故宮精品」LINE官方帳號，並於現場完成不限金額消費，即可獲得限量硃批貼紙一張。歡迎民眾蒞臨2026臺灣文博會故宮展區（展位編號K4-002）選購喜愛的故宮文創 商品，為日常生活增添文物巧思。

2026臺灣文博會故宮展區設有《龍藏經》商品專區，歡迎民眾前往選購。