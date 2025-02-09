2025台北國際書展／實體書有存在必要！白先勇與隱地持續筆耕，共同見證爾雅50週年

「當年寫作的我們，誰會想得到現在文壇還在，但台北已經幾乎要沒有書店了」

成立於1975年的爾雅出版社迎來50週年，創辦至今出版超過千部作品。2月8日台北國際書展藍沙龍舉辦「攜手同行寫下去——1937年生的我們，50週年的爾雅」講座，邀請高齡88歲的作家白先勇與爾雅創辦人隱地對談，回顧爾雅在台灣文學發展中扮演的重要角色。

「做出版是希望文人的生活能夠更好，也希望更多人支持閱讀與出版。」回顧爾雅出版社成立至今的故事，隱地堅信文學傳承文化的價值，這份執著使得爾雅存續至今，更成為台灣具代表性的文學出版社之一。

「書不會消失，這麼多人來參加書展就是最好的證明。」白先勇在講座中提到，儘管當今出版業面臨困境，書店逐漸式微，文學市場也在數位浪潮下受到衝擊，不過現場座無虛席，絡繹不絕的人潮讓白先勇確信，有溫度的實體書仍有存在的必要。

即使年事已高，白先勇與隱地仍持續創作，展現文學不輟的生命力。隱地表示，爾雅走過半個世紀，未來仍希望為台灣文學提供堅實的出版支持。在數位時代下，雖然出版產業面臨挑戰，不過正如白先勇所提及，只要還有人願意閱讀，書就會一直存在。

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網