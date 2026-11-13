閉展倒數一月！朝聖羅浮宮珍藏，日本國立新美術館10大必看展件、限定周邊4選開箱

橫跨歐洲藝術 黃金年代的《羅浮宮 美術館 展：文藝復興 》，現正於東京 六本木「國立新美術館」展出至 2026 年 12 月 13 日，本次展覽精選羅浮宮 50 餘件典藏，探索 15 至 16 世紀歐洲重返古希臘羅馬文化、強調「人的價值與自主性」的藝術精髓。

（左起）展覽大使北川景子、作曲家角野準斗。圖／羅浮宮2026社群

展覽由首度赴日、捕捉人物複雜情感的達文西 〈美麗的費隆妮葉夫人〉領銜，並以達文西為靈感，圍繞「 I.旅程」、「 II.技法創新與精進」、「 III.回望古代」與「IV肖像藝術的繁榮」四大主題，匯聚繪畫、雕塑、版畫、素描與裝飾藝術，更隆重邀請日劇女神北川景子擔任展覽大使，遠赴法國製作羅浮宮特別節目與導覽語音，以及鋼琴界的閃耀新星角野隼斗（Hayato Sumino）為展場創作主題曲「Forma」歌曲。（文末抽獎別錯過！）

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展覽尚未開門就有排隊人潮，宛若親臨手機發布會，除了排隊時間久之外，館方展覽動線規劃好，整體觀展體驗不錯。圖／琅琅悅讀特派記者

閉展倒數最後一月，展區內禁止拍攝，琅琅悅讀特派記者，帶你看見特展亮點，並鎖定以下 10 件必看展件！

文章目錄 🎨阿爾布雷希特·杜勒 (Albrecht Dürer)〈犀牛〉｜1515 年（初版）｜I展區

🎨南尼德蘭地區（？），〈田園合奏〉掛毯｜16 世紀初｜I展區

🎨威尼斯畫派畫家，〈大馬士革總督接見威尼斯共和國代表團〉｜約 1511 年｜I展區

🎨法國（可能為巴黎），〈「田園陶藝技法」橢圓形水盆〉｜1600–1650 年｜II展區

🎨桑德羅．波提切利（Sandro Botticelli），〈五位天使環繞的聖母子〉｜約 1470 年｜III展區

🎨老盧卡斯·克拉納赫（Lucas Cranach the Elder），〈三美神〉｜1531 年｜III展區

🎨日耳曼·皮隆的工作室（Workshop of Germain Pilon），〈查理九世騎馬浮雕像〉｜約 1570–1574 年｜III展區

🎨李奧納多·達文西（Leonardo da Vinci），〈女子肖像〉（通稱〈美麗的費隆妮葉夫人〉）｜約 1490–1497 年｜IV展區

🎨提香·韋切利奧（Titian），〈法蘭索瓦一世肖像〉｜約 1538 年｜IV展區

🎨 歸屬於巴喬·班迪內利（Baccio Bandinelli），〈米開朗基羅肖像〉｜約 1522 年｜IV展區

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🎨阿爾布雷希特·杜勒 (Albrecht Dürer)〈犀牛〉｜1515 年（初版）｜I展區

杜勒〈犀牛〉，木版，24.5 × 30.2 cm，1515（初版）。巴黎，羅浮宮美術館。Photo © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Michel Urtado / distributed by AMF-DNPartcom。圖／國立新美術館

杜勒從未親眼見過犀牛，僅憑他人素描與文字描述，便以驚人想像力刻出這幅木刻版畫。雖然他對犀牛的想像與真實的動物有蠻多差距，例如背生奇角、皮膚如重甲等等詮釋，卻因極具張力而風靡歐洲兩百多年，更曾傳入江戶時代的日本。

杜勒〈犀牛〉，木版，24.5 × 30.2 cm，1515（初版）。巴黎，羅浮宮美術館。Photo © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Michel Urtado / distributed by AMF-DNPartcom。圖／羅浮宮2026社群

🎨南尼德蘭地區（？），〈田園合奏〉掛毯｜16 世紀初｜I展區

荷蘭南部(?)，田園樂團，十六世紀初，羊毛、絲綢，272×212公分。Photo © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Philippe Fuzeau/distributed by AMF-DNPartcom。圖／國立新美術館

王室遷徙城堡時，掛毯兼具保暖、隔間與彰顯身分的功能。這幅「千花紋」巨幅掛毯描繪華服戀人合奏樂器，女子指向展翅雄鷹，前景侍女手捧象徵美滿結合的梨子，暗喻愛情和諧與圓滿結局。

日本仁德天皇11月4日攜妻女參訪此展時，也有特別在此件作品前停留呢！

🎨威尼斯畫派畫家，〈大馬士革總督接見威尼斯共和國代表團〉｜約 1511 年｜I展區

威尼斯畫家，大馬士革總督接見威尼斯共和國代表團，約1511年,布面油畫,120x204.5公分。Photo © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) /Gabriel De Carvalho/distributed by AMF-DNPartcom。圖／國立新美術館

記錄馬穆魯克王朝時期，大馬士革總督在宮殿前接見威尼斯使節的場景。畫家精準描繪倭馬亞清真寺、宣禮塔與異國服飾動植物，華麗構圖中也暗藏當時兩國外交風波的緊張張力。

展場一隅。圖／羅浮宮2026社群

🎨法國（可能為巴黎），〈「田園陶藝技法」橢圓形水盆〉｜1600–1650 年｜II展區

法國,可能是巴黎，《採用「田園陶藝技法」製作的橢圓形水盆》，1600-1650年 釉面陶土 高7.5公分，寬54公分，深41公分。Photo © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Martine Beck-Coppola/distributed by AMF-DNPartcom。圖／羅浮宮2026社群

延續法國陶藝家貝爾納·帕里西的「田園技法」，直接以真實動植物翻模製陶。水盆中央盤踞巨蛇，四周對稱環繞動植物，逼真釉彩質感令人想伸手觸摸，完美體現文藝復興觀察自然的精神。

法國,可能是巴黎，《採用「田園陶藝技法」製作的橢圓形水盆》，1600-1650年 釉面陶土 高7.5公分，寬54公分，深41公分。Photo © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Martine Beck-Coppola/distributed by AMF-DNPartcom。圖／國立新美術館

🎨桑德羅．波提切利（Sandro Botticelli），〈五位天使環繞的聖母子〉｜約 1470 年｜III展區

波提切利〈五位天使環繞的聖母子〉，蛋彩、白楊木板，58.5 × 40.7 cm，約 1470。巴黎，羅浮宮美術館。Photo © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Gabriel De Carvalho / distributed by AMF-DNPartcom。圖／國立新美術館

波提切利約 25 歲剛成立工作室時的佳作。聖母採「謙卑聖母」姿態端坐於地，將象徵原罪的石榴遞給耶穌，周圍點綴純潔白百合與獻花天使。衣袍立體垂墜感細膩自然，展現他對古典雕塑的深入研究。

🎨老盧卡斯·克拉納赫（Lucas Cranach the Elder），〈三美神〉｜1531 年｜III展區

盧卡斯·克拉納赫(父親)，《三女神》，1531年,板油(山毛櫸),36.5×24.4公分。Photo © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) /Mathieu Rabeau/ distributed by AMF-DNPartcom。圖／國立新美術館

德國大師將希臘神話融入 16 世紀北歐時尚。克拉納赫打破傳統的構圖方式，讓中央女神正面直視觀者，是一種前衛又大膽創作方式，並為三女神戴上時髦禮帽與項鍊等配件，讓神話人物宛如真實的當代女性，散發獨特感性韻味。

🎨日耳曼·皮隆的工作室（Workshop of Germain Pilon），〈查理九世騎馬浮雕像〉｜約 1570–1574 年｜III展區

Germain Pilon 的工作室，查理九世騎馬雕像，約1570-1574年,大理石,高36釐米,寬34.5釐米,深6釐米。照片©羅浮宮博物館,由GrandPalaisRmn/Pierre Philibert/distributed by AMF-DNPartcom。圖／國立新美術館

文藝復興君主常效法古羅馬馬可·奧勒留騎馬像彰顯榮耀。這件出自法國重要雕塑家皮隆工作室的大理石浮雕，以精緻刀工刻畫瓦盧瓦王朝國王查理九世的騎馬英姿，在精巧尺幅中凝聚皇家威儀。

展場一隅。圖／羅浮宮2026社群

🎨李奧納多·達文西（Leonardo da Vinci），〈女子肖像〉（通稱〈美麗的費隆妮葉夫人〉）｜約 1490–1497 年｜IV展區

達文西〈女性肖像〉，通稱〈美麗的費隆妮葉夫人〉，油彩、胡桃木板，63.5 × 44.5 cm，約 1490–1497。巴黎，羅浮宮美術館。Photo © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Michel Urtado。圖／國立新美術館

義大利文藝復興時期通才藝術家達文西所作，此件作品被認為是他於米蘭求學時期代表作，是〈蒙娜麗莎〉的先驅。畫家採用四分之三正面視角，讓女子頭部與身體反向微轉，營造突然回眸的生動感與神秘目光。至於畫名，則是 18 世紀末王室收藏將它與法王情婦肖像混淆後的「美麗誤會」，大部分研究學者認為這位女性真實身分可能是一名鐵匠的女兒或妻子。

特別補充，此件作品有獨立展區，需要另外排隊入場參觀且排隊人潮洶湧，建議大家一定早點來排隊入場。

🎨提香·韋切利奧（Titian），〈法蘭索瓦一世肖像〉｜約 1538 年｜IV展區

提香〈法蘭索瓦一世肖像〉，油彩、畫布，109 × 89 cm，約 1538。巴黎，羅浮宮美術館。Photo © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Philippe Fuzeau / distributed by AMF-DNPartcom。圖／國立新美術館

提香是16世紀威尼斯最偉大的畫家之一，而他在創作這幅作品時其實並未當面為法王，而是參考切利尼的青銅側面獎章創作。他結合古羅馬帝王錢幣的權威側面與四分之三轉身的動感軀幹，完美且精湛畫技展現法王的英挺氣度，使得此作成為後世最經典的法王形象。

🎨 歸屬於巴喬·班迪內利（Baccio Bandinelli），〈米開朗基羅肖像〉｜約 1522 年｜IV展區

屬於巴喬·班迪內利，〈米開朗基羅肖像〉，約1522年面板油畫(楊木)49×36公分。Photo © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Stephane Marechalle/distributed by AMF-DNPartcom。圖／國立新美術館

文藝復興三傑之一的米開朗基羅究竟長怎樣呢？此件肖像由曾與米開朗基羅激烈競爭的雕塑家班迪內利所繪，畫中紀錄了 47 歲的大師風采，只見他頭戴防石粉沾染的工作頭巾、眼神銳利嚴肅，生動捕捉這位精於繪畫建築卻始終以雕塑家自居的傲骨。

展覽商品區。圖／琅琅悅讀特派記者

✨ 展場限定！四款人氣文創周邊開箱

逛完展別錯過紀念品區！明信片、筆記本、T恤、保溫瓶、磁鐵、玩偶是基本周邊，本次特展攜手多個人氣品牌推出限定周邊，本篇精選5款必收好物，一定要看到最後！

各式跨界聯名周邊包含首推四款文創周邊，部分商品可能現場售罄，建議大家還是要以實地走訪商品區現場選購為準。

四件文創周邊開箱實拍。圖／琅琅悅讀特派記者

‧ Atelier Ukai餅乾禮盒，每人限購2盒。

Atelier Ukai 秉承法國、德國和維也納的傳統餅乾製作工藝，追求輕盈的口感、入口即化的質地以及方便食用的尺寸。這款特別的餅乾禮盒不僅賞心悅目，吃完還能收藏，而且僅在本次展覽中獨家發售。

‧ Paul & Joe 聯名雙面化妝包，每人限購1盒。

以名畫〈美麗的費隆妮葉夫人〉結合品牌貓咪浮雕紋飾，小包內裡還有夾層收納空間，不只有質感還很實用。

圖／琅琅悅讀特派記者

‧ 珍藏名作的插畫風格帆布袋

帆布袋永遠不嫌多！這件精選8件名作轉製成簡約風格插畫圖案，也是許多人購物首選之一。

‧ ZEBRA SARASA 復古色鋼珠筆組

文具控必買！筆身燙金插畫由《犀牛》、《聖母子與五位天使》和《美麗的費羅尼埃》三件名畫為設計靈感，復古色墨水書寫共有三種顏色，流暢，色彩鮮豔。這款限量版套裝包含三種墨水顏色：棕褐色、駝色和黑醋栗色。

圖／琅琅悅讀特派記者

除此之外，展覽還有很多精彩周邊，例如刺繡紗織紋提袋、神還原名畫的〈田園合奏〉掛毯的毛毯、印有名畫包裝的咖啡或茶粉、湯匙等等，應有盡有，歡迎把展覽限定周邊帶回家，就像把羅浮宮珍藏名畫帶回家一樣！

圖／琅琅悅讀特派記者

圖／羅浮宮2026社群

圖／羅浮宮2026社群

🎧看展前先暖身！在家也能深度神遊羅浮宮

意猶未盡或來不及飛東京嗎？在「美感即競爭力」的時代，由留法資深藝術主編林淑雅與法文譯者周明佳聯手打造的線上課程，帶你用約 350 分鐘穿梭西方 500 年藝術史！課程精選羅浮宮 36 件典藏與百幅西方名作，從文藝復興一路聊到《悲慘世界》，破解畫作背後的符號與文化密碼，陪大人與孩子培養受用一生的「圖像閱讀力」與審美智商，看展前先懂大師門道！👉 《羅浮宮大師名作36講》立即逛課

《羅浮宮大師名作36講》，林淑雅│周明佳。圖／一刻鯨選

🎁【限時抽獎】投票抽史博館獨家文創周邊！

「琅琅悅讀」特別企劃，歡迎投票分享你最喜歡或期待哪一件展件？即可抽日本羅浮宮展文創周邊，投票時間即日起至11/28 00:00止。本次活動僅供UDN註冊會員參加，有訂閱琅琅悅讀電子報者，抽獎機率翻倍！

注意事項：

1. 活動時間：即日起至2026/11/28 23:59

2. 贈獎：羅浮宮珍藏展限定文創周邊（明信片、文具、提袋、化妝包，隨機出貨不得挑選），2組

3. 本活動限具有中華民國國民身分之國民參加，且僅限設籍於台澎金馬地區者參加，贈品寄送地址亦同。票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。

4. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項，贈獎均以電子票券為主，部分實體票寄送（展覽門票）僅限臺澎金馬地區，恕不開放其他地區寄送。

5. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6.若發現人為操作、使用網頁機器人程式或一次性信箱等參與活動，主辦方也權取消其參加或得獎資格。

7.本活動獲獎資格不得重複，每人僅限一次領獎機會（依個人資料為準），均不得重複領獎。

8. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

9. 更多訂閱活動、參與辦法以及後續得獎公告，可至 「傘下失物所」活動官網查詢。

贈獎公告 等待更新

展覽資訊 《羅浮宮美術館展：文藝復興》Masterpieces of the Renaissance from the Musée du Louvre

展期：2026.09.09–12.13

地點：東京國立新美術館 企畫展示室1E

票價：營業：10:00–18:00，週五、週六至 20:00（閉館前 30 分鐘停止入館），週二休館（9/22、11/3、12/8 開館），11/4 休館

當日票：一般 2,400 日圓、大學生 1,400 日圓、高中生 1,000 日圓

國中以下免費；10/1–10/14 高中生免費

展覽最後一周，12/7–12/13 採日期時段預約制

日本東京國立新美術館重磅特展《羅浮宮美術館展：文藝復興》主視覺。圖／國立新美術館