2025台北國際書展／12位義大利國際作家名單、講座時間、地點與主題一覽

台北國際書展即將於2月4日至9日於台北世貿一館熱鬧開展。邀請來自世界各地出版業界翹楚齊聚一堂,包含法國、義大利、德國、波蘭、日本、香港等國際作家,都將親臨年度盛會現場!「義大利」作為今年的主題國,也多位重磅作家將親臨書展現場,以下整理12位義大利作家簡介及現場講座,歡迎大家2/4-2/9有空來台北世貿一館共襄盛舉!

1. 馬力歐・巴稜奇 Mario Barenghi

馬力歐・巴稜奇 Mario Barenghi

他曾在線上文化雜誌《雙零》(Doppiozero)上,以〈想像力的指示〉為題發表專文討論文學教育並提問:「文學是有辦法傳授的嗎?」而他的生平,證實了答案是肯定的,而且還大獲成功。

巴稜奇現職為米蘭比科卡大學(University of Milan Bicocca)義大利當代文學教授,研究專長包括小說、回憶錄及文學理論。他的研究特別聚焦於伊塔羅・卡爾維諾及普里莫・萊維兩位。

活動時間/地點/演講主題/講者

2/4 15 :00 義大利主題國館

百年後的伊塔羅・卡爾維諾

馬力歐・巴稜奇 (Mario Barenghi)

*主持人:謝佩霓

2/5 17 :00 義大利主題國館

認識娜塔麗亞・金茲伯格 (Natalia Ginzburg)

馬力歐・巴稜奇 (Mario Barenghi)

2. 賈尼・比翁蒂羅 Gianni Biondillo

賈尼・比翁蒂羅 Gianni Biondillo © Yuma MartellanZ

生於米蘭,雙棲於文學與建築領域。他在2004年發表首部推理小說《自殺的理由》(Per cosa si uccide),創作了米迦勒・菲拉羅(Michele Ferraro)探長,並以家鄉郊區為背景,開啟了廣受好評的系列作。他的創作面向多元且橫跨多類別,包含兒童讀物、劇場獨白及短篇小說等,他也結合他的建築師專業,在2023年出版《我們所不是的》(Quello che noi non siamo),獲得2024年義大利歷史最悠久的文學殊榮──巴古塔獎的肯定。

活動時間/地點/演講主題/講者

2/6 15 :00 義大利主題國館

義大利式犯罪小說

賈尼・比翁蒂羅 (Gianni Biondillo)

*主持人:倪安宇

2/9 10 :00義大利主題國館

世界義大利設計日:米蘭視野,台灣設計研究院開幕式致詞

賈尼・比翁蒂羅( Gianni Biondillo)、洛蕾娜・阿蕾修(Lorena Alessio)

3. 大衛.卡利 Davide Calì

Davide CALì

自1994年起,卡利開始他的插畫家與作家生涯,多年來,他勇於承接各種新挑戰、樹立了多重里程碑,成就豐碩。作品《作家和他的狗》已在全球30多個國家翻譯出版,包括台灣,且其英文版獲選為《紐約時報》2022年度十大最佳繪本。

卡利在台灣出版的作品超過20部,其中包括《大暴龍來了!》、《這裡不歡迎大象》、及《大鯨魚瑪莉蓮》等。他的近期新作包括了《有時,仍然》(A volte, ancora) 以及《騎虎》(Cavalca la tigre,均由 Kite Edizioni 出版,2024年)。

活動時間/地點/演講主題/講者

2/7 13 :00-14 :00 主題廣場

從販賣幸福的鴿子到愛書成痴的提奧菲爾——義大利說故事大師大衛・卡利(Davide Calì)新書發表會

大衛・卡利(Davide Calì)

2/9 15 :00 義大利主題國館

故事誕生之處

大衛・卡利 (Davide Calì)

*主持人:郝明義

4. 勞烏拉・伊麥・梅希納 Laura Imai Messina

勞烏拉・伊麥・梅希納 Laura Imai Messina © Alessandro Libri

1981年出生於義大利羅馬,精神上與日本卻更為接近。23歲時,她前往東京精進日語並定居,後在國際基督教大學及東京外國語大學深造,研究日本與歐洲文學中的物質性。她撰寫許多關於義大利文化的文章,並協助NHK等媒體。她的創作跨足小說、散文與兒童故事,作品包括《彩繪日本》(Il Giappone a colori)、《所有遺失的地址》(Tutti gli indirizzi perduti),以及暢銷30多個國家的《風之電話亭》,此書於2021年在台翻譯出版。

活動時間/地點/演講主題/講者

2/6 17 :00 義大利主題國館

說故事的藝術

勞烏拉・伊麥・梅希納 (Laura Imai Messina)

*主持人:毛烈妲・卡柏諾(Mauretta Capuano)

2/7 17 :00 義大利主題國館

認識嘉娜・曼席尼 (Gianna Manzini)

勞烏拉・伊麥・梅希納 (Laura Imai Messina)

5. 伊莉安娜・李歐塔 Eliana Liotta

Eliana LIOTTA © Maki Galimberti

身兼專業記者及作家,作品融合了科學嚴謹以與通俗風格。她與米蘭歐洲腫瘤研究所(IEO)合作撰寫的《聰明飲食法》(La Dieta Smartfood)已在韓國等20多個國家出版,並以《大自然的反撲》(La rivolta della natura) 榮獲蒙塔萊(Montale)非小說類大獎。

她是《福祉》(Benessere)月刊主任、《晚報》(Corriere della Sera)撰稿人,並是醫療大學的科學出版教授。她也創立生活科學系列叢書,與多位知名科學家和醫師合作出書。

活動時間/地點/演講主題/講者

2/7 15 :00 義大利主題國館

地中海式幸福

伊莉安娜・李歐塔 (Eliana Liotta)

*主持人:謝佩霓

2/9 14 :00義大利主題國館

兩個腦的合唱與協作

伊莉安娜・李歐塔 (Eliana Liotta)

6. 費德莉卡・曼佐 Federica Manzon

Federica MANZON

曼佐的文學職涯始於擔任義大利文與外國小說編輯,2008年,她出版了敘事報導《如何說再見》(Come si dice addio),並接連發表小說《名譽及不幸》(Di fama e di sventura)、《他者的懷舊》(La nostalgia degli altri) 與《邊境森林》(Il bosco del confine)。她的最新小說《靈魂》 (Alma) 於2024年出版,並榮獲坎皮耶羅獎(Campiello Prize)。

活動時間/地點/演講主題/講者

2/4 16:00 義大利主題國館

歐洲之心

費德莉卡・曼佐 (Federica Manzon)

*主持人:倪安宇

2/5 16:00 義大利主題國館

認識翁貝爾托・薩巴 (Umberto Saba)

費德莉卡・曼佐 (Federica Manzon)

7. 法比安諾・馬西密 Fabiano Massimi

法比安諾・馬西密 (Fabiano Massimi) © Yuma Martellanz

1977年生於義大利摩德納,筆下孕育了2019年倫敦書展上最暢銷的義大利小說—《摩納哥天使》(L'angelo di Monaco),從而成為歷史懸疑小說界的領軍人物。

他的作品主要聚焦1930年代,包含1933年德國國會縱火案相關的《柏林的惡魔》(I demoni di Berlino),《如果寬恕存在》(Se esiste un perdono)則以1938年的布拉格為背景,獻給「英國辛德勒」尼古拉斯・溫頓;而《威尼斯的狂暴》(Le furie di Venezia) 則描繪墨索里尼與自稱為其第一任妻子的女性之間的糾葛。

活動時間/地點/演講主題/講者

2/7 18 :00 義大利主題國館

漫談歷史懸疑小說:類型名稱的重要性

法比安諾・馬西密 (Fabiano Massimi)

*主持人:倪安宇

倪安宇

2/8 12 :00 義大利主題國館

認識安伯托・艾可(Umberto Eco)

法比安諾・馬西密 (Fabiano Massimi)

8. 蘇珊娜・馬蒂安基利 Susanna Mattiangeli

Susanna MATTIANGELI

身兼作家、翻譯家及兒少漫畫編劇,她亦策劃說故事工作坊。其創作深受賈尼·羅大里與卡爾維諾的影響,並因能「恰如其分地傳達幼兒複雜的思想與情感」,獲得義大利「最佳作家」殊榮。馬蒂安基利更於2022-2024年度榮獲義大利兒童文學桂冠。

她的繪本作品眾多,其中《海灘上的一天》和《市場裡的一天》於2024年在台灣出版。

活動時間/地點/演講主題/講者

2/8 17 :00 義大利主題國館

義大利童話故事

蘇珊娜・馬蒂安基利 (Susanna Mattiangeli)

*主持人:張梓鈞

2/9 12 :00 義大利主題國館

認識強尼・羅大里(Gianni Rodar)

蘇珊娜・馬蒂安基利 (Susanna Mattiangeli)

9. 羅倫佐・馬托蒂 Lorenzo Mattotti

Lorenzo MATTOTTI © Alberto Mancini

八面玲瓏、變化多端的創作精神是馬托蒂的鮮明印記。1954年生於布雷西亞,他於1991年以《火》(Fuochi)一書家喻戶曉,展露洗鍊並持續求新求變的風格。身為全球知名雜誌封面畫作執筆常客,他屢次登上《紐約客》和《世界報》,並詮釋過《木偶奇遇記》及路・瑞德改編愛倫坡《烏鴉》的作品。他也是2000年坎城影展及2023年威尼斯影展的主視覺設計師,並執導動畫電影《熊熊大作戰》(The famous invasion of the bears in Sicily),該片於2019年坎城影展上映。

他參與創作的漫畫合輯《神曲:但丁逝世七百週年・精華圖像紀念版》已在台灣翻譯出版。

活動時間/地點/演講主題/講者

2/7 16 :00 義大利主題國館

漫遊藝術

羅倫佐・馬托蒂 (Lorenzo Mattotti)

*主持人:朱米傑(Stefano Misesti)、朱耀紅

2/8 11 :45-12 :45 主題廣場

從但丁神曲到格林童話,從皮諾丘到愛情——義大利國寶級畫家羅倫佐・馬托蒂(Lorenzo Mattotti)首次來台新書發表會

*主持人:羅倫佐・馬托蒂 (Lorenzo Mattotti)、郝明義

2/8 18 :00 義大利主題國館

認識小木偶

羅倫佐・馬托蒂 (Lorenzo Mattotti)

*主持人:郝明義

10. 盧卡・佩倫 Luca Peyron

Luca PEYRON

原先鑽研法學,現為天主教都靈總教區的神父。佩倫神父創辦了「數位使徒服務」,這是首個「從信仰角度出發,針對數位文化進行反思、規劃並採取行動」的服務。

佩倫神父在義大利多所大學教授神學,並與報章雜誌合作,針對科技轉型相關議題提供反思。他的著作包括《數位化身》(Incarnazione digitale)、《數位條件下的人權》(I diritti umani nella condizione digitale) 以及《寧靜的天空》(Cieli sereni)等。

活動時間/地點/演講主題/講者

2/5 15 :00 義大利主題國館

常懷希望

盧卡・佩倫 (Luca Peyron)

*主持人:謝佩霓

2/6 16 :00 義大利主題國館

認識但丁・阿利格耶里 (Dante Alighier)

*主持人:盧卡・佩倫 (Luca Peyron)

11. 碧翠絲‧阿雷馬娜 Beatrice Alemagna

BeatriceAlemagna © Josephine Rohan-Chabot

1973 年生於波隆那,現今國際兒童文學界最受喜愛與知名的作者之一。她的插畫詮釋了阿波里奈爾、賈尼・羅大里以及羅德・達爾等文學巨匠的經典作品,《紐約時報》及紐約公共圖書館兩度將她的作品列入最佳繪本書單。

她的多部作品已在台翻譯上市,包含《巴黎的獅子》、《那些消失的事》、《基輔的月亮》、《永別了,白雪公主》、《我和我的小傷疤》等。

活動時間/地點/演講主題/講者

2/5 14 :15-15 :15 兒童沙龍

【新書發表會】《泥巴殿下-爛泥巴公主》x《前所未有最棒的事》

碧翠絲・阿雷馬娜(Beatrice Alemagna)、嚴淑女

2/6 13 :00-14 :00 主題廣場

孩子眼中的世界——阿雷馬娜筆下的兒童角色

碧翠絲・阿雷馬娜(Beatrice Alemagna)、莊世瑩

2/8 11 :00 義大利主題國館

秘密配方

碧翠絲・阿雷馬娜 (Beatrice Alemagna)

*主持人:張梓鈞

12. 高瑞俠 Grazia Gotti

Grazia Gotti

主修教育學,1983年於學校畢業之後,她與一群幼稚園、小學教師及教育學者共同創辦了文化機構Cooperativa Culturale Giannino Stoppani。此機構主要在波隆那市區海神廣場經營一家獨立兒童書店、舉辦童書插畫家的展覽,並為老師及教育家提供訓練課程。

高瑞俠與許多出版社合作,協助選書及開發新書系,並經營一家出版社。2009年起,她在一所專門訓練童書老師、教育家、圖書館員及書商的學習中心Accademia Drosselmeier擔任董事會成員。

此外,高瑞俠也長期擔任波隆那兒童書展的顧問,服務波隆那插畫展及拉加茲童書獎的評審團,以及策畫書展的論壇活動及參與多項例如「無字書」、「螢光書」特展等。

活動時間/地點/演講主題/講者

2/4 14 :00 義大利主題國館

新生代畫家: 插畫與漫畫

高瑞俠 (Grazia Gotti,德洛賽邁爾學會/喬安里諾・斯托帕尼童書店)

● 更多書展資訊詳見官網,或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。

展覽資訊: 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間:台北世貿中心一館一樓展場

展出時間:

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網

2025台北國際書展 主視覺