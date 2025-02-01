2025台北國際書展／義大利主題國漫畫策展引期待 10大國際館特點一次看

2025台北國際書展將於2月4日至9日於台北世貿一館熱鬧開展。今年書展以「閱讀異世界」為主題，邀請近年在全球書展舞台上大放異彩的義大利擔任主題國，並特別為台灣讀者帶來兩大精彩展覽，邀請讀者透過閱讀、插畫、漫畫，體驗義大利如何以繪本改變世界的力量，同時感受義大利充滿故事、多元觀點的文化魅力！

由文化部主辦、台北書展基金會承辦的第33屆台北國際書展，號召全民透過主題館與閱讀的各種不同體驗「閱讀異世界」規劃精彩活動，同時為了鼓勵閱讀，持續推出未滿18歲民眾、身障人士及一位陪同者憑證免費入場，以及優待桃園（含）以南及宜花東讀者持台鐵、高鐵當日紙本票根，也能免費入場參觀，文化幣好康持續加碼，凡18至22歲青年憑文化幣可免費入場外，13-22歲以文化幣在書展現場購書或購買其他符合文化幣使用項目的商品，皆可享用2點送1點的點數放大優惠，鼓勵民眾買好書過好年。

義大利的異世界 想像無邊

2025年義大利主題國由義大利出版協會、波隆那書展、義大利經濟貿易文化推廣辦事處、德羅塞爾麥爾學會共同策展，邀請11位重要作家及多位出版專業人士，在主題國館內舉辦多元文化節目，並規劃兩個主題展覽—義大利新秀圖像展精選30位新生代插畫家和漫畫家作品，以及由「國際兒童讀物聯盟」IBBY義大利分會精挑2023-2024年間60本有助孩童成長與發展的選書，於書展展出，值得期待。

近年義大利在全球書展舞台上大放異彩，繼布加勒斯特、突尼斯、華沙和法蘭克福書展的主題國後，來到台北，擔任台北國際書展主題國，並以義大利文學巨擘伊塔羅·卡爾維諾引用《神曲》中的詩句：「然後如雨般降臨在那高遠的幻想中」，作為義大利主題國「…IN THE HIGH IMAGINATION／想像無邊」的靈感來源。

創造力源自於無限的想像力，「想像無邊」完美詮釋了義大利主題國參展的精髓：創作與他們的主人翁──插畫家、作家、職人、學者、媒體人、領域專家、以及每一位揮灑創意的藝術家。想像無邊，創意無界，義大利的創作者們帶著渴望相互理解的心意，跨過地理距離，娓娓道來他們的創作歷程，開啟一場知識與思想的新對話。

在回顧與探索義大利經典文學與東方文化脈絡的連結的同時，義大利主題國亦將介紹多位當代義大利創作者，讓台灣讀者一窺他們的創作世界與想像力，此外，還將帶來精選書籍與圖像展覽，讓大家一起感受義大利充滿故事、多元觀點的文化魅力。

國際館精選出版展示。

精彩兩大展覽 展現改變世界的力量

1985年，義大利藝術家羅倫佐．馬托蒂在波隆那美術館展出兩幅小木偶畫作，展覽主題為「老故事與新畫家」。當時，馬托蒂的才華未受到義大利的認可，許多義大利畫家亦紛紛移居海外，並獲得國際出版社的重視。在國際相互交流的背景下，義大利創作者持續表現優異，逐步在全球出版市場上佔據一席之地。

「從插圖到漫畫，繪壇新秀的筆下春秋」展覽介紹了帶來新氣象的30位新秀義大利畫家。在越來越重視圖像與漫畫語彙的出版界，這些畫家找到了發揮創意的空間。部分人選擇創作大幅牆面畫作，另一些則在新技術與獨立創作的道路上努力前行，並已成為備受矚目的新興力量，未來的發展令人充滿期待。

「IBBY義大利童書繪本精選：故事改變世界」則是分享優質的義大利童書與繪本。IBBY(國際兒童讀物聯盟)深信，閱讀不僅能促進兒童成長，更能培養他們寬廣、敢提問、能批判，接納包容的豐富觀點來認識世界。該展是由IBBY義大利分會與各專業夥伴合作，從2023至2024年期間，精心挑選義大利原創的優質作品約60本，推廣閱讀，以造福每一位孩子。

義大利11重量級作家 綜跨多領域翹楚

本屆義大利主題國11位重量級作家，出版類型綜跨各項領域。包括：多元涉獵連環漫畫、插畫、童書、劇場到電視劇本的知名義大利繪本作家大衛・卡利 (DAVIDE CALÌ)、精研義大利國寶級作家普利莫．萊維及文學巨擘卡爾維諾為主的義大利當代文學教授馬力歐・巴稜奇 (MARIO BARENGHI)、雙棲於文學與建築領域的推理小說家賈尼・比翁蒂羅 (GIANNI BIONDILLO)、以《摩納哥天使》成為義大利歷史懸疑小說界的領軍人物—法比安諾・馬西密 (FABIANO MASSIMI)、2022-2024年度榮獲義大利兒童文學桂冠的蘇珊娜・馬蒂安基利 (SUSANNA MATTIANGELI)。

還有以《火》(Fuochi)一書家喻戶曉，並曾為義大利威尼斯影展繪製主視覺的知名義大利漫畫家和圖像藝術家羅倫佐・馬托蒂 (LORENZO MATTOTTI)、與日本深具淵源的作家勞烏拉・伊麥・梅希納 (LAURA IMAI MESSINA)、以《聰明飲食法》風靡韓國等20幾個國家的專業記者及作家伊莉安娜・李歐塔 (ELIANA LIOTTA)、義大利Guanda出版社總編輯費德莉卡・曼佐 (FEDERICA MANZON)、創辦「數位使徒服務」的天主教都靈總教區神父盧卡・佩倫 (LUCA PEYRON)等。還包括由法國在台協會與阿布拉教育文化共同邀請的國際知名繪本創作者碧翠絲‧阿雷馬娜 （Beatrice Alemagna），皆將來台與讀者近距離接觸。

台北書展基金會董事長吳韻儀致詞。

國際區各國名家開講 展現文學藝術繽紛色彩

今年國際區活動不管是內容或作家都很有看頭！

即將成為2026年台北國際書展主題國的泰國，帶來精彩規劃，要讓台灣讀者們耳目一新。今年泰國館由泰國商務部國際貿易推廣局（DITP）與泰國出版暨書商協會（PUBAT）合作主辦，由泰國文化創意策進院出版處（THACCA）協辦，並以「神秘泰國」為主題，邀請讀者進入泰國文學的奇幻世界，一探泰國經典的鬼靈傳說，如「飛頭女鬼」（Krasue）、「鬼妻娜娜」（Nang Nak）與「餓鬼」（Pret），以及展現泰國來世世界的故事等。讀者可以透過泰國館精選懸疑驚悚、恐怖、推理、鬼故事與超自然主題的出版品，體驗來自泰國文化、信仰與神秘傳統，一睹泰國的神秘風采。

捷克館由捷克中心台北（Czech Centre Taipei）主力策畫，將在書展中發表多部當代捷克文學作品與選集。捷克當代文學以其深刻的人文視角和豐富的敘事手法在國際間廣受關注。捷克中心台北本次將在書展期間發表新書《外在所缺乏的，內心尋覓不著》，探索捷克近三十年散文的多樣發展及其未來走向。讀者有機會可以與作者瑪格達連娜・普拉措娃（Magdaléna Platzová）、馬勒克・托爾奇克（Marek Torčík）、尤納許·茲博日爾（Jonáš Zbořil）及編輯克里斯多夫·埃德爾（Kryštof Eder）等人面對面深入交流。新書發表將聚焦當代捷克文學的潮流，以及如何在變動的全球背景下保持文化獨特性。同時展期間也會有《當代捷克文學選集》新書發表會，邀請台灣走進捷克文學的世界，與當代文學大師對話！這是首部全面介紹捷克當代文學的魅力的精選作品集，為捷克與台灣之間搭建起跨文化的文學橋樑。

印度是世界人口最多的國家，並以擁有悠久歷史和文化多樣性著稱，不僅是多個主要宗教的發源地，還擁有22種官方語言，以及無數地方方言和豐富的文化傳統。除此之外，印度在全球科技與資訊技術領域中占有重要地位，並在太空探索方面取得了非凡成就。2024年1月，印度成為亞洲首個成功將探測器送入太陽軌道的國家。此次，印度館由印度-台北協會策劃的印度館與相關讀者活動，將帶領讀者探索傳統文學藝術與現代科技交織的多元印度風貌。

今年法國館由法國國際出版協會、法國在台協會與信鴿法國書店共同呈現，持續以多元化的主題與形式展現法國文學與出版文化。活動涵蓋童書創作現場演示、出版產業與市場的介紹、法國與台灣的學術合作出版潛力探討、翻譯藝術的分享，以及駐村漫畫家的創作經驗等，著重於文化交流與創意表達。透過這些豐富多樣的活動，法國館將法國經典與當代文化元素結合，帶給參與者耳目一新的文學與藝術體驗。今年創作者聚焦法國在台協會和阿布拉教育文化隆重邀請與規劃活動的知名童書創作者碧翠絲‧阿雷馬娜 (Beatrice Alemagna)與致力透過圖像溝通的漫畫家克里斯 (Christopher Boyd)，都將於書展期間為讀者帶來獨樹一格的五感饗宴。

德國館由台北歌德學院與法蘭克福書展共同籌畫，預計展出的書籍內容涵蓋德國獲獎書籍、最新德語教科書以及2024年德國最美麗的書籍獲選系列。2025年適逢德國文學巨擘托瑪斯．曼（Thomas Mann）150週年誕辰，展期間亦將邀請專精德國文學與翻譯的政治大學徐安妮教授舉行講座，帶領讀者體驗托馬斯．曼筆下神魔的誘惑。年年廣受大眾歡迎的趣味德語課也將於德國館再度登場！

比利時館由比利時法語文化自治區(FWB)與比利時法語文化區國際關係總署(WBI)合作，透過「樂讀比利時 LISEZ-VOUS LE BELGE?」選書計畫，推薦小說、童書與漫畫等書籍參展。今年除了各家出版社，還邀請了插畫家默德•侯桀（Maud Roegiers）來台與讀者互動。默德在台灣已經有《什麼是人生?》（希望學）、《我的悲傷小精靈》（大穎文化）與《噓！這是祕密！》（大穎文化）等作品出版。

波蘭館部分，由波蘭書協邀請重量級繪本創作拍檔歌夏・海爾巴（Gosia Herba）&米可拉・帕辛斯基（Mikołaj Pasińskii）來台，與讀者分享波蘭兒童圖畫書的細膩質感和活潑的創意發想。

臨近台灣的香港，今年主要著重以多元出版類型與讀者互動，學術出版單位包含香港中文大學出版社、香港城市大學出版社、以及香港大學出版社、呈現當代藝文風貌的香港聯合出版集團、香港艺鵠書店、香港文學生活館與字花．水煮魚文化將為讀者帶來更多關於香港設計、建築、生活風格、教育文化發想等圖書展示和多元的作家對談活動，香港館呈現當代文學的繽紛樣貌。

國際館精選出版展示。

國際作家活動 精彩可期

今年國際區作家星光熠熠，有超過50位、橫跨超過10國的作家，從義大利、比利時、捷克、波蘭、英國、美國、法國，亞洲部分則有泰國、日本、香港等熱情參與，齊聚台北國際書展，共同點燃閱讀火花。

除了義大利11位重量級作家，義大利波隆那兒童書展顧問高瑞俠(Grazia Gotti)也將抵台開講；熱愛台灣的香港也不遑多讓，力邀多達17位台灣讀者熟悉的香港作家，例如：喬靖夫、黃裕夫、香草、陳慧、鄧小樺等知名作家，與台灣讀者驚喜面對面。其他還有：英國知名插畫家瑪莉安，杜莎、波隆那插畫展肯定的香港插畫家廖倍恩，日本知名療癒系天后吉本芭娜娜、繪本家伊勢英子、直木賞作家中島京子、芥川賞小說家九段理江等；以及最受小朋友喜愛的「知識大迷宮」系列作者香川志織、《怪傑佐羅力》系列作者原裕、原京子夫妻檔也要來台和小粉絲們見面。而「100層樓的家」系列作者岩井俊雄除了帶來《沼澤100層樓的家 巨舞霸版》新書發表，也要舉辦說故事時間、工作坊，活動精彩可期！更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。

國際館精選出版展示。

展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網

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