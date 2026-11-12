捕捉最萌「台灣感性」！Hello Kitty快閃店進駐華山鍋爐室，街景盲盒與懷舊展區亮點一次看
當日系 的Hello Kitty 遇上「台灣感性 」會變得怎樣呢？由Vision Toys推出的《Hello Kitty 台灣感性快閃 店》，已於2026年11月9日在台北華山1914文化創意產業園區中5B鍋爐室登場，展期將持續至12月12日止。本次展覽快閃店主題以台灣大眾熟悉的街角、巷弄小店與平凡卻動人的生活風景為題，邀請Hello Kitty走入充滿人情味的台灣日常，透過溫馨懷舊 的氛圍，帶領粉絲在熟悉的生活風景中，重新發掘藏在日常裡的親切與可愛。
從滷肉飯到冰果室通通有！
快閃店巧妙結合台灣街景主題造景與攝影作品展示，從熱鬧的傳統小吃攤、日常通勤的公車亭到復古照相館，將熟悉的生活日常原汁原味搬進現場。透過細膩的場景設計與紀實影像呈現，營造出滿滿的沉浸式懷舊氛圍，讓造訪的民眾能跟著Hello Kitty的腳步邊逛邊拍，部分展區有椅子、手拿牌等互動展件，歡迎大家在不同的展區角落捕捉專屬的「台灣感性」、盡情拍照打卡。
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首發限定商品必收：茄芷袋、珍奶玩偶、交通三角錐、紙箱吊飾
現場更同步推出多款融入台灣生活元素的限定周邊，其中四款首發主打商品更是粉絲必收焦點。包括結合台式復古紅綠藍美學的「手提茄芷袋」、融入手搖飲靈感且造型軟萌的「30公分珍珠奶茶絨毛娃娃」、一次收錄四種在地街景造型的「街道系列盲盒 」，以及實用又療癒的「Hello Kitty款多功能絨毛吊飾」，讓喜愛的台灣風景化作可隨身帶回家的精緻收藏。
免費入場限時一個月！入場前需確認預約門票
本次快閃快閃店免費入場，為了迎接Kitty粉，本次展覽有嚴謹的入場規範，民眾需以ACCUPASS預約進場，現場視名額開放排隊候補。每帳號每日限預約一個時段且每券可供兩人入場，預約者須於場次開始後二十五分鐘內報到，每場次五十分鐘後將進行清場。參觀時館內禁止飲食，展品與造景請勿觸摸攀爬，部分商品每人限購一件且售完為止，更多詳細預約規則與活動資訊，請至Vision Toys官方社群查詢。
展覽資訊 ：
《Hello Kitty 台灣感性快閃店》
時間：2026年11月9日至12月12日
地點：台北華山1914文化創意產業園區 中5B鍋爐室
營業：11:00-19:00，最晚入場時間18:30
票價：免費入場，需先預約報名
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