2026 原創基地節／松菸主題展大升級顛覆詮釋「在，不再？」本周末加碼「臺北採購媒合暨展售會」大秀創意

松山文創園區 年度盛事「2026原創基地節 」於今（6）日正式開展！今年以「在，不再？」的提問形式為主題，回望松山菸廠轉型為松山文創園區的發展歷程，邀請9組藝術家與表演團體透過創作來找尋日常中在消失與保存之間的文化記憶，並推出主題策展 及20餘場系列活動，引領民眾一同想像過去的松菸 及50年後的松菸，歡迎民眾於11月6日至11月15日前來觀展。同時，由文化部 及臺北市文化局 指導、台北市文化基金會主辦的「臺北採購媒合暨展售會」亦於今日登場，活動匯聚70家原創品牌，其中包含來自新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣的在地設計與特色好物；首日規劃專業買家日，促進品牌與通路業者交流媒合，11月7日、8日則開放民眾參觀選購。

松菸年度大型活動「2026 原創基地節──在，不再？」主視覺。 圖／松山文創園區 提供

今（6）日於園區三號倉庫舉辦2026原創基地節與臺北採購媒合暨展售會之聯合開幕記者會，現場邀集臺北市文化局蔡詩萍局長、基隆市產業發展處青年事務科李惠淇科長、台北市文化基金會黃文彥副執行長等貴賓，以及藝術家、表演團隊、跨域合作與贊助夥伴共襄盛舉。

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臺北市文化局蔡詩萍局長蒞臨參加聯合開幕記者會。 圖／松山文創園區 提供

蔡詩萍局長致詞提及：「臺北市持續透過文化資產活化與文創產業扶植，打造多元且具發展潛力的文化環境，松山文創園區作為臺北市重要的文化創意基地，今年不僅透過原創基地節帶領大眾關注產業轉型、氣候變遷與文化保存議題，也藉由採購媒合展售會搭建品牌與市場的交流平台，推動創意成果與產業資源接軌」蔡局長進一步表示，兩大活動不僅讓創意在松菸持續發生，也有效帶動文創產業的發展，邀請民眾於活動期間走進松菸，感受臺北市多元的文化創意能量。

松山文創園區趙釧玲總監致詞。 圖／松山文創園區 提供

開幕記者會啟動儀式。左起為松山文創園區趙釧玲總監、台灣設計研究院張基義院長、台北市文化基金會楊淑鈴董事、台北市文化局蔡詩萍局長、台北市文化基金會黃文彥副執行長、國家鐵道博物館林長杰主任。 圖／松山文創園區 提供

觀展體驗升級！室內展空間擴大、開放至晚間 串聯現地藝術創作與產業永續轉型

邁入第15屆，2026原創基地節首度在二號倉庫展演主題內容，開放時間也由晚間6時延長至8時。不僅如此，今年更是自2019年起鼓勵戶外現地創作以來，首度於室內展出多件大型現地創作，與戶外作品相互呼應，讓藝術創作延伸至園區室內外不同場域，帶給民眾更豐富多元的觀展體驗。

室內展區邀請四組藝術家各自詮釋其對於園區的歷史、空間轉變以及年度主題的想像，作品包含：藝術團隊hellobastworkshop的互動燈光廊道作品《AURA》、藝術家段沐的影像空間裝置《書譜：萬物演算 #4》、藝術家康雅筑的泥毯現地裝置《捲起》、藝術家鍾凱翔的紙箱雕塑《工業綠洲：生態方舟》。此外，藝術團隊何理互動同步展出空間感測燈光裝置《resona: aura》，透過感測展場內因觀眾停留、呼吸與移動所形成的二氧化碳濃度變化，將其轉化為即時生成的燈光節奏，讓觀眾的行動成為作品的一部分，增添展覽的互動體驗。

段沐—影像空間裝置《書譜：萬物演算 #4》 。 圖／松山文創園區 提供

hellobastworkshop—互動燈光裝置《AURA》。 圖／松山文創園區 提供

記者會與會貴賓欣賞泥毯現地裝置《捲起》。 圖／松山文創園區 提供

康雅筑—泥毯現地裝置《捲起》。 圖／松山文創園區 提供

戶外場域三件作品分別為何理互動於辦公廳舍前小圓環設置的燈光動力裝置《觀月計畫：松山文創園區》、藝術家廖建忠位在辦公廳舍北側植栽區的動力雕塑裝置《菸絲、沙金與噴水龐克》，以及藝術家李明道Akibo的擴增實境(AR)藝術作品《地球呼吸》，該作品於文創大街即可掃碼觀賞及互動。活動期間將陸續推出藝術家15分鐘短講活動，結合作品導覽、互動體驗及舞蹈演出等不同形式，帶領觀眾深入了解創作理念。

何理互動(WHYIXD)—燈光動力裝置《觀月計畫：松山文創園區》。 圖／松山文創園區 提供

何理互動(WHYIXD)—燈光動力裝置《觀月計畫：松山文創園區》。 圖／松山文創園區 提供

廖建忠—動力雕塑裝置《菸絲、沙金與噴水龐克》。 圖／松山文創園區 提供

藝術家李明道介紹AR藝術作品《地球呼吸》。 圖／松山文創園區 提供

李明道AKIBO—AR藝術作品《地球呼吸》。 圖／松山文創園區 提供

貴賓體驗AR藝術作品《地球呼吸》。 圖／松山文創園區 提供

除了藝術創作，二號倉庫也規劃永續示範區，邀請不同領域的產業夥伴，展現傳統產業如何透過技術創新與資源再利用，開創永續轉型的新路徑。其中，長期深耕環保造紙的「榮成紙業」，以99%回收紙作為再生製紙原料，落實資源循環理念，不僅持續支持藝術家鍾凱翔的紙箱雕塑創作，並全數贊助本次展出作品《工業綠洲：生態方舟》所需的創作媒材，榮成紙業也提供藝術家段沐作品所需紙張，以及展場內瓦楞座具使用的紙板原料，將再生紙材應用於藝術創作與展場設施，展現資源循環的多元可能。由傳統成衣產業轉型的「優織隆」，則將農業廢棄物鳳梨葉片轉化為永續纖維，開發時尚服飾與生活用品，讓農業剩餘資源延伸出新的應用價值；本次更為原創基地節推出工作人員上衣，採用含有5%鳳梨葉纖維的布料製作，讓永續材料實際走入日常工作場景。而致力於臺灣字型設計與教育推廣的「justfont」，則以字型設計連結在地文化與歷史脈絡，並透過本次展覽指定字型「蘭陽黑體」及相關創作，呈現文字設計在文化傳承中的多元可能。透過產業夥伴的跨域參與，讓觀眾看見資源循環、創新材料與設計應用如何融入產業發展，將永續理念轉化為具體行動。

《工業綠洲：生態方舟》；在都市綠化的過程中，松菸猶如野生動物的生態方舟，成為動物停留之所，抬頭可見候鳥蒼鷺、白鼻心穿行、也可循聲找貢德氏赤蛙的身影。 圖／松山文創園區 提供

《工業綠洲：生態方舟》；在都市綠化的過程中，松菸猶如野生動物的生態方舟，成為動物停留之所，抬頭可見候鳥蒼鷺、白鼻心穿行、也可循聲找貢德氏赤蛙的身影。 圖／松山文創園區 提供

《工業綠洲：生態方舟》；在都市綠化的過程中，松菸猶如野生動物的生態方舟，成為動物停留之所，抬頭可見候鳥蒼鷺、白鼻心穿行、也可循聲找貢德氏赤蛙的身影。 圖／松山文創園區 提供

透過產業夥伴的跨域參與，讓觀眾看見資源循環、創新材料與設計應用如何融入產業發展，將永續理念轉化為具體行動。 圖／松山文創園區 提供

二號倉庫規劃永續示範區，邀請榮成紙業、優織隆、justfont展現傳統產業如何透過技術創新與資源再利用，開創永續轉型的新路徑。 圖／松山文創園區 提供

串聯「臺北氣候條紋圖」 從氣候數據到古蹟光影 感受城市百年變遷

今年原創基地節特別串聯英國氣候科學家 Ed Hawkins MBE 教授創作的「氣候條紋圖」（Climate Stripes）計畫，將1871年至2025年的「臺北氣候條紋圖」（Taipei Stripes）延伸至展覽主視覺與藝術創作，以色彩變化呈現一個多世紀以來臺北的氣溫變遷，邀請大眾從氣候數據看見城市發展與產業轉型留下的環境印記。

除了二號倉庫入口意象以臺北氣候條紋圖為設計以外，展場內也特別設置「臺北氣候條紋圖打卡牆」，以每50年為區間，引導觀眾尋找自己成長年代的氣候變化，回望不同世代共同經歷的環境變遷，進一步思考未來50年松菸可能面臨的保存課題。此外，活動期間位在巴洛克花園的「松菸夜光花園戶外光影展」亦將臺北氣候條紋圖投影於東向製菸工廠建築立面，讓代表氣候變遷的色彩與歷史古蹟交織，透過光影展演呈現城市氣候記憶與文化場域的對話，邀請民眾在日夜不同的園區風景中，感受氣候議題與生活環境的緊密連結。

二號倉庫室內主題展入口意象以臺北氣候條紋圖為設計。 圖／松山文創園區 提供

展場內設置「臺北氣候條紋圖打卡牆」，引導觀眾回望不同世代共同經歷的環境變遷。 圖／松山文創園區 提供

巴洛克花園「松菸夜光花園 光影展」輪播臺北氣候條紋圖光影。 圖／松山文創園區 提供

國際拓銷成果匯聚松菸！臺北採購媒合暨展售會、東京指標性選品展會接力登場

「STAR ON THE MOVE 2026 臺北採購媒合與展售會」於11月6日至11月8日在北向製菸工廠登場！由松山文創園區執行的「臺北市文創產業扶植計畫」陪伴多家品牌歷經一年的國際拓銷，先後前進吉隆坡、香港及東京等城市，透過海外展會拓展國際市場、累積交流經驗，此次回到臺北主場，將國際市場視野與在地原創能量匯聚松菸，集結70組原創品牌，打造首個北臺灣跨區域文創採購媒合暨展售平台，呈現設計選物、手作工藝及在地特色風味等多元內容。首日專業買家日邀請通路及採購業者進行商務交流與媒合，11月7日至8日則開放一般民眾免費入場，讓民眾近距離認識走向國際的臺灣原創品牌，發掘兼具設計巧思與生活特色的創意好物。

蔡詩萍局長蒞臨開幕記者會表示，原創基地節與採購媒合展售會不僅讓創意在松菸持續發生，也有效帶動文創產業的發展，邀請民眾走進松菸感受臺北市多元的文化創意能量。 圖／松山文創園區 提供

「STAR ON THE MOVE 2026 臺北採購媒合與展售會」於11月6日至11月8日在北向製菸工廠登場！ 圖／松山文創園區 提供

此外，松菸風格店家也以嶄新櫃位重新亮相，新進駐櫃位包含插畫品牌KINGJUN、織品品牌布物設計、飾品品牌波鳥，以及以貓咪為核心的IP小貓島，展現多元的設計風格與生活美學，為園區帶來耳目一新的遊逛體驗；即日起至11月30日，各櫃位同步推出開幕限定優惠，邀請民眾走訪松菸，探索更多臺灣原創品牌。

延續國內外品牌交流與選品媒合的熱度，日本東京指標性選品展「FOR STOCKISTS EXHIBITION」將於11月13日至15日首度跨海來臺，於松山文創園區北向製菸工廠登場。展會集結臺日約40組品牌與創作者，並透過六大主題呈現工藝與生活風格，促進臺日設計文化交流。

日本東京指標性選品展「FOR STOCKISTS EXHIBITION」主視覺。 圖／松山文創園區 提供

活動、展覽資訊 ▍2026 原創基地節──在，不再？

日期｜11/6(五)－11/15(日)

地點｜松山文創園區 全園區

※戶外展區24小時開放

※室內主題展位於二號倉庫，開放時間10:00-20:00

活動頁｜https://sccp.tw/ss02pqy6v ▍2026臺北採購媒合暨展售會

日期｜11/6(五) 13:00-21:00 產業採購媒合、11/7(六)-8(日) 11:00-20:00 品牌展售開放

地點｜松山文創園區 北向製菸工廠一樓

活動頁｜https://reurl.cc/LeGoQ7 ▍FOR STOCKISTS EXHIBITION TAIPEI 2026

日期｜11/13(五) 11:00-18:00 B2B及相關人士邀請制、11/14(六) 11:00-20:00 一般民眾購票入場、11/15(日) 11:00-18:00 一般民眾購票入場

地點｜松山文創園區 北向製菸工廠一樓

活動頁｜https://reurl.cc/MWEoM3