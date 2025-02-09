白先勇／青春版《牡丹亭》來台二十週年慶演紀實（下）

序《此曲只應天上有》（聯經出版）

▋原班人馬來台二十周年慶演

為了這次青春版《牡丹亭》來台慶演，我們事前便花功夫準備了。二○二三年七月，青春版《牡丹亭》應香港中國文化推動中心的邀請到西九戲曲中心演出，我們便派吳素君（花神編舞）、曾詠霓（服裝造型）去香港觀察，看看有什麼地方需要補強。本來我也打算去的，後來臨時身體不適取消，由祕書鄭幸燕代行。演出後我得到的消息是，花神頭飾錯亂，有幾位花神演員必須更換，小鬼及春香的衣服已破舊必須重做。香港演完，吳素君及曾詠霓便跟到蘇州去監督完工。吳素君重新挑選了一堂高矮整齊，形貌亮麗的花神，尤其三位男花神，年輕高䠷、英氣勃勃，裝扮起來，甚為搶眼，吳素君把花神舞蹈重編一次，〈驚夢〉一場，加了不少舞蹈身段。我一向看重花神在青春版《牡丹亭》扮演的地位，我們把傳統版本中花神「堆花」大大地改良了一番，其他版本花神最多出現兩次，青春版則五次登場：〈驚夢〉歌頌杜、柳夢中兩情相悅，〈離魂〉護送杜麗娘步往冥府，〈冥叛〉替杜麗娘辯護，〈回生〉慶祝杜麗娘還魂，〈圓駕〉恭賀杜麗娘、柳夢梅大團圓，終成眷屬。花神是青春版《牡丹亭》一大亮點，獲得各界的好評。這次曾詠霓把花神的頭飾都調整過來，又經吳素君一番重練，青春版來台慶演，花神一亮相，滿台春色無邊，觀眾驚豔叫好。我們這一更動，便花了十八萬人民幣，由我們主辦單位出資。

高雄首演一切準備就緒，就等開鑼。我三月十三日便下高雄了，因為十四日下午有一場新聞發布會要參加，各界媒體來了不少，對岸新華社、《人民日報》也跟到了高雄，媒體跟我做了多方採訪。隔了四年多，我又見到青春版《牡丹亭》的小蘭花班演員了，心裡是高興的，這次來台二十週年慶演還是原班人馬，居然沒有散掉，也算是奇蹟。老一輩的演員有的已經退休了，如陶紅珍，我們特別打電話敦請她務必參加這次慶演，因為她扮演的石道姑一角無人可替代。三月十五日青春版《牡丹亭》上本登台，演出前我先到後台替演員們一一打氣加油。演員們狀態甚佳，士氣很高。我到前面大廳做了十五分鐘導聆，本來這項工作由王安祈擔任，她臨時有事，我只好接過來。我沒料到來聽導聆的竟有數百人，以年輕學生為主，我接觸了他們一下，除了高雄本地生以外，竟有從嘉義、台東過來的；高雄場各地學生觀眾占了大宗，最有趣是，每天晚上演完戲大門口便有一群七、八個政治大學的女學生在那裡等候男女主角出來照相簽名，她們在台北買不到票，揪團下高雄來看戲。衛武營大歌劇廳的設備很新，燈光音響一流，戲院座位的設計相當舒適，那晚座無虛席，場子裡人氣旺盛。上本是女主角沈丰英的重頭戲，沈丰英表現沉穩，唱作俱佳，因為劇院設備優良，那晚的舞台效果特別好，落幕時掌聲爆起，演員出來謝幕，台下一片歡呼，那些學生觀眾都興奮到不行，大概都是頭一次接觸崑曲，發覺到原來我們老祖宗留下來的東西這樣美，這樣動人。中本、下本演出，順利過關，中本以小生戲為主，男主角俞玖林在他的重頭戲〈拾畫〉裡有超水準的演出，這折三十分鐘獨角空台戲考驗演員的功夫，第二晚俞玖林的〈拾畫〉演得出神入化，達到他巾生藝術的最高峰。第三天下本最後〈圓駕〉演完，觀眾的情緒也就漲到了最高潮。那晚我們在衛武營的西餐廳「跳舞香水」舉行慶功宴，特別感謝陳家姊弟大力協助，也慶賀蘇崑演員成功演出，青春版《牡丹亭》來台二十週年慶演高雄場圓滿落幕。

▋沈丰英證明了她是張繼青衣缽傳人

三月二十日佛光山、三月二十三日新竹兩場精華版都順利演出，每場上千人。佛光山跟各級學校關係密切，有的學校校長帶領師生來看戲。新竹場主要是清華、交大兩校的師生，台積電的大本營在新竹科學園區，台積電的員工去了不少。新竹演完青春版，劇組便上台北來了，台北這一場才是這次慶演的真正重頭戲。觀眾裡的崑曲行家都集中在台北，有許多青春版《牡丹亭》死忠粉絲紛紛從世界各地，美國、香港、大陸、新加坡，甚至澳洲，趕回台北來參加這場盛會。我們這次的宣傳做得也很大，觀眾的期待又提升到最高點，台北場是青春版《牡丹亭》二十年來一次總體大考。

劇組到台北住進市中心的凱撒大飯店，這次主辦單位接待周到，演員們都很滿意，無形中也加強了他們的士氣。三月二十六日，我在凱撒大飯店宴請蘇崑小蘭花班十位演員，我自從二○○二年跟他們結識，相處二十餘年，眼看著這十個生、旦、淨、末、丑從二十出頭的「草台班」一個個成長為獨當一面的角兒。頭幾年我領著他們到處跑碼頭、闖江湖，他們在台上台下的起起伏伏也緊緊牽動著我的心，我跟這撥演員可以說是休戚與共了。這次高雄慶演能有這樣的成績，我心裡是感到欣慰的。為了這場慶演，我策畫了一本大書《牡丹花開二十年：青春版〈牡丹亭〉與崑曲復興》，替青春版《牡丹亭》二十年來一齣戲啟動了崑曲復興的來龍去脈作了一個總結，這本書有八百四十七頁，六十萬字，八十位撰稿者，兩百多張這齣戲幕前幕後的照片。這本書我跟聯合文學出版社合作，趕在台北場慶演前出版。我跟小蘭花聚餐這天，書已經出來了，每人我送他們又厚又重的兩冊，小蘭花們捧著書歡天喜地，因為他們每人都有文章收在書裡，而且還有他們跟著大師排練以及他們漂亮的劇照。用餐完畢，我跟他們每人個別談話，這是我的老規矩，在重要演出前後，我會對小蘭花們做一番「精神訓話」，鼓勵他們把戲演好，再三提醒他們這次慶演，台北場的重要性。我了解他們的處境並不容易，各人有各人的難處，我也跟他們話話家常，安慰他們一番。

因為跟著青春版《牡丹亭》到處巡演，看過各地不少劇院，可是演來演去，我發覺還是台北國家戲劇院的氣場最適合演崑曲。首先，國家戲劇院是中國傳統宮殿式的建築，氣氛就跟崑曲合拍，大門迎面而來的幾根大紅柱子不容小視，增添了幾許熱鬧喜氣。三月二十九日晚，青春版《牡丹亭》二十週年慶演台北場壓軸上演，這晚文化界該來的人都來了，我在前廳遇見許多老朋友，他們很多二十年前就在同一個地方看過青春版《牡丹亭》首演了，二十年後大家居然又聚在一起看同一齣戲，人生的際遇有時真不可思議。台北場也來了不少學生觀眾，我看見薇閣中學的學生就來了幾十個，國家戲劇院四樓的座位全都賣光。

果然，台北場演員們全卯上了，因為他們存著熟戲生演的心態，並沒有把戲演油掉。他們已經成熟，都有了他們老師的風範。上本戲又是押在女主角沈丰英身上。沈丰英那晚的表現特別突出，她的唱腔有時會嗓音偏細窄，但台北場一開始，沈丰英嗓音大開，寬洪嘹亮，運腔轉調如行雲流水，唱到〈尋夢〉，三十分鐘獨角空台戲，《牡丹亭》中最考驗演員功夫的一折，沈丰英使出了渾身解數，似乎累積了二十年的能量此刻爆發出來，那天晚上好像她的老師張繼青附身，一舉一動莫不是張派作風。〈尋夢〉是張繼青繼承姚傳薌的看家本領，是張繼青崑曲藝術的巔峰之作，那晚沈丰英證明了她的確是張繼青的衣缽傳人，把張派藝術在國家戲劇院的舞台上發揮得淋漓盡致。

〈如杭〉，青春版《牡丹亭》下本，江蘇廣電荔枝大劇院，南京市，二○二四年十二月。（圖／許培鴻攝影）

▋青春版《牡丹亭》啟動了崑曲復興運動

台北場其他演員也都各自展現他們的特長，個個氣勢如虹。周雪峰（湯顯祖）一出場就定調了，男主角俞玖林保持了他一向的水準，與女主角沈丰英分庭抗禮，幾折生旦對子戲，你來我往，絲絲入扣，把《牡丹亭》這則愛情神話浪漫旖旎的風光，細細敷演出來。難為俞玖林，沈丰英那樣強勁的表現並沒有壓倒他。最奇特是小春香沈國芳，二十年來她的身形面貌好像一點也沒有改變，在台上依舊嬌巧玲瓏、活潑可愛。呂佳（溜金娘娘）、唐榮（溜金王），這一對喜劇人物給這齣戲帶來一陣熱鬧，呂佳一出場，一身標勁，儼然軍中母大蟲，她跟溜金王一對賊公賊婆的愛情也有動人之處。屈斌斌（杜寶）、陳玲玲（杜母），兩人的表現不俗，已經很有派頭，這對老生老旦是這朵牡丹花最搶眼的綠葉。其他大大小小演員個個發飆，好像要在國家戲劇院的舞台上把自己最佳的功夫展現給台灣的觀眾看。青春版《牡丹亭》一路從高雄演上來，佛光山、新竹，到了台北，前面那幾場等於替演員們暖身，為台北場準備。三天下來，愈演愈旺，場子裡的人氣已經達到沸點。我看過青春版《牡丹亭》近兩百場，我認為這次台北場的慶演是二十年來最精采的一次，我要給這場表演打一百分。香港余志明先生也同意我的說法，這齣戲他看過一百場。台北場的觀眾，不分老少，都深深被感動了。連崑曲行家學者王安祈、鄭培凱都讚不絕口，撰文表揚。金聖華教授從香港飛來，她去年在香港才看過全本青春版《牡丹亭》，她這樣寫道：「這次來台北再看，怎麼突然有驚豔的感覺，彷彿是初次觀賞，激動不已呢？」年輕觀眾，興致高昂，演完後在大廳裡排長龍要我簽書、簽節目單。有一位十六歲的高中生林小寶，一直跟在我身後要告訴我他有多麼被這齣戲感動，感動到掉淚。林小寶熱愛傳統戲曲，還會寫劇評，他寫了一篇七千字評青春版《牡丹亭》的文章，很有水準。台灣的崑曲觀眾年齡層已經降到中學生了。三月三十一日演完戲，我們在米其林三顆星的君品頤宮大飯店開了一個盛大的慶功宴，席開十桌，由趨勢教育基金會董事長陳怡蓁作東，陳怡蓁對青春版《牡丹亭》從頭支持到尾，二十年不變，我們封她為牡丹幫幫主。那晚從香港、從蘇州、從美國各地的老朋友都來參加了，台灣的主創人員幾乎全到，王童、曾詠霓、張淑香、華瑋、辛意雲、奚淞、吳素君、王孟超、董陽孜，二十年前就是我們這一夥人東想西想打造出一齣上中下三本九個鐘頭的崑曲來，二十年後，同一夥人居然還能聚在一起慶祝青春版《牡丹亭》二十週年的演出，這是什麼緣分。當初誰也沒有想到這齣戲能演五百場，而且演員還是原班人馬沒有散掉，我想大家除了感嘆似水流年外，也會想到大家群策群力、眾志成城，完成一件巨大的文化工程而感到欣慰吧。演員卸裝後跟樂隊一齊來了，男女主角俞玖林、沈丰英、院長林琳跟我坐在主桌。我起身致詞，首先恭喜蘇崑來台慶演成功，接著我大大地讚揚了演員們一番，大聲告訴他們台北場是二十年來青春版《牡丹亭》演出最棒的一次。演員們都異常興奮開心，因為他們知道他們這次在台灣出盡風頭，載譽而歸。青春版《牡丹亭》來台二十週年慶演就此圓滿完美落幕。青春版《牡丹亭》一齣戲啟動了崑曲復興運動，在崑曲演出史上留下一頁輝煌的紀錄。