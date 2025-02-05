2025台北國際書展／10個必訪展區：8大主題館、直播室陪你探索寶藏書單（內附平面圖、沙龍節目表）

第33屆台北國際書展即日起至2月4日正式開展，以「閱讀異世界」為主題，匯聚超過504家出版社，本次書展全區分成八大書區，包括綜合書區、童書區、動漫輕小說區、國際書區、外文書區、數位出版及學習區、公民及文學書區等展示多元的出版品，集中呈現，分類清楚，讀者也可以透過平面圖的色塊顏色標記，尋找喜愛的書區，盡情參觀。

除了從自己喜歡作家、或出版社著手找好書外，還能從書展那些角落挖掘寶藏書單呢？如果你有想參加作家講座，推薦先掌握明星節目表作家們的出席時間，書展每年都有規劃「主題館」、「各色沙龍活動區」和「直播室」，提供更多元的閱讀體驗分享絕不讓你空手而歸！琅琅悅讀協助彙整必看亮點與攤位設計，讓你一次掌握最新動態，穿越閱讀異想世界，探索更美好讀書樂趣！

圖／琅琅悅讀編輯室

2025 TIBE 平面圖

1. 主題國「義大利」以文化底蘊展現「想像無邊」

編號：D127

屬性：主題館

2025台北國際書展迎來義大利擔任主題國！今年書展「義大利」引用了但丁《神曲》中的詩句：「然後如雨般降臨在那高遠的幻想中」，這句詩正是義大利主題國「…IN THE HIGH IMAGINATION／想像無邊」的靈感來源。創造力源自於無限的想像力，「想像無邊」完美詮釋了義大利主題國參展的精髓：創作與他們的主人翁──插畫家、作家、職人、學者、媒體人、領域專家、以及每一位揮灑創意的藝術家。想像無邊，創意無界，義大利的創作者們帶著渴望相互理解的心意，跨過地理距離，娓娓道來他們的創作歷程，開啟一場知識與思想的新對話。

義大利文明歷史三千多年，悠久的展攤視覺以國旗顏色紅、綠、白元素為設計，面積佔比4百平方公尺，並帶入人民聚會廣場的概念，整體設計展現充滿義大利的人文風情；場館也會開放民眾坐下來一起討論交流，同時也規劃與義大利波隆那兒童書展合作，主辦的義大利童書繪本精選展覽，大量插畫和漫畫展覽替展區點綴不少童趣氛圍，同時主辦也特別規劃兒童區域和繪畫教學活動，希望能夠和台灣所有的大小朋友都能此感受義大利美學與享受美好的閱讀體驗。

義大利主題館。圖／琅琅悅讀編輯室 義大利主題館。圖／琅琅悅讀編輯室

2. 「數位主題館」攜手8位作家、AI 邀你一起玩創作！

編號：C1008

屬性：主題館

最有AI科技運用感的展攤就在這裡！數位主題館邀請榮獲第48屆金鼎獎「數位出版獎」的聯經出版副總經理暨聯合文學雜誌總編輯，以「命運交織的旅店」為題，依義大利經典作家伊塔羅.卡爾維諾的文學特徵，與其著作《如果在冬夜，一個旅人》的延伸概念，策劃一場由AI 與8位真人作家協作的展覽。參與協作的真人作家，各個來頭不小，如：林新惠、寺尾哲也、徐珮芬、蕭詒徽、李昂、姜泰宇、劉梓潔、陳雪等，分別提供了1600字精華字句，在讀者按照自己喜好及錯置後，由AI完成創作。旅店將提供每位讀者自己專屬的房號，讀者再拿到旅店櫃檯兌換成那一本獨一無二的「不存在的小說」，翻玩數位科技與名家創作，讓讀者也能體驗創作的樂趣與成就感。

藤葉紅磚牆、垂掛的旅店鑰匙、復古桌燈、雕花木椅，整體展場設計兼顧質感與科技生成工具，操作五分鐘即可現場生成一篇短篇小說作品，打造令人期待又難以想像的文學展覽，如果逛書不知道要看什麼書，或追什麼小說？那就來一趟「命運交織的旅店」，那就自己創作一本吧！

3. 「臺灣漫畫館」擴大登場 攜手金石堂打造沉浸展區奇幻登場

編號：C212

屬性：主題館

文策院2024年首次「臺漫星際飛船號」為主題成立的《臺灣漫畫館》，在2025年將以全新主題再次與各位台漫讀者見面了！以「漫畫極光，臺漫的魔幻饗宴」概念策展，主打奇幻風格，主要設計色調也和去年相似，採以深藍色為主設展攤。攜手19間臺漫出版單位及4大數位平台（CCC 追漫台、 LINE WEBTOON、MOJOIN、Renta！亂搭），帶來超過 30 部人氣臺灣漫畫參展；包括人氣網漫作品《16647》、《課金派戀愛》、《妖怪五星好評》、《Like Crazy狂戀情氛》，金漫獎大賞漫畫《一桿秤仔》，TCCF文策院故事大獎《器官拼圖》，遊戲跨域改編《倒轉方舟》漫畫版等作品精彩展出，今年也首次與金石堂書店合作提供臺漫銷售服務，超過百款以上實體書與臺漫週邊，方便愛漫畫的讀者便利選購，一網打盡。

臺漫出版單位為漫畫讀者精心企劃現場座談活動，有獨立舞台活動區天天提供新書發表會、簽名會、座談會等等……邀請大家一起踏入漫畫極光的世界，體驗臺漫帶來的魔幻饗宴！

4. 探索好書從這站打卡開始！閱讀異世界主題書展書牆

編號：D101

屬性：活動沙龍 圖／台北書展基金會

還記得疫期2021年書展停辦，在社群興取「#po一本你最近買的書challenge」活動熱潮嗎？當時書單挑戰讓社群動態牆堆疊出推薦書的「動態牆」，各界愛書名人被點名接棒也紛紛參與分享讀物，讓社群版的書展別具意義，今年書展則是將這個打卡書展實體化了！

2025台北國際書展首創「閱讀異世界主題書牆」，邀請2025書展參展單位推薦主題選書，透過巨型書牆展示，讓參觀讀者先睹為快、瀏覽本屆展覽的主題推薦書，更能透過書籤指引，尋找好書藏身處，促進參展單位的推廣效果，亦可在展書牆拍照留念、創造屬於2025書展的獨特記憶。

5. 童書主題館「童話奇遇記」啟程！童趣且高互動的體驗帶領孩子看見閱讀魅力

編號：A234

屬性：主題館

童書主題館。圖／琅琅悅讀編輯室

最吸睛的大型即時互動裝置在這裡！由Dosomething Studio 做創意有限公司策展的童書主題館，今年以「童話奇遇記」為主軸，透過數位科技結合互動式體驗，帶領孩子體驗童書的奇幻魅力，孩童在守護神的陪伴下一步步闖關，就可以獲得一份客製化書單。

展區設計充滿魔幻氛圍，活潑可愛，搭配即時互動遊戲體驗，建構出四大關卡，孩子們只要依序順利通關——「奇遇的起點」、「冒險的路上」、「巨人的國度」與「想像力的魔法」即可得到專屬推薦書單！過程有點像心理測驗，在考驗與問題中演算法會推算出你可能感興趣的書籍，尤其第二關的互動，能將專屬於你個人的冒險小人將投影巨大迷宮書架上探險，投射感與參與感十足，連大人玩了也都會感到十分新奇！最後闖關成功後，還有結合童書區的出版社，小朋友還能拿著直接拿到書單，尋找牆中有書單推薦、或自己感興趣的作品閱讀或購買，不只以魔法鑰匙打開閱讀的魅力，同時一步一步挖掘孩子們的閱讀潛力。

圖／2025TiBE台北國際書展

6. 「讀字公民」從時尚角度出發 在伸展台、工作鏡、麥架中享受閱讀

編號：C728

屬性：公民書區/文學書區

讀字公民今年將時尚元素結合到展攤設計，以「讀字Fashion」為主題奪目登場。圖／琅琅悅讀編輯室

2022年以「讀字便利店」、2023年以「讀字工地」、2024年「讀字樂園」超有趣的主題讓讀者忍不住在展攤流連忘返！今年公民書區「獨立出版聯盟」與NGO團體改走時尚風，讓書的舞台不但搖身一變成為時尚走秀現場，NGO書區還打造出後台場景與記者會現場，再次驚豔四座！

2025獨立出版聯盟推出「讀字Fashion」，為做書的人精心製作的書本，找到了最佳舞台。在這場FASHION盛宴，除了有高達兩百公分的液晶電視牆打造出秀臺氣勢，講座區也化身成低調奢華的伸展台，讓每一位登台演講的創作者暢快說書。展區內更布展簽書專區與讀者打卡拍照功能齊備的燈箱，同時配有與書互動的拍貼機，各式趣味互動與絕妙的書籍陳列方式，讓人流連忘返。讀字Fashion同時貫徹時尚態度，展區內近兩年內新書原價販售，希望讀者能在沒有折扣的情況下掏出荷包，以行動支持一流品質內容。

從「後台化妝間」、「媒體聯訪記者會」以及「魅力四射伸展台」三種面向對應NGO書區的生成，展現社會運動從幕後默默耕耘到走上街頭與社會對話的全過程，尤其是是後台象徵社會運動者在舞台背後的準備與努力；「閱讀聚光燈」打造出後台場景與記者會現場，就是NGO的日常，現場設置了麥克風架與背景「品牌牆」，讓參與的讀者直接感受記者會現場，將困難複雜的議題轉化為簡明易懂內容！

讀字公民今年將時尚元素結合到展攤設計，以「讀字Fashion」為主題奪目登場。圖／琅琅悅讀編輯室

每年都讓人期待的獨立出版書區，今年參展將時尚元素結合到展攤設計，以「讀字Fashion」為主題亮麗登場。圖／琅琅悅讀編輯室

每年都讓人期待的獨立出版書區，今年參展將時尚元素結合到展攤設計，以「讀字Fashion」為主題亮麗登場。圖／琅琅悅讀編輯室

7. 國立臺灣文學館「文學成影」橫跨70年影視文學

編號：D316

屬性：公民書區/文學書區

文學成影。圖／琅琅悅讀編輯室

近期改編IP市場規模續擴大，話題與商機不可限量，尤其去年趁著串流平台Netflix爆紅台劇《人選之人》並以「人選之文」為展場設計，廣獲好評後，今年將計就計直接聚焦改編影視作品，今年國立臺灣文學館與九歌出版社、文訊雜誌社、印刻文學生活誌、洪範書店、爾雅出版社、聯合文學出版社，共同呈現「文學成影」主題展館，五光十色的影視戲劇，由許多條件所組成，或許你關注男女演員，或是名牌導演，當然，精彩的劇本更是決定作品的關鍵因素。許多影視作品的劇本，是改編自作家的作品，或是以文學為背景，透過「改編」成為電影、電視、串流內容，成為大家喜愛的影視作品。

國立臺灣文學館今年書展參展以影視內容替文學劃重點，帶你領略從文字到畫面、從故事到劇本，進而流轉幻化精彩影像的過程。藉由這些精彩的作品，一窺臺灣文學走入影視改編的多重面貌。

。圖／琅琅悅讀編輯室

。圖／琅琅悅讀編輯室

8. 中小學生讀物選介主題館 753冊精彩推薦圖書

編號：A201

屬性：主題館

中小學讀物推介主題館。圖／琅琅悅讀編輯室

文化部舉辦的「第四十六次中小學讀物選介」，從作品選出八類，共588種、753冊的推薦圖書。各類評選或推薦的書單中，在地元素，科技新知，經典轉譯、多元文化並陳等等面向，其實都是當代學生面對時代變遷不可或缺的知識與能力。

面對影音新媒介的強勢來襲，如閱讀這般沉浸式的體會，有時不容易像學生推廣。書籍承載的知識以其後的力量。在這些似舊時新的載體裡，在這753本新書單的陳列裡，包含著其實是通往未來銀河與星空的軌道。

中小學讀物推介主題館。圖／琅琅悅讀編輯室

9. 書展大賞館 看得到名人推薦好書

編號：A1309

屬性：主題館

書展大賞館。圖／琅琅悅讀編輯室

書展大賞館以展示台灣年度的出版得獎作品為主，包括：2025台北國際書展大獎、2025金蝶獎_台灣出版設計大獎，由文化部主辦的金鼎獎、金漫獎、獲得「青年創作補助」的成果，今年最特別的是在這裡可以看到閱讀異世界名人推薦主題展的書籍喔，受邀參與的有棒球名人周思齊、旅行家謝哲青、1976樂團主唱阿凱，身兼主持人、歌手、演員、製片多重身分的曾寶儀，及創下獲得13座電視金鐘獎榮耀、最高紀錄保持人沈春華。五位名人除分享他們所喜愛及推薦的書籍各3本，集結於2025台北國際書展「書展大賞館」呈現，令人格外期待及驚喜的他們都將於2/4-2/9書展期間現身和讀者分享他們如何擁抱生命，超越極限，享受閱讀異世界，千萬不可錯過。

書展大賞館。圖／琅琅悅讀編輯室

10.直播室

編號：C1134

屬性：活動沙龍

靠近「讀字公民」展區的的直播室，環境空間較去年更加寬敞且明亮，一樣將在台北國際書展 FB粉專、Youtube頻道兩大頻台準時直播，讓精彩的節目透過網路保存，也讓觀眾能反覆觀看與重溫內容。

直播間

同場加映：主題廣場和各色沙龍活動節目表

歷年來書展最引以為傲的即是每次都能聚攏上千場講座活動同時發生，每年主題廣和沙龍活動區也是愛書人兵家必爭之地，除了可聆聽知名作家和與談人分享創作秘辛外，講座也起了關鍵的導聆書即與劃重點的作用，也許逛累在這裡坐下收聽，或許也能蒐羅到意想不到的推薦書目，目前各色沙龍活動區節目已出爐，歡迎大家查找時間與場次，踴躍參加！

國際沙龍。圖／琅琅悅讀編輯室

節目表

★ 主題廣場

★ 藍沙龍

★ 黃沙龍

★ 紅沙龍

★ 夢想沙龍

★ 兒童沙龍

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。

展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網