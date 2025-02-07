2025台北國際書展／行政院長卓榮泰購入12種好書 對歷史、台漫、詼諧讀物情有獨鍾
行政院長卓榮泰今(6)造訪2025台北國際書展，參觀義大利主題國館、聯經、時報文化及讀書共和國等出版社，對各類型書籍皆展現濃厚興趣，特別是歷史類及近年流行的台灣漫畫，也與從屏東遠道而來的墾丁國小分校參觀團相見歡，身體力行勉勵，並促進偏鄉孩童有更多閱讀及學習的資源。
卓院長首站先到「中小學讀物選介館」，與現場20位墾丁國小分校的小朋友互動，致贈精選之星讀物選集，並確認每一個學童都能拿到書籍，另外也贈送圖書兌換券，鼓勵孩子們購買自己喜歡的讀物。
接著卓院長欣賞義大利主題國館今年以「想像無邊」帶來的豐富展出，下一站到「聯經出版社」，陳芝宇總經理向卓院長介紹這次展覽主推的歷史書籍系列，包括獲得金鐘獎多個獎項的《茶金》，其前傳《生徒年代》，以及《神話世界與古代帝國》、《源氏物語》等世界歷史書籍，卓院長現場翻閱看得津津有味。
值得一提的是，卓院長逛得興致盎然，幾乎把聯經每一櫃都逛了遍，特別是白先勇二十周年紀念版的經典之作《說崑曲》，更是現場讀了起來。途經三采文化出版社時，卓院長也被《蛤蟆先生去看心理師》的新書展出吸引目光，並一同購買了該出版社的《以為是愛情，結果是心律不整》等書，笑稱自己也要重視身心健康，展現活潑的一面。
卓院長來到「時報文化」展位，欣賞胡金倫總編輯推薦的《南都物語：物件裡的臺南史》、《慷慨的感染力：在善良被低估的年代，讓善意泛起漣漪》等書，在在呈現讀書人的模樣。在「讀書共和國」參觀時，「野人出版社」張瑩瑩社長說明集團內許多出版社都只有少許員工，帶著對文學的理想努力貢獻好書，像是燎原出版社只有社長一人，讓卓院長深受感動，並對《燃燒的西太平洋》系列軍武漫畫印象深刻。另外，他也對熱血棒球漫畫《決勝球！》十分喜愛，跟日前賴清德總統的選擇剛好一樣，既是巧合也展現總統及院長對台灣漫畫共同的支持。
卓院長也在社群平台Instagram發表Reels，分享書展收穫的好書，書籍內容包羅萬象，有知識的、時事的、也有輕鬆的漫畫，他呼籲大家把握書展期間一起添購好書外，也提醒13-22歲的青年朋友還能用文化幣，他深信文化幣使用在買書上，絕對是非常值得的投資，不只增加見聞，甚至能夠改變自己的一生。而影片的最後還有一個小彩蛋，卓院長還俏皮補充，指著漫畫《燃燒的西太平洋 套書1-3》說：「（我）最想從這三本開始看起。」，讓歡樂且溫馨的閱讀氛圍從中蔓延開來！
★卓榮泰行政院院長逛展書單
編號／書名／作者 *院長親購書單標記黑粗體
【聯經出版】
01 《生徒年代》／廖運潘
02 《神話世界與古代帝國》／古井龍介
03 《解讀源氏物語》／林水福
04 《白先勇說崑曲（二十週年紀念新版）》／白先勇
05 《此曲只應天上有：青春版《牡丹亭》二十週年慶演紀錄》／白先勇
06 《台灣菜 的文化史：食物消費中的國家體現》／陳玉箴
【三采文化】
06 《蛤蟆先生去看心理師》／羅伯．狄保德 （Robert de Board）
07 《銀髮川柳》套書-以為是愛情，結果是心律不整、飯只能吃8分飽，剩下2分要吃藥、喜歡比我年長的對象，但他們都不在了／日本公益社團法人全國自費老人之家協會、POPLAR社
【時報文化】
08 《南都物語：物件裡的臺南史》／蘇峯楠
08 《慷慨的感染力：在善良被低估的年代，讓善意泛起漣漪》／克里斯．安德森（Chris Anderson）
09 《城與不確定的牆》/村上春樹
10 《爭分奪秒：科學與病毒的玩命競速》/大衛．逵曼（David Quammen）
11 《胖卡咖啡館，獻給不需要這世界的你》/瓦力
【讀書共和國－燎原出版】
《燃燒的西太平洋 套書1-3》／梁紹先
【讀書共和國－好人出版】
13 《決勝球！Money Pitch！(1)特裝版》／宗青
【讀書共和國－衛城出版】
14 《電影幕後的律師：揭開影視製作的法律祕辛》／ 威律法律事務所, 法律白話文運動
【讀書共和國-野人出版】
15 《世界能源未來戰略地圖【俄烏戰爭改寫的資源大國新版圖】》／平田竹男
【城邦-麥田出版】
16 《在東亞跨界流離的人生：老兵的臺灣史》／林玉茹、許蕙玟、許仟慈、楊雅蓉、郭立媛、許雅玲
●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。
展覽資訊：
2025第33屆台北國際書展
Taipei International Book Exhibition 2025
展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場
展出時間：
2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00
2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00
2/9(日) 10:00-20:00
展期6天全面開放購票入場
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