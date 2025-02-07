2025台北國際書展／行政院長卓榮泰購入12種好書 對歷史、台漫、詼諧讀物情有獨鍾

行政院長卓榮泰今(6)造訪2025台北國際書展，參觀義大利主題國館、聯經、時報文化及讀書共和國等出版社，對各類型書籍皆展現濃厚興趣，特別是歷史類及近年流行的台灣漫畫，也與從屏東遠道而來的墾丁國小分校參觀團相見歡，身體力行勉勵，並促進偏鄉孩童有更多閱讀及學習的資源。

卓院長首站先到「中小學讀物選介館」，與現場20位墾丁國小分校的小朋友互動，致贈精選之星讀物選集，並確認每一個學童都能拿到書籍，另外也贈送圖書兌換券，鼓勵孩子們購買自己喜歡的讀物。

行政院長卓榮泰今(6)造訪2025台北國際書展，參觀義大利主題國館、中小學生讀物選介主題館、聯經、時報文化以及讀書共和國等出版社。圖／台北國際書展

行政院長卓榮泰今(6)造訪2025台北國際書展，參觀義大利主題國館、中小學生讀物選介主題館、聯經、時報文化以及讀書共和國等出版社。圖／台北國際書展

接著卓院長欣賞義大利主題國館今年以「想像無邊」帶來的豐富展出，下一站到「聯經出版社」，陳芝宇總經理向卓院長介紹這次展覽主推的歷史書籍系列，包括獲得金鐘獎多個獎項的《茶金》，其前傳《生徒年代》，以及《神話世界與古代帝國》、《源氏物語》等世界歷史書籍，卓院長現場翻閱看得津津有味。

值得一提的是，卓院長逛得興致盎然，幾乎把聯經每一櫃都逛了遍，特別是白先勇二十周年紀念版的經典之作《說崑曲》，更是現場讀了起來。途經三采文化出版社時，卓院長也被《蛤蟆先生去看心理師》的新書展出吸引目光，並一同購買了該出版社的《以為是愛情，結果是心律不整》等書，笑稱自己也要重視身心健康，展現活潑的一面。

白先勇經典又精彩的兩本崑曲系列書：《白先勇說崑曲（二十週年紀念新版）》、《此曲只應天上有：青春版《牡丹亭》二十週年慶演紀錄》，均讓卓院長忍不住掏腰包購入。圖／聯經出版

卓院長來到「時報文化」展位，欣賞胡金倫總編輯推薦的《南都物語：物件裡的臺南史》、《慷慨的感染力：在善良被低估的年代，讓善意泛起漣漪》等書，在在呈現讀書人的模樣。在「讀書共和國」參觀時，「野人出版社」張瑩瑩社長說明集團內許多出版社都只有少許員工，帶著對文學的理想努力貢獻好書，像是燎原出版社只有社長一人，讓卓院長深受感動，並對《燃燒的西太平洋》系列軍武漫畫印象深刻。另外，他也對熱血棒球漫畫《決勝球！》十分喜愛，跟日前賴清德總統的選擇剛好一樣，既是巧合也展現總統及院長對台灣漫畫共同的支持。

聯經出版推薦三本好書給卓院長，分別是《生徒年代》、《神話世界與古代帝國》、《源氏物語》。組圖／琅琅悅讀編輯室，來源：聯經出版

另外行經三采文化、時報文化、燎原出版，則是認識了這三本好書，左起分別是《蛤蟆先生去看心理師》、《慷慨的感染力：在善良被低估的年代，讓善意泛起漣漪》、《燃燒的西太平洋－漫畫1-3套書》。組圖／琅琅悅讀編輯室

卓院長也在社群平台Instagram發表Reels，分享書展收穫的好書，書籍內容包羅萬象，有知識的、時事的、也有輕鬆的漫畫，他呼籲大家把握書展期間一起添購好書外，也提醒13-22歲的青年朋友還能用文化幣，他深信文化幣使用在買書上，絕對是非常值得的投資，不只增加見聞，甚至能夠改變自己的一生。而影片的最後還有一個小彩蛋，卓院長還俏皮補充，指著漫畫《燃燒的西太平洋 套書1-3》說：「（我）最想從這三本開始看起。」，讓歡樂且溫馨的閱讀氛圍從中蔓延開來！

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。

展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網