2025台北國際書展／10大追星路線完全攻略（內附平面圖、9大活動區節日表）

2025年一開春，愛書人心心念念的追星名單出爐了！第33屆台北國際書展將在2月4日至2月9日展開，大家終於可以和心儀的作家面對面！今年書展海納百川，齊聚各領域重量級作家來台交流；除了有「童書大師」岩井俊雄、原裕及原京子，「義大利主題」最會說故事大師大衛.卡利(Davide Calì)、國寶級畫家羅倫佐.馬托蒂(Lorenzo Mattotti)，「國際焦點」最大咖有國際知名繪本作家碧翠絲.阿雷馬娜(Beatrice Alemagna)、日本著名作家吉本芭娜娜；國內更有「文青最愛」白先勇、吳明益、劉克襄、張大春、舒國治等，還有「跨界名人」周思齊、曾寶儀、謝哲青、沈春華、阿凱、方念華，以及「親子最愛」湯姆牛、貓魚、GK爸爸、劉旭恭、楊茂秀等，都將親臨書展現場與大小朋友同歡。

今年書展主打十大追星路線，包括「童書大師」、「義大利主題」、「國際焦點」、「文青最愛」、「跨界名人」、「暢銷魅力」、「影視多棲」、「網紅說書」、「圖像繪本」、「親子最愛」等，每條路線早已讓粉絲們引領期盼。為方便粉絲掌握追星第一時間，即日起，上書展官網的「活動行事曆」選擇「活動地點」，輸入「作家名字」，馬上輕鬆掌握上百位作家、藝人的動態，讓粉絲們絶對不會錯過任何和偶像見面的機會！

「義大利主題」、「童書大師」、「國際焦點」 星光熠熠

今年書展匯聚不少人氣童書作家。例如：首次來台的《100層樓的家》系列作者岩井俊雄、而最受小朋友歡迎的《怪傑佐羅力》作者原裕與同是童書創作者的太太原京子，也將連袂帶著新作來台；以益智迷宮系列聞名的《知識大迷宮》作者香川志織，繼續帶著孩子邊解任務邊學新知。《泡泡糖大街公寓》作者波蘭插畫家歌夏.海爾巴(Gosia Herba)將舉辦多場創意工作坊，比利時插畫家默德.侯桀(Maud Roegiers)也將舉辦親子工作坊帶大家徜徉比利時繪本中。以為兒子做的書《最好玩的美術畫畫課》風靡書市的英國插畫家瑪莉安.杜莎(Marion Deuchars)，以及擅長以幽默詼諧色彩刻畫父愛的比利時插畫家克拉斯.魏普朗克(Klaas Verplancke)，都將來台和大小朋友相見歡，都集中在「童書大師」路線之中。

「義大利主題」12位作家，出版類型綜跨各項領域。除了最會說故事的知名繪本作家大衛.卡利(Davide Calì)，曾三度詮譯小木偶皮諾丘世界的國家級藝術大師羅倫佐・馬托蒂(Lorenzo Mattotti)即將登台，便足以令人雀躍與興奮，還有精研義大利文學巨擘卡爾維諾的義大利當代文學教授馬力歐.巴稜奇(Mario Barenghi)、2022-2024年度榮獲義大利兒童文學桂冠的蘇珊娜.馬蒂安基利(Susanna Mattiangeli)、與日本深具淵源的作家勞烏拉.伊麥.梅希納(Laura Imai Messina)等，皆將來台與讀者近距離接觸。

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今年還不能錯過的「國際焦點」作家，還有由法國在台協會與阿布拉教育文化共同邀請的國際知名繪本創作者碧翠絲‧阿雷馬娜(Beatrice Alemagna)、日本知名療癒系天后吉本芭娜娜、繪本家伊勢英子、直木賞作家中島京子、芥川賞小說家九段理江，以及最了解孩子情緒的橋梁書作家村上詩子等，其中村上詩子將在2/9與另一位國內橋梁書作家林哲璋分享橋梁書如何啟蒙孩子閱讀的習慣。另外，喜歡驚悚的粉絲，也千萬別錯過今年泰國國家文學藝術家阿涅克·納威卡蒙(Anek Nawikkamun)、泰國懸疑偵探作家柴拉特·皮比帕塔納普拉普(Chairat Pipitpattanaprap)、泰國BL作家卡蒙維帕·潘蓬帕歐(Kamonwipa Panpongpaew)，帶來泰國鬼故事來探索泰國文化與信仰。還有許多香港作家現身力挺台北書展，如：黃裕邦、喬靖夫、香草、陳慧、李照興、雷焯諾、蔡逸寧、林婉雯、許允恆、梁冠文、陳曦成、張展鴻、黎子鵬、鄭宗義、貝淡寧、趙傑鋒、馮美華、呂嘉俊、郭梓祺、韓國權、譚穎詩，以及分享香港書法招牌傳奇故事的黃宣游等。

「文青最愛」、「暢銷魅力」、「跨界名人」 氣勢如虹

今年書展受邀作家名單一曝光，更點燃粉絲追星熱情。例如：「文青最愛」：永不缺席的白先勇、李昂、吳明益，好久不見的朱天文、朱天衣、敷米漿，大咖如張大春、張國立、舒國治、郭強生、簡媜、詹偉雄、甘耀明、羅智成、夏曼藍波安、張貴興等，以及為台灣拿下美國國家圖書獎翻譯大獎的楊双子。「暢銷魅力」鐵粉必追的，如：蔡康永、護玄、林楷倫、張西、吳若權、蔡璧名、周慕姿。還有今年書展大獎得主舉辦的系列講座，邀請《小大人的公民素養課》作者周維毅、蔡禎恩，以及《一位女性殺人犯的素描》作者胡慕情與非小說獎召集人黃麗群，於2/4開幕首日在唯一不收門票即可參與的「夢想沙龍」舉行。

令人萬分期待的，還有書展首推【閱讀異世界】名人推薦主題展，邀請「跨界名人」棒球名人周思齊、旅行家謝哲青、1976樂團主唱阿凱、身兼主持人、歌手、演員、製片多重身分的曾寶儀，及創下獲得13座電視金鐘獎榮耀、最高紀錄保持人沈春華，除了於書展期間和讀者分享他們如何擁抱生命，超越極限，享受閱讀異世界，而他們推薦的好書，也將成為2025台北國際書展現場購書滿額贈禮物。其他「跨界名人」還包括CEO級人物：出身趨勢科技的廣播人陳怡蓁、捷安特董事長杜綉珍、cama連鎖咖啡品牌創人何炳霖、公益平臺文化基金會董事長嚴長壽，以及雲朗觀光集團總經理盛治仁，均將現身書展，機會難得！

「影視多棲」、「網紅說書」 追星必追

當然，要當個十足追星族，「影視多棲」鐵粉們必不可錯過的，如：Energy成員Toro郭葦昀終於出書《我們沒有約好的明天》；林予晞「死了一個娛樂女記者之後」現身暢談小說改編影劇；「相聲瓦舍」馮翊綱再度出馬分享新劇本《狐說狂言》；歌仔戲金鐘視帝陳亞蘭為《如有神在：楊麗花與她的時代》新書站台；京劇大師朱陸豪出書《戲班、悟空、七十三變》；台灣藝術音樂家雷光夏再憶文壇大老雷驤；好久不見的「優客李林」歌手李驥再度現身；令迷妹們為之瘋狂的三立「三面管控」帥哥演員團隊張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩，都將相繼現身，不可錯過。

超高人氣的「網紅說書」族，依舊是書展最具話題的目標。例如：微疼、超級歪SuperY、歐馬克、「閱讀提案」馬力歐，以及近年頗受矚目的「不正常人類研究所」張修修、「郝哥」郝旭烈、「棒球YouTuber」台南Josh、「最不務正業的計程車司機」王國春，這些網路世界的super star，如今都要在書展現身分享，和讀者面對面。

「圖像繪本」、「親子最愛」大小朋友的最愛

「插畫繪本」追星族超級有福氣，來自全球頂尖插畫家重量級登台，除了國際繪本創作者碧翠絲‧阿雷馬娜(Beatrice Alemagna)、波蘭插畫家歌夏.海爾巴(Gosia Herba)、英國插畫家瑪莉安‧杜莎(Marion Deuchars)，比利時插畫家默德.侯桀(Maud Roegiers)、比利時插畫家克拉斯.魏普朗克(Klaas Verplancke)、法國漫畫家克里斯(Christopher Boyd)、美國插畫家廖倍恩(Joanne Liu)，以及捷克插畫家湯瑪士.瑞杰可等，國內最強圖像創作者，有台灣漫畫大師朱德庸、漫畫家常勝、漫畫家謝東霖，以及插畫家陳沛珛、鄭元欽、薛慧瑩、陳又凌等，錯過可惜。

「親子最愛」一族，來書展準沒錯。今年除了義大利最會說故事大師大衛.卡利(Davide Calì)，所有最會說故事的，GK爸爸、鯨魚姐姐、彥如姐姐、小妹媽媽、鬆餅姐姐、魚兒姐姐、蕃薯姐姐，以及楊茂秀老師都來了。親子最愛的童話創作者湯姆牛、劉旭恭、貓魚、嚴凱信、王春子，也都來書展和大小朋友同歡，紙藝家洪新富於2/7在藍沙龍和大家分享紙的各種可能性。兒童沙龍還有不少有趣的DIY工作坊，例如：「兒童動手做：木偶書籤與印度民間故事」、「玩版畫，聽客家米糕故事」，波蘭插畫家歌夏.海爾巴(Gosia Herba)特別為台北書展的小朋友開設２場創意工作坊，日本多媒體藝術家岩井俊雄帶來《100層樓的家》桌遊派對，爸爸媽媽可以帶孩子來體驗。

2025書展預計將有超過1000場活動，6天展期天天精彩不斷，每天都可以與自己心儀作家面對面，歡迎大家一起追星，用各種方式體驗閱讀異世界的樂趣。

2025 TIBE 平面圖

2025 TIBE 平面圖

2024 TIBE 6大沙龍節目表

主題廣場

紅沙龍

黃沙龍

藍沙龍

兒童沙龍

夢想沙龍

2025 TIBE 新增 直播 間、國際沙龍、義大利主題館節目表

直播室

國際沙龍

義大利主題國館活動

● 更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。

展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網

第33屆《台北國際書展》將於2/4-2/9登場！圖／台北國際書展