國寶唐伯虎山水畫來了！故宮南院特展「漁樂圖」精選26件文物品讀文人的漁隱之樂
你的理想生活是什麼? 國立故宮博物院 南部院區自本（11）日起，推出新展「漁樂圖─知漁之樂特展」，邀請觀眾秋日漫遊故宮南院 ，散步園區賞湖景、入館品味畫家筆下的漁家風情及文人理想生活，成為「漁樂」知音。
故宮書畫文獻處策展人邱士華副研究員兼科長表示，本展覽呈現「漁樂圖」的兩大脈絡：「漁家生活之樂」與「文人漁隱之樂」，同時展出故宮院藏的漁事佳作。歷代畫家透過畫筆，繪寫心中理想的漁人生活，包含散佈於江湖上撒網捕魚的輕快舟楫、隱身於蘆荻深處靜心垂釣的孤高漁父，及漁暇之餘移舟相聚宴飲的歡樂時光。本次展出多件國寶 ，及寄寓理想生活、逸趣橫生的漁事珍品，不容錯過。
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策展人邱士華科長說明，在「漁家生活之樂」方面，國寶元唐棣〈霜浦歸漁圖〉，作品尺幅巨大、氣勢雄偉，中央高聳的樹木長有李成、郭熙山水畫常見的蟹爪枝，山石運用雲頭皴，皴染出厚重肌理，生動描繪漁夫三人談笑前行，呈現太平盛世的富足和樂；明曹羲〈畫漁樂圖〉筆墨與吳派具淵源，畫中巨石右側的漁民聚首暢飲、左側則有一人獨坐船沿，一動一靜對比鮮明；明周臣〈漁邨圖〉則描繪漁夫日常生活，從漁翁聚飲、酒醉者揮舞手腳、女眷餵食孩童，到罕見的鸕鶿捕魚、岸邊停泊及市集選購，人物生動、用筆精細嚴謹；而明丁玉川的〈漁樂圖〉遠景雲霧繚繞，漁舟垂綸，近景見漁夫泊船倚桌小酌，自得其樂。本作將南宋馬夏筆意融入一河兩岸構圖，為浙派佳作。
在「文人漁隱之樂」方面，展出南宋畫家〈宋人蓬窗睡起〉，透過留白帶出開闊，柳岸漁船上有一白衣漁父剛從夢中醒來，右上篇幅應由南宋皇帝宋孝宗題寫詩詞並蓋有「壽皇書寶」印記，整體詩文呼應漁父題材所表徵的隱居情境；明唐寅山水長卷〈溪山漁隱〉是國寶名作，描繪文人高士在秋意盎然水岸間進行的各種悠閒活動，如划著小船、茅屋對飲、船上吹笛、節拍唱和、草亭內外人物互望及垂釣，充分展現隱居生活的閒情逸致；明無款〈蓮塘垂釣〉筆致勻整且著重細部裝飾，以石綠細剔柳絲、工描荷脈，並描繪仕女在池畔水榭身著輕薄紗衣手執紈扇納涼，將長竿倚於欄杆靜候游鱗。本作突破文士江湖泛舟的釣隱範式，展現家居女性的垂釣閒趣。
故宮南院表示，「漁樂圖─知漁之樂特展」共展出26組件國寶珍品及院藏佳作，呈現豐富的漁事主題與文人情懷，觀者能引發對理想生活的想像，將是渡過愜意秋日的最佳行程。展期至116年2月14日止，故宮南院再次呼籲大家親臨，靜心品味漁之樂。
展覽資訊
漁樂圖─知漁之樂特展
展期：115年11月11日至116年2月14日
地點：國立故宮博物院南部院區 S203展廳
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