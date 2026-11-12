國寶唐伯虎山水畫來了！故宮南院特展「漁樂圖」精選26件文物品讀文人的漁隱之樂

你的理想生活是什麼? 國立故宮博物院 南部院區自本（11）日起，推出新展「漁樂圖─知漁之樂特展」，邀請觀眾秋日漫遊故宮南院 ，散步園區賞湖景、入館品味畫家筆下的漁家風情及文人理想生活，成為「漁樂」知音。

故宮南院即日起推出「漁樂圖─知漁之樂特展」，呈現「漁家生活之樂」與「文人漁隱之樂」兩大脈絡，同時展出故宮院藏的漁事佳作。 圖／國立故宮博物院

故宮書畫文獻處策展人邱士華副研究員兼科長表示，本展覽呈現「漁樂圖」的兩大脈絡：「漁家生活之樂」與「文人漁隱之樂」，同時展出故宮院藏的漁事佳作。歷代畫家透過畫筆，繪寫心中理想的漁人生活，包含散佈於江湖上撒網捕魚的輕快舟楫、隱身於蘆荻深處靜心垂釣的孤高漁父，及漁暇之餘移舟相聚宴飲的歡樂時光。本次展出多件國寶 ，及寄寓理想生活、逸趣橫生的漁事珍品，不容錯過。

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策展人邱士華科長說明，在「漁家生活之樂」方面，國寶元唐棣〈霜浦歸漁圖〉，作品尺幅巨大、氣勢雄偉，中央高聳的樹木長有李成、郭熙山水畫常見的蟹爪枝，山石運用雲頭皴，皴染出厚重肌理，生動描繪漁夫三人談笑前行，呈現太平盛世的富足和樂；明曹羲〈畫漁樂圖〉筆墨與吳派具淵源，畫中巨石右側的漁民聚首暢飲、左側則有一人獨坐船沿，一動一靜對比鮮明；明周臣〈漁邨圖〉則描繪漁夫日常生活，從漁翁聚飲、酒醉者揮舞手腳、女眷餵食孩童，到罕見的鸕鶿捕魚、岸邊停泊及市集選購，人物生動、用筆精細嚴謹；而明丁玉川的〈漁樂圖〉遠景雲霧繚繞，漁舟垂綸，近景見漁夫泊船倚桌小酌，自得其樂。本作將南宋馬夏筆意融入一河兩岸構圖，為浙派佳作。

國寶元唐棣〈霜浦歸漁圖〉尺幅巨大、氣勢雄偉，中央高聳的樹木長有李成、郭熙山水畫常見的蟹爪枝，山石運用雲頭皴，皴染出厚重肌理，生動描繪漁夫三人談笑前行。(此為局部) 圖／國立故宮博物院

明曹羲〈畫漁樂圖〉筆墨與吳派具淵源，畫中巨石右側的漁民聚首暢飲、左側則有一人獨坐船沿，一動一靜對比鮮明。 圖／國立故宮博物院

故宮南院「漁樂圖─知漁之樂特展」策展人邱士華科長邀請觀眾品味畫家筆下的漁家風情及文人理想生活，成為「漁樂」知音。 圖／國立故宮博物院

明周臣〈漁邨圖〉描繪漁夫日常生活，從漁翁聚飲、酒醉者揮舞手腳、女眷餵食孩童，到罕見的鸕鶿捕魚、岸邊停泊及市集選購，人物生動、用筆精細嚴謹。(此為局部) 圖／國立故宮博物院

在「文人漁隱之樂」方面，展出南宋畫家〈宋人蓬窗睡起〉，透過留白帶出開闊，柳岸漁船上有一白衣漁父剛從夢中醒來，右上篇幅應由南宋皇帝宋孝宗題寫詩詞並蓋有「壽皇書寶」印記，整體詩文呼應漁父題材所表徵的隱居情境；明唐寅山水長卷〈溪山漁隱〉是國寶名作，描繪文人高士在秋意盎然水岸間進行的各種悠閒活動，如划著小船、茅屋對飲、船上吹笛、節拍唱和、草亭內外人物互望及垂釣，充分展現隱居生活的閒情逸致；明無款〈蓮塘垂釣〉筆致勻整且著重細部裝飾，以石綠細剔柳絲、工描荷脈，並描繪仕女在池畔水榭身著輕薄紗衣手執紈扇納涼，將長竿倚於欄杆靜候游鱗。本作突破文士江湖泛舟的釣隱範式，展現家居女性的垂釣閒趣。

南宋畫家〈宋人蓬窗睡起〉，透過留白帶出開闊，柳岸漁船上有一白衣漁父剛從夢中醒來。右上篇幅應由南宋皇帝宋孝宗題寫詩詞並蓋有「壽皇書寶」印記，整體詩文呼應漁父題材所表徵的隱居情境。 圖／國立故宮博物院

國寶名作明唐寅山水長卷〈溪山漁隱〉局部。圖／取自故宮博物院官網

故宮南院表示，「漁樂圖─知漁之樂特展」共展出26組件國寶珍品及院藏佳作，呈現豐富的漁事主題與文人情懷，觀者能引發對理想生活的想像，將是渡過愜意秋日的最佳行程。展期至116年2月14日止，故宮南院再次呼籲大家親臨，靜心品味漁之樂。

展覽資訊 漁樂圖─知漁之樂特展

展期：115年11月11日至116年2月14日

地點：國立故宮博物院南部院區 S203展廳

故宮南院「漁樂圖─知漁之樂特展」即日起至116年2月14日止，邀請觀眾品味畫家筆下的漁家風情及文人理想生活，成為「漁樂」知音。 圖／國立故宮博物院