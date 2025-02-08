2025台北國際書展／白先勇現身開講！分享青春版《牡丹亭》上演20年的羈絆與崑曲文化復興的期盼

崑曲，被譽為「百戲之母」，是中國戲曲藝術的瑰寶。今（7）日，作家白先勇於台北國際書展主題廣場舉辦「崑曲情深：白先勇新書發表暨講座」，適逢《白先勇說崑曲》出版二十週年及青春版《牡丹亭》上演二十週年，此次講座不僅回顧崑曲復興的歷程，更探討文化傳承的意義。

白先勇在講座中分享兩部著作，《白先勇說崑曲》彙集多年來對崑曲的研究、訪談與劇照，呈現崑曲藝術的多元與華美；《此曲只應天上有：青春版《牡丹亭》二十週年慶演紀錄》則聚焦青春版《牡丹亭》的演出歷程，記錄作品在文化復興、教育推廣與國際交流上的重要貢獻。

「這麼了不得的藝術，不該消沉。」白先勇提及，崑曲自明末清初以來曾是中國「國劇」，但歷經時代變遷一度式微，不過在中國文化大革命期間，崑曲得以被保存下來，顯示崑曲極具文化意義與藝術價值。2001年，聯合國教科文組織（UNESCO）將崑曲列為第一批「人類口述與非物質文化遺產代表作」的第一項。

白先勇經典又精彩的兩本崑曲系列書：《白先勇說崑曲（二十週年紀念新版）》、《此曲只應天上有：青春版《牡丹亭》二十週年慶演紀錄》，均讓卓院長忍不住掏腰包購入。圖／聯經出版

「寧願醉死在牡丹亭裡，再也不要醒過來。」白先勇笑著與觀眾分享北京大學校園場次裡學生的回饋。2004年首演至今，這部戲曲已演出540場，自始至終皆為原班人馬，主要演員已成為戲曲界的傳奇。

作家白先勇2月7日於台北國際書展主題廣場舉辦「崑曲情深：白先勇新書發表暨講座」，適逢《白先勇說崑曲》出版二十週年及青春版《牡丹亭》上演二十週年，講座不只回顧崑曲復興的歷程，更探討文化傳承的意義。圖／台北國際書展

青春版《牡丹亭》不僅吸引年輕觀眾，也成功推動崑曲走進校園，影響下一代學子對傳統文化的認識。白先勇回憶，當年首次演出時，自己擔心演員在長達9小時的演出中忘詞，如今唱戲逾二十年，白先勇則煩惱演員群「過於熟練、演得太油。」不過演員從未讓他失望，角色詮釋的細膩度與情感層次皆表現得淋漓盡致。

白先勇強調，崑曲的保存不僅是藝術的延續，更是文化認同的重塑。他認為在「文化認同混亂破碎」的年代，崑曲的回歸，是中華文化復興的一部分，「演戲不是在玩，而是希望能復興中國文化。」白先勇希望透過崑曲藝術，讓當代年輕人重新認識中華崑曲文化之美，並以此回應全球文化話語權的競爭。

作家白先勇2月7日於台北國際書展主題廣場舉辦「崑曲情深：白先勇新書發表暨講座」，適逢《白先勇說崑曲》出版二十週年及青春版《牡丹亭》上演二十週年，講座不只回顧崑曲復興的歷程，更探討文化傳承的意義。圖／台北國際書展

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網