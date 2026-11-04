秋日選曲人｜洪安妮：六丁目咖啡，承載青春的空間與不變的陪伴

文／洪安妮

⼤三那年，在⾸爾交換學⽣的語言學堂課程中，⼤家再度被問起⾃⼰未來的夢想職業，上⼀次在學校聽到類似問題⼤概是⼩學吧。輪到我回答時，我說：「開咖啡廳 ！」

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老師停頓⼀下：「那可能會有點辛苦呢！」。當時的我不全然明⽩辛苦的點，也不太清楚老師的頓點，現在回想起來，撇除那些不諳世事的天真（？！），我發現我對咖啡廳的愛竟然不減反增。

學⽣時期我在⽇式飯糰店、法式甜點店打⼯過，都有賣咖啡但不是咖啡廳，比起咖啡，我其實更喜歡蛋糕和飯糰，但為什麼會想開咖啡廳？仔細想想，我對「空間」總是有特別的愛，愛它的氛圍還有外在事物賦予的意義。伴隨著咖啡香，⼈們可以單獨在裡⾯⼯作、看書、放空，可以和朋友相 聚，可以和曖昧的⼈初次約會，可以溫馨可以浪漫，更可以放⼼地獨處。我⼝袋裡就有⼀間從⼤學就開始光顧的咖啡廳。

六丁⽬咖啡一景。 圖／洪安妮 提供

六丁⽬咖啡一景。 圖／洪安妮 提供

高中畢業後⼤家各奔東⻄，但每次聚會我們都會選在⺠⽣社區巷⼦裡的「六丁⽬咖啡」。發現六丁目的契機是因為它就在高中朋友家附近，也許是因為蛋糕跟咖啡都太美味，也許因為那裡是大家生活圈的中心點，每次推開紅⾊的⾨，看到咖啡吧檯、蛋糕冰櫃、長沙發和⽊地板，我就知道這是關於朋友的，堆疊起來的安全感。

我們在六丁⽬計畫了第⼀次去東京的畢業旅⾏、準備交換禮物的聖誕節、點了滿滿⼀桌蛋糕和咖啡跨年、隔⼀段時間就會相約傾訴迷惘和近況。新的咖啡廳⼀直開，但我們還是⼀直來。

六丁⽬咖啡一景。 圖／洪安妮 提供

疫情期間，我發⾏了迷你專輯《Present》，其中收錄的歌曲〈好好〉ＭＶ因應當時狀況，雲端收集了歌迷的⽣活影像，拼剪⼤家的美好，後來還想穿插⼀些彈唱畫⾯，就思考著哪裡適合拍攝呢？很快地六丁⽬在我腦中浮現，聯繫完老闆後順利完成了這⽀影片。六丁⽬這個乘載著多年青春的空間，在疫情時刻就像是⼀顆膠囊，隔絕著外界，裡⾯輪播著平凡但珍貴的回憶。

六丁⽬咖啡一景。 圖／洪安妮 提供

現在我對咖啡的愛越來越多、越來越有興趣研究，咖啡廳也⼀直是我旅遊時的重要⾏程之⼀，除了品嚐不同的⾖⼦，也很享受不同環境裡的氛圍，觀察不同地⽅客⼈在咖啡廳的⽣活軌跡。今年春夏，我在倫敦的麵包店兼職，雖然是麵包店，但店裡的咖啡非常講究，也有專⾨的咖啡師調整食譜、每⼀季的選⾖。咖啡和麵包香開啟我每⼀個早晨、療癒了每⼀次低潮，剛出爐的可頌配上⼀杯冰萃咖啡，世間煩惱瞬間都不重要了，然後發現啊！我⼜愛上了⼀個被咖啡香渲染的空間，也把⼀⼩部分的⼈⽣裝進其中，再次感受到空間的包容。只是依賴伴隨著孤單，緣分也意味著離別。麵包店的⼯作告⼀段落，內⼼由衷感謝它，⽀撐著那段時間搖搖欲墜的我。

在六丁⽬咖啡的點滴。 圖／洪安妮 提供

年紀越⼤，越了解現實的運作、越知道當年老師的頓點和所謂咖啡廳的辛苦。「咖啡廳老闆」這個夢想被我先延期了，但⼩⼩的種⼦已經種下，期待萌芽。

關於選曲，選了我的歌：〈好好〉（收錄在專輯《Present》）、〈是有你的四季〉、〈⼀片和平〉（收錄在專輯《a piece of peace》）和9⽉發⾏的單曲〈When Your Lover Falls in Love with Another〉，四⾸都是吉他為主的極簡編曲，搭配六丁⽬的⽊頭質調，還有我的⼈⽣記錄，有種物是⼈非的感覺，⽽六丁⽬依然在那條巷⼦裡佇立著、亮著燈，⽰意道：沒關係，進來喝杯咖啡吃塊蛋糕，⼀切都會好起來的！

作者簡介： 洪安妮

獨立創作歌手。畢業於北教大語文與創作學系，後赴英國深造，於2025年取得倫敦大學金匠學院音樂創作碩士。洪安妮以內斂溫柔的民謠曲風著稱，自學生時代便創作不輟，陸續發行《我喜歡你》、《A Room in Brockley》，迷你專輯《Present》，並於2026年推出全新專輯《a piece of peace》。