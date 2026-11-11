北美館「2026臺北美術獎」首獎獨得55萬！藝術家阮柏遠探討歷史創傷及威權記憶
「2026臺北美術獎」於11月6日（五）在臺北市立美術館 舉行頒獎典禮。10組得獎作品自276件徵件中脫穎而出，最終由阮柏遠以作品《在Fronta na maso 之下，尋找鼻子》獲得首獎 ，可獲頒新臺幣55萬元獎金及於北美館 舉辦個展之機會；5位優選獎得主包括郭柏彥、楊健生、廖昭豪、蔡昱廷、蘇長慶，獲得獎金新臺幣12萬元；4位入選獎得主為周韋辰、耿傑生、陳柏欣、黃冠鈞（以上皆依筆畫排序）。臺北市政府王崇斌副秘書長特別出席頒獎典禮並表示：「臺北美術獎自1983年辦理至今，始終秉持自由與包容的精神，透過創作探討各項議題，為臺灣藝術文化發展帶來重要貢獻。我謹代表臺北市政府，向臺北美術獎及本屆入選的十位藝術家表達恭賀之意，也感謝本屆評審委員的辛勞。臺北美術獎持續支持藝術創作，透過多元的交流與對話，進一步豐富臺北藝術文化的內涵。」
首獎得主阮柏遠的作品《在Fronta na maso 之下，尋找鼻子》，探討政權更迭後，威權符號在公共空間中的轉變。藝術家串聯立陶宛、布拉格至臺灣與政治紀念碑相關的場域，將歷史 檔案與傳聞軼事轉化為影像，並透過演算法重構空間，在交疊虛實之間，呈現歷史創傷與記憶如何在當代敘事中的轉變，以及此一過程所帶來的感知異化。
熱門小說
5位優選獎得主，郭柏彥《萬事宇宙》延續藝文空間「萬事屋」的創作實踐，重新組構生活中既有的材料，保留其原有的使用與加工痕跡，透過身體的感知、移動與調度，探索物件與空間的連動關係，並以自造貨幣作為交換媒介，呈現材料與物件如何持續的轉換與再使用中，以新的形式延續存在。楊健生《落水》，源自藝術家對臺灣與馬來西亞建築結構的觀察，作品以閩南瓦、雨淋板與百葉窗等構件為素材，透過排列、堆疊與水滴聲響的交織，結合俯視、仰望與環視等不同視角，將雕塑由單一物件延伸為感知環境的方法，開啟觀看日常空間的另一種可能。
廖昭豪《磊域》，取徑山林間作為路徑標記、祈願與精神寄託的「堆石」文化意象，以複合媒材仿造混凝土、建材磚石及帶有植物圖像的磨石子壁畫，呼應大石隨著河流化為卵石的變化。作品堆疊對照地景的建築殘骸與生命痕跡，思考自然與人造交織的景觀意義。
蔡昱廷《轉稜》源自藝術家擔任高山嚮導的經驗，探尋山林中逐漸被遺忘的產業歷史與聚落遺跡。作品透過錄像與聲音裝置，凝聚並重組不同時空維度下的記憶，思考身體如何在山林行進中逐漸脫離日常，遊走於存在與消逝之間，展開夢遊般的歷史探尋。
蘇長慶《沉眠之夢》從中國漁船捕撈活動所改變的馬祖海域夜景出發，關注其對海洋生態與島嶼居民感知的影響，探討觀看、權力、邊界與身分的關係。作品呈現黑夜中的光如何成為引導、標記與控制的力量，進而回望臺海的歷史脈絡，以及個人與地域之間的關係。
本屆評審團主席劉俊蘭指出：「本屆投件者大多相當年輕，入圍作品也展現青年世代持續實驗與深化探索的能量，多位藝術家更已在系列實踐中逐步發展出鮮明語彙。各入圍者的展出形同小型個展，普遍可見對展示策略的經營，從物件組織、空間配置到語境營造，整體構思觀看經驗。值得關注的是，創作方法與問題意識的相互結合：媒介的運作機制同時成為反思對象，與地緣政治、歷史記憶、生態環境及權力關係的探問相互深化。其中，生成式AI的運用，也回應了技術日益介入影像與知識生產的當代處境，探查歷史再現與記憶重構的可能及侷限，省思我們辨識真實的方式如何受到改變。本屆作品的創新度、完整性與議題掌握雖有差異，多元的創作取徑仍再次為我們提供思考藝術表達的契機：形式與內容如何彼此推進，並在媒介實驗與觀念思辨的交織中，開展感知現實與重構想像的可能？」
「臺北美術獎」鼓勵具獨特性與時代精神之藝術創作，是北美館連結臺灣藝術生態的重要管道，本獎項持續觀察當代藝術的發展趨勢，拓展多元觀點，為創作者提供具能見度的發聲平台，進而促動藝術生態開展多元向度。本展評審團由館內外委員組成，包括劉俊蘭（主席）、曾芳玲、張晴文、蔡佩桂、蔡宏賢、余思穎及陳苑禎。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📢 2026 原創基地節／松菸主題展升級2號倉庫 顛覆詮釋「在，不再？」！
📢 笑才是最重要的！《相聲，轉向......？》：專訪黃逸豪、宋明翰等相聲演員
🎁 抽獎／2026史博館秋季4大特展攻略：AI沉浸體驗、女性藝術與佛像珍藏
📰 2027台北國際書展邀卓霈欣操刀主視覺：結合台捷元素 享受閱讀的自由
📰 臺博館質感AI宣傳片《異特龍的奇幻夜遊》恐龍阿公台語導覽穿梭古今
📰 橫跨400年酸甜滋味！從英倫宮廷到台灣老店，解密「檸檬蛋糕」百年史
📰 珊瑚白化不可逆 瀕死珊瑚可以？11月《國家地理》：我們只有1個海洋
📸 秋日選曲人｜絕命青年 x (beanroom)：四杯咖啡的湖泊午後