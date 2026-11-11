北美館「2026臺北美術獎」首獎獨得55萬！藝術家阮柏遠探討歷史創傷及威權記憶

「2026臺北美術獎」於11月6日（五）在臺北市立美術館 舉行頒獎典禮。10組得獎作品自276件徵件中脫穎而出，最終由阮柏遠以作品《在Fronta na maso 之下，尋找鼻子》獲得首獎 ，可獲頒新臺幣55萬元獎金及於北美館 舉辦個展之機會；5位優選獎得主包括郭柏彥、楊健生、廖昭豪、蔡昱廷、蘇長慶，獲得獎金新臺幣12萬元；4位入選獎得主為周韋辰、耿傑生、陳柏欣、黃冠鈞（以上皆依筆畫排序）。臺北市政府王崇斌副秘書長特別出席頒獎典禮並表示：「臺北美術獎自1983年辦理至今，始終秉持自由與包容的精神，透過創作探討各項議題，為臺灣藝術文化發展帶來重要貢獻。我謹代表臺北市政府，向臺北美術獎及本屆入選的十位藝術家表達恭賀之意，也感謝本屆評審委員的辛勞。臺北美術獎持續支持藝術創作，透過多元的交流與對話，進一步豐富臺北藝術文化的內涵。」

「2026臺北美術獎」頒獎典禮合影，左為臺北市政府副秘書長王崇斌，右為本屆首獎阮柏遠。

首獎得主阮柏遠的作品《在Fronta na maso 之下，尋找鼻子》，探討政權更迭後，威權符號在公共空間中的轉變。藝術家串聯立陶宛、布拉格至臺灣與政治紀念碑相關的場域，將歷史 檔案與傳聞軼事轉化為影像，並透過演算法重構空間，在交疊虛實之間，呈現歷史創傷與記憶如何在當代敘事中的轉變，以及此一過程所帶來的感知異化。

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5位優選獎得主，郭柏彥《萬事宇宙》延續藝文空間「萬事屋」的創作實踐，重新組構生活中既有的材料，保留其原有的使用與加工痕跡，透過身體的感知、移動與調度，探索物件與空間的連動關係，並以自造貨幣作為交換媒介，呈現材料與物件如何持續的轉換與再使用中，以新的形式延續存在。楊健生《落水》，源自藝術家對臺灣與馬來西亞建築結構的觀察，作品以閩南瓦、雨淋板與百葉窗等構件為素材，透過排列、堆疊與水滴聲響的交織，結合俯視、仰望與環視等不同視角，將雕塑由單一物件延伸為感知環境的方法，開啟觀看日常空間的另一種可能。

優選獎得主郭柏彥《萬事宇宙》，2025-2026，複合媒材，尺寸依場地而定。圖像由臺北市立美術館提供。

優選獎得主楊健生《落水》，閩南瓦．屋頂，2026，角材、彎曲夾板，尺寸依場地而定。圖像由臺北市立美術館提供。

廖昭豪《磊域》，取徑山林間作為路徑標記、祈願與精神寄託的「堆石」文化意象，以複合媒材仿造混凝土、建材磚石及帶有植物圖像的磨石子壁畫，呼應大石隨著河流化為卵石的變化。作品堆疊對照地景的建築殘骸與生命痕跡，思考自然與人造交織的景觀意義。

優選獎得主廖昭豪《磊域》，2026，紙漿、軟木片、金箔、發泡劑、磚頭，尺寸依場地而定。圖像由臺北市立美術館提供。

蔡昱廷《轉稜》源自藝術家擔任高山嚮導的經驗，探尋山林中逐漸被遺忘的產業歷史與聚落遺跡。作品透過錄像與聲音裝置，凝聚並重組不同時空維度下的記憶，思考身體如何在山林行進中逐漸脫離日常，遊走於存在與消逝之間，展開夢遊般的歷史探尋。

優選獎得主蔡昱廷《轉稜》，〈離水山：再臨〉，2025，聲音裝置、複合媒材、壓克力顏料、擴大器、骨傳導震源、水山村遺骨，2×2×4 公尺。圖像由臺北市立美術館提供。

蘇長慶《沉眠之夢》從中國漁船捕撈活動所改變的馬祖海域夜景出發，關注其對海洋生態與島嶼居民感知的影響，探討觀看、權力、邊界與身分的關係。作品呈現黑夜中的光如何成為引導、標記與控制的力量，進而回望臺海的歷史脈絡，以及個人與地域之間的關係。

優選獎得主蘇長慶《沉眠之夢》，〈在鎂光燈之下〉，2024，典藏級數位微噴於Canson Rag Photographique，尺寸依場地而定。圖像由臺北市立美術館提供。

「2026臺北美術獎」頒獎典禮合影，右起為臺北市政府文化局許宏光研究員、臺北市政府副秘書長王崇斌、首獎阮柏遠、北美館駱麗真館長及評審團主席劉俊蘭合影。

本屆評審團主席劉俊蘭指出：「本屆投件者大多相當年輕，入圍作品也展現青年世代持續實驗與深化探索的能量，多位藝術家更已在系列實踐中逐步發展出鮮明語彙。各入圍者的展出形同小型個展，普遍可見對展示策略的經營，從物件組織、空間配置到語境營造，整體構思觀看經驗。值得關注的是，創作方法與問題意識的相互結合：媒介的運作機制同時成為反思對象，與地緣政治、歷史記憶、生態環境及權力關係的探問相互深化。其中，生成式AI的運用，也回應了技術日益介入影像與知識生產的當代處境，探查歷史再現與記憶重構的可能及侷限，省思我們辨識真實的方式如何受到改變。本屆作品的創新度、完整性與議題掌握雖有差異，多元的創作取徑仍再次為我們提供思考藝術表達的契機：形式與內容如何彼此推進，並在媒介實驗與觀念思辨的交織中，開展感知現實與重構想像的可能？」

「臺北美術獎」鼓勵具獨特性與時代精神之藝術創作，是北美館連結臺灣藝術生態的重要管道，本獎項持續觀察當代藝術的發展趨勢，拓展多元觀點，為創作者提供具能見度的發聲平台，進而促動藝術生態開展多元向度。本展評審團由館內外委員組成，包括劉俊蘭（主席）、曾芳玲、張晴文、蔡佩桂、蔡宏賢、余思穎及陳苑禎。

入選獎得主陳柏欣《南國的未確認生物：被想像的遷徙者》，〈南冥之鵬〉，2025，高知麻紙、岩繪具、水干繪具、銀箔、墨、金屬泥、壓克力顏料，586×732 公分。圖像由臺北市立美術館提供。

入選獎得主耿傑生《偏心的風景》，2026，木、木樑、木柱、畫框、拉門、門片、窗戶、板凳、樓梯扶手、樓梯柱、木百葉、木板、角材、雙向活頁、鋁板、壓克力板、膠、輪子、滑輪、鋁線、鋁條、不鏽鋼環、長尾夾、橡皮擦、銅釦、雙腳釘、鐵片、彈簧、窗簾桿、把手、孔塞、石膏、地毯，尺寸依場地而定。圖像由藝術家提供。

入選獎得主周韋辰《在與不在的場所》，2026，數位輸出，尺寸依場地而定。圖像由藝術家提供。

入選獎得主黃冠鈞《無盡的邊際》，2025-2026，壓克力、壓克力墨水、壓克力媒介劑，尺寸依場地而定。圖像由臺北市立美術館提供。

2026臺北美術獎_主視覺。