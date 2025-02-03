2025台北國際書展／臺漫閃耀 漫畫家謝東霖、日本BL大咖接連登場

2025台北國際書展將於2月4日至9日在世貿一館登場，文策院今年以「漫畫極光，臺漫的魔幻饗宴」為主題策展「臺灣漫畫館」，聯手19家出版單位、四大數位漫畫平台，展出49部熱門臺漫作品，並於展期間帶來天天精彩的12場活動，其中包括超人氣漫畫家謝東霖的書展沙龍，以及兩位知名文史漫畫家紗久樂さわ和左萱的跨國對談。現場將提供上百款臺漫實體書籍與周邊商品讓讀者選購，消費滿額再加送好禮。讀者還能體驗數位漫畫閱讀服務、參加闖關活動獲取臺漫周邊等，保證漫迷們從心中到手上都滿載而歸。

臺漫憑藉多元的題材與風格，近年在國內外的聲量都大幅提升，迎來新臺漫時代。今年臺漫館規劃展示、銷售、舞台三大展區，透過多層次的呈現方式，帶領讀者發掘臺漫的多樣風貌。展示區將展出49本臺漫話題作品，包括人氣網漫作品《16647》、《課金派戀愛》、《妖怪五星好評》、《Like Crazy狂戀情氛》、金漫大獎《一桿秤仔》及TCCF文策院故事大獎《器官拼圖》等。讀者也可現場體驗四大數位漫畫平台——CCC 追漫台、 LINE WEBTOON、MOJOIN，及今年首次合作的Renta！亂搭的閱讀服務。紙本與數位漫畫的獨有魅力，在臺漫館即可一次感受。

而與金石堂書店合作的銷售區則集結了上百款臺漫實體書籍與周邊商品，邀請大家前來挖寶、選購。其中在「作者專區」更特別展出七位明星漫畫家的親繪簽名板，絕對是漫迷們的必訪打卡亮點，而剛接觸臺漫的讀者則可以參考「名人推薦」的短句小卡，總會遇上一本讓你愛不釋手的作品。

臺漫館將在書展帶來共12場精彩活動：超人氣漫畫家謝東霖將參與大會沙龍，分享《神明便利商店》如何開放「加盟」，從漫畫原作跨域改編成手遊、玩具、影集等不同形式，此次將聯同艾肯集團代表楊翹瑄解鎖他們共同合作的新計畫。

文策院也很榮幸與南美館合作，邀請到以《百與卍》獲選《這本BL不得了！》第一名的重量級日本漫畫家紗久樂さわ來臺參與活動，並在書展與甫以《芭蕉的芽》拿下「日本國際漫畫獎」銀獎的左萱進行對談。除此以外，臺漫館的舞台區每天都有與出版社合辦的創作者活動，包含簽名會、繪畫直播、創作分享等，透過豐富的活動形式拉近創作者與讀者的距離。

為回饋讀者們的支持，臺漫館也準備了多項好禮：消費滿指定金額即加碼送臺漫乾杯、極光壓克力色紙及漫畫極光包。完成闖關活動的小任務，還有機會把臺漫追星卡、Q版磁鐵、紙膠帶、光釉杯墊等精美周邊帶回家。「臺灣漫畫館」位於書展的動漫輕小說專區，攤位號碼為C212，歡迎民眾前來享受一席臺漫的魔幻饗宴。

2025台北國際書展，「作者專區」特別展出七位明星漫畫家的親繪簽名板。圖/文策院

2025台北國際書展，臺漫館將在書展期間帶來天天精彩的12場活動，包含簽名會、繪畫直播、講座沙龍等。圖/文策院

2025台北國際書展，超人氣漫畫家謝東霖將聯同艾肯集團代表楊翹瑄，分享《神明便利商店》從漫畫改編成手遊、玩具、影集的新計畫。圖/文策院

2025台北國際書展，日本BL大咖紗久樂さわ與甫獲「日本國際漫畫獎」銀獎的左萱將進行跨國對談。圖/文策院

2025台北國際書展，現場提供上百款臺漫書籍與周邊讓讀者選購，消費滿額再加送好禮。圖/文策院

2025台北國際書展，完成闖關活動任務，即有機會把精美周邊帶回家。圖/文策院