探訪蘇州黎里祕境：直擊金宇澄「繁花書房」，看作家筆下的馬與老宅新韻

文、圖_張仁英

距蘇州 城區50公里，驅車不過1小時，便抵黎里。比起周莊、同里的遊人如織，這座水鄉小鎮依舊守著舊時的清寂：市河無聲、古橋靜臥，石板巷弄縱深而少喧嘩，沿街鋪面稀疏，並無濃重的商業氣息。若擇一個尋常日子來此緩步，只覺時間被拉長，塵囂被濾淨。而此行最令人怦然心動的，不在水巷石橋，而在於一座由作家金宇澄 祖宅改建而成的書房——繁花書房。

這座宅院本是金家世代居住的老屋，金宇澄將其悉心改造，既完整保留了舊宅的骨架與神韻，又注入當代設計的明快與舒適。推門而入，空間豁然開朗：老式的花格窗、青磚地面與柔和的射燈安然共處，舊與新在此對話。室內低徊著大師級的旋律，音色澄澈，絕無擾人之感。整個空間如同一座呼吸平緩的靜廬，可供人安坐半日，沉浸於書頁之間。

熱門小說

書房的選書尤見心力。文學、藝術 、歷史、哲學，兼及江南風物，品類精而不雜，每一冊皆似經過悉心揀選。金宇澄本身是資深編輯，對文字的敏感與挑剔，無形中浸潤了這座書房的每一處角落。隨手抽出一本，靠著舒適的沙發，便可讀到夕光漫上窗櫺。除了閱讀，展陳區更令人流連。小說手稿、創作劄記、以及金宇澄近年廣受關注的畫作一一陳列。一個鮮為人知的細節是，他早年曾有過養馬經歷，對馬匹的深情化為畫布上大量奔馳或靜立的駿馬，線條凝練、情感飽滿。在這裡，讀者不僅能讀其書，更能觀其畫，知其人，於靜謐中完成一場與作家的精神對話。

都市人常苦於無處安放一段完整的閱讀時光，圖書館座位緊張且禁食，咖啡 館又過於嘈雜。而黎里這座由祖宅新生的小鎮書房，恰提供了理想中的「第二空間」。它不爭不搶，安然立於水巷深處，只待偶然推門的過客，在繁花深處，尋得一隅屬於自己的靜廬。

作家筆下的馬

繁花書房

黎里古鎮

本文作家 張仁英 張仁英◎品牌工作者，現旅居蘇州，學書法，讀讀書，品賞江南。

●文章授權轉載自《旅讀Or 》雜誌第176期：原始石垣，與它的鄰島們，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第176期

出版頻率：月刊

出版日期：2026-10-01