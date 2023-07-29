「未來‧旅行」小說徵文金榜揭曉　反轉未來的想像　環保及反戰議題奪首獎

主辦單位：琅琅悅讀、讀創故事

合辦單位：國立公共資訊圖書館

協辦單位：圓神出版社、麥田出版

如果有個通往未知時空的隧道，你會勇敢來一場冒險之旅嗎？

致力推廣閱讀並鼓勵創作的聯合新聞網子網站「琅琅悅讀」與讀創故事主辦，國立公共資訊圖書館合辦，以及圓神出版以及麥田出版共同協辦，發起的型短篇小說創作大賽「未來‧旅行」，今日得獎名單揭曉！

近年來，電影市場出現不少以多重宇宙為題的電影，其中《媽的多重宇宙》更是拿下破億票房，橫掃國際影壇，同一時間ChatGPT也跟著崛起，AI人工智慧頓時在全球引起高度關注，除了帶給人們科技的期待，也帶來了不少反思。本次徵件首次祭出萬元獎金，希冀透過15,000字篇幅為限的短篇小說，既能展現穿梭時空，腦洞大開的主場景，也能刻畫別具深意、獨樹一格的故事或展現其中真摯情感，挖掘出具備「反差萌」特點與IP開發潛力作品。

此次有別過往徵選條件，仍吸引各方創作好手爭相投稿，在難度調升的前提下，有效投稿件數占比下滑6.6%，而全新創作作品占比驟升超過整體件數八成以上，最終總計共近211件作品參賽，幾經層層遴選把關，耗費近一個月的評審期，最終10部作品突出重圍。

本次嚴選的得獎作品各有特點，但大致上作品均有一個共通性，就是作品不能單薄的只有娛樂性，同時需要融入探討時下議題，飽滿作品豐富度及重量。筆名彌光的作者，以戰爭後的殘破世界為舞台，所創作的《被遺忘的未來》，傳遞反戰及資源永續的核心價值，又以真摯的忘年之交，讓冰冷的世間多了幾分溫情，最終因其豐富完整的情節、極強的帶入感、與發人省思的結局勇奪首獎。而貳獎作者陪陪，則巧妙地結合宗教元素，打造出別出心裁的穿越世界觀，過程燒腦，結局也十分觸動人心。最後參獎作者音塵，以二戰時期的臺灣作為背景，結合奇幻穿越元素，帶領讀者深入台北大空襲的殘酷與孤獨，男女主角無私的愛，更是讓讀者感到揪心。

綜觀本次徵選，本次評審團隊一致表示，投稿作品水準都不錯，有很多相當精采的作品，無論是結合感動人心的的穿越元素、近期受到高度關注的AI題材、又或是細膩刻畫未來世界的場景，都讓團隊評選過程中難以決斷。而徵文活動小組本次也進行了兩階段審稿，並依據「劇情架構」、「文筆流暢度」、「創意或動人情節」、以及「市場獨特性」為評選標準，遴選出創作中有厚度、有溫度，有出乎意料之外的新穎劇情走向，同時兼具「代入感」、「故事意義」以及「完整故事性」的小說作品，真切地讓所有團隊成員都感受到字裡行間帶來無垠的想像空間及美好。

本次入選的10篇創作已發布於此列，後續也將發信通知以下得獎者確認後續獲獎事宜，歷年徵文獲選作品均已同步收錄其中，歡迎前往「讀創故事‧原創頻道」繼續為努力創寫好故事的作家們加油打氣！讀創故事表示，近期將安排加碼網路票選人氣獎活動，請網友票選本次10篇創作中「最佳時空之旅？」，活動資訊近期公布，敬請密切關注琅琅悅讀！

本次得獎名單：（點取下方作者與作品名，得獎小說立即搶先看！）

首獎：

彌光／被遺忘的未來

作品入選首獎創作者可獲得稿酬 10,000元(含稅) ，以及「夢幻時空禮包」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（夢幻時空禮包內容，包含U利點數1,000點、udn讀書吧電子書「未來‧旅行」主題書單任選3本、讀書吧帆布袋一只、國資圖文創禮品一份，市值NT2,000，總市值NT3,500起）

貳獎：

陪陪/完美的第十日

作品入選貳獎創作者可獲得稿酬 5,000元(含稅) ，以及「命定時空組」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（命定時空禮包內容，包含U利點數500點、udn讀書吧電子書「未來‧旅行」主題書單任選2本，另外指定電子書1本、讀書吧帆布袋一只、國資圖文創禮品一份，市值NT1,000，總市值NT3,000起）

參獎：

音塵／她的所在

作品入選參獎創作者可獲得稿酬 2,000元(含稅) ，以及「飛越時空組」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（飛越時空禮包內容，包含U利點數200點、udn讀書吧電子書「未來‧旅行」主題書單任選1本，另外指定電子書1本、讀書吧帆布袋一只、國資圖文創禮品一份，市值NT2,000，總市值NT2,500起）

佳作：（以下名單皆按投稿順序排列）

王韻婷／尋找幸福

蔡芷芸／我；我；我

刀洳偃／追逐星塵

小艾／甜在心裡—窯烤三代的柿餅滋味

季元行／愛上另一個你

華澪Hua-Ling／陳校花的AI同學會

付花／∞

以上作品入選佳作的創作者，可獲得「浩瀚時空組」一份。

（浩瀚時空組內容，包含 udn讀書吧指定書1本、讀書吧帆布袋一只、國資圖文創禮品一份，市值NT1,000，總市值NT2,500起）

7.本次協辦單位簡介

◆「國資圖」百年館慶活動 閱讀轉運站──用閱讀翻轉人生

4月15日至5月14日，為期一個月館慶暨世界閱讀日推廣活動來了！「轉運」有兩層意涵，一個是透過閱讀轉念(線上)，一個透過閱讀抵達不同地點(線下)，本次活動希冀透過線上與線下的交流，醞釀出無遠弗屆的影響力。以遊戲大富翁桌遊概念設計活動，邀請大家從10大閱讀轉運站出發探索閱讀，包含文具轉運站、祝福轉運站、食農轉運站、音樂轉運站、時光轉運站、印刷轉運站、智慧生活轉運站、遊戲轉運站、運動轉運站、職涯轉運站。另外，館方還有安排一系列延伸活動，熱鬧登場！詳情見活動官網。

◆「圓神出版社」精選6本時空書單 陪你來場超展開時空冒險！

從30年字號的圓神、方智，到不同切入面的先覺、究竟出版社，以及新世紀誕生的如何與寂寞出版社，圓神出版事業機構每年出版品超過150種，持續為讀者尋求「所渴望的那本書」。從博客來年度百大的統計上，圓神機構佔前百大暢銷出版品可達五分之一之多。

◆「麥田出版」精選8本時空書單 陪你來場超展開時空冒險！

1992，麥田裡播下了種籽……耕耘多年，麥田在摸索中成長，然後努力使自己成為一個以人文精神為主軸的出版體。從第一本文學小說到人文、歷史、軍事、生活。麥田繼續生存、繼續成長，希圖得到眾多讀者對麥田出版的堅持認同，並成為讀者閱讀生活裡的一個重要部分。

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最新活動：

⭐短篇小說募集！「神明相隨」書寫信仰與命運交織的故事

由琅琅悅讀與讀創故事共同主辦、大甲鎮瀾宮協辦的「神明相隨」徵文活動，將募集信仰與命運交織的短篇故事，投稿字數為5,000-15,000字數間，投稿需以「民俗信仰」為主題的小說，須包含「媽祖」、「神明」、「習俗」、「靈異」、「職人」任一元素。完成作品需email至「contentdp@udn.com」信箱，截稿時間為9/30（六）止！詳細投稿辦法：我要投稿，立即瞭解更多