月月話題投稿／當期推薦：神明接單中！

當期推薦話題〈神明接單中〉

「神明」在上，讓人們心有所寄，生活得以安放。

無論是讀書考試時向文昌帝君低聲祈願、在人生轉折與事業發展之際請託關聖帝君指引方向、為孩子平安健康拜虎爺守護、在感情路上悄悄把心事交給月老牽起紅線，或只是平凡日子裡，習慣性地向土地公報到問安。每一份日常願望，不同神明都在溫柔地「接單」回應。

你可以從一個真實經驗出發，也可以讓想像接手，替那些沒有說出口的心事編織後續——

🔹月老大人說好的桃花呢？單身10年，紅線是不是繫錯人？

🔹重考那年，我在文昌廟對面的補習班苦讀

🔹孩子與虎爺案桌下的童年約定

🔹巷口土地公成了我的心靈里長伯

🔹抽中上上籤後的人生

🔹過爐的平安符為我擋下無數大小事

只要是關於「神明」的文字/插畫，都歡迎投稿。

投稿內容說明

一、投稿辦法

1、文字投稿：文長800字為佳；圖像投稿：尺寸不限，格式為JPG，檔案不超過 4MB。

2、至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！

二、投稿獎勵

1、擇一話題投稿，文章經審核通過，即可獲得 30 U 利點數。

2、凡投稿當期推薦話題〈神明接單中〉，文章經審核通過，每篇加碼 10 U 利點數。

*投稿時文章標籤請選取 神明接單中

三、文章見刊

1、入選作品將陸續刊登於琅琅悅讀【迷創作】頻道。

2、精選文章將同步推薦至琅琅悅讀首頁、粉絲專頁。

📣活動詳情請見【月月話題投稿〈神明接單中〉】專頁

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。