【未來‧旅行‧徵文佳作】季元行／愛上另一個你（上）

文／季元行

第一章

2023年6月5日星期一 中午12點

「喂，光薇，妳現在方便說話嗎？」

「可以啊，你說。」

「圖書館通知新書到館，可是我這幾天工作很忙，抽不出時間過去借書，妳下午有時間幫我拿書嗎？」

「可是我下午事情也有點多，不確定能不能幫忙。」

「好吧，那我再想想其他辦法。」

「修麟，你今天會很晚回家嗎？」

「嗯，可能要熬通霄，妳先睡不用等我。」

「好，你加油，拜。」

2023年6月5日星期一 下午2點

「光薇，馥芷從美國回來了，今晚找大家一起吃飯。」小文腳往地板一蹬就連人帶椅滑了過來，手搭在我的椅背，下巴就順勢往手上一擱，這是小文上班時跟我講話的習慣。

「可是今天工作比較多，不能改天嗎？」

「馥芷這次是回來出差，只有今晚比較有空。」

「我這次就先不去了，等她下次回國再聚。」

「一起去嘛！上次見到馥芷已經是一年前了吧？下次也不知道她什麼時候才回來，妳不去的話不擔心被她叨念一整年？不管有什麼事，都挪到明早再處理。」

「那好吧！為了未來一整年耳根子的清靜，我只好明天早點上班囉！」

「要找修麟一起去嗎？」

「他最近常加班，就不找他了。」

「這麼慘，那這次就先放過他。」

2023年6月5日星期一 晚上9點

「修麟，還在忙嗎？」

「嗯，妳們姊妹聚餐結束了？」

「剛結束，要不是馥芷明天一早得開會，她才不會這麼早放我們走。」

「我這次沒去，她沒說什麼吧？」

「她念在你辛苦加班存老婆本的份上，這次就先放過你，不過她說下次還是得還。」

「哇！這點小事她都要記在帳上？」

「我就是怕了她這一絲不漏的記帳方式，下午工作再多我也都先擺著，就為了跟她聚一下。明早我還得早點上班趕工作。」

「那妳趕緊回去，明早出門自己要小心。」

「嗯，你下班時也要小心，拜。」

第二章

2023年6月6日星期二 早上6點

辦公室一片昏暗，只有角落裡三盞燈孤獨地亮著，斷斷續續傳出敲打鍵盤及滑鼠點擊的聲響。

啪！一聲重重的鍵盤敲擊。

「吁，終於完成了。」達飛在椅子上伸了個大懶腰。

「大家收拾一下就回去補個覺，中午後再過來準備跟客戶兩點的會議。」

「一起吃早餐再回去？」朝翔邊問邊打了個哈欠。

「我就不去了，有本新書到館一直沒時間去拿，現在直接去圖書館等開門。」

「什麼書這麼重要非得現在趕著去拿？」

「很熱門的推理小說，現在不借之後得等好幾個月才排得到。」

「雖然早知道你是推理小說迷，但沒想到症狀這麼嚴重。那我們兩個去吃早餐囉！」

2023年6月6日星期二 早上6點半

圖書館剛從夜晚手中拿回它該有的顏色不久，整個建築仍沉沉地被框在亮晃晃的天光下，現在還不到它醒來的時候，我坐在門前階梯上邊吃豬排堡邊翻書等待著它的甦醒。

上次這麼早等開門應該是3年前了吧？我昏昏沉沉地回想著。

那也是我和光薇的第一次相遇——

當時我們參加一場名額有限的推理作家簽書會，所以我們兩個都是好幾個小時前就來排隊，位置剛好就一前一後。

推理書迷中女生不多，然而最耀眼的那個就站在我身前——她就這麼恬靜地捧著書看著，愈來愈高的太陽在她髮鬢邊蒸騰出幾顆細細的汗珠，一陣陣涼風將她的髮絲往頸後吹送，揚起一絲一絲的髮香。我出神地站在她身後，希望能就這麼一直站下去。

不知過了多久，突然間她闔上書轉過頭來，「不好意思，能請你幫我佔著位置嗎？我想去趟洗手間。」臉上帶著靦腆。

「當然可以，只是書店還沒開，這附近有洗手間嗎？」

「沒問題，我上班的出版社就在附近。」

所以說如果簽書會是我們相遇的場景，那自然的呼喚就是我們相識的契機，在她再度回到隊伍後，我們的談話就這麼自然地展開。

——回憶在腦海裡轉來轉去，我的頭也漸歪斜最終倚著牆角淺淺睡去。

……

夢中我的肩頭被輕輕搖晃著，「修麟……修麟……」回憶裡光薇漾著笑喊著我的名字。

「修麟……修麟……」我掙扎地睜開沉重的眼皮，光薇一臉擔心地看著我，太陽的光芒在她身後將她烘托得如天使般。

「你怎麼沒回家，反倒在這兒睡著了？」

伸了伸稍微麻了的腳，我打起精神坐直了身體。「加班到早上所以想說直接過來拿到館的新書再回家，沒想到在等開門的時候睡著了。」

「你是不是加班過頭把腦子也燒傻了，我可以幫你拿啊！你趕緊回家睡覺，我待會兒幫你借書，下班回家就給你。」

「昨天妳說工作忙，所以今早我就想自己過來拿。既然妳來了，那就麻煩妳囉！我先回家，睏死了。」

「嗯，你看起來還沒全醒，回家的路上小心。」

我抱了抱光薇，在她的唇上輕啄了一下，「生日快樂！對不起，工作還沒結束沒辦法幫妳過生日。」說完我再緊緊摟了下光薇才揮揮手說聲再見往捷運走去。

第三章

2023年6月6日星期二 早上7點

走到辦公室座位，砰的一聲整個人重重坐進椅子裡，心頭的跳動仍未停歇，雙頰也依舊微微發熱。

剛剛的修麟有點特別，不但很自然地就抱了自己，還捧著臉吻了自己，幸好他接下來就揮手轉身回家，否則就會看見我微張著嘴屏住呼吸呆愣在原地的樣子。

修麟很貼心、心思很細膩，但對感情的表達就比較內斂，在外頭最親暱的舉動頂多是撫一下我的頭髮、摟摟我的肩或者牽手，今天是怎麼了？如此毫無避諱、自然而然地就抱著我、吻了我。

啊！忘了跟修麟說生日快樂，今天也是修麟生日，我們同一天，都怪他那突如其來的舉動讓我一瞬間腦袋一片空白。

「呼！」我用力甩了甩頭，「別再想了！」好不容易才稍平穩的心跳又開始躁動。

修麟第一次讓我感到心動是在3年前的曬書節——

參加曬書節是因為我喜歡看著一本本躺在架上的書因著人們的一遍遍翻動而有了活過來的感覺，是不是能找到想要的書反倒是其次。

那天我依舊緩緩逛著，聽著書頁被翻動的聲音，想像書本彷彿咯咯笑著，偶爾看見推理小說才會停下腳步專注翻閱。走著走著我被一本推理漫畫吸引，這是我第一次看推理漫畫，內容算是本格派，以漫畫的手法表現倒是滿適合的。我一頁頁翻下去，不自覺看完了第一集，正當要拿下一集卻遍尋不著。

「妳在找第二集嗎？」身旁忽地響起低沉的嗓音。

一本漫畫遞到了眼前，我抬頭一看，那是我看修麟的第一眼——略長的瀏海蓋住了額頭，錯落地露出英挺的眉毛，底下一雙明亮的眼睛正定定看著自己。

「要看嗎？」我盯著他微笑的嘴吐出這三個字，感覺自己的心開始咚咚跳著。

「嗯，你看完了嗎？」

「還沒有，不過沒關係，這套漫畫我之前看過，只是在這兒看到後又再翻了一下，先讓妳看吧！」

「謝謝！」我小心翼翼地從他手中接過漫畫。

「妳也喜歡推理漫畫？」

「這是第一次看，感覺還不錯，我之前看推理小說比較多。」

「喔，我也看推理小說，大多到圖書館借，只是熱門的書不容易預約得到。」

「我剛好在圖書館工作，如果你看書的速度快，或許我可以在書籍歸還到下一組預約取書前的空檔讓你在現場翻閱。」話才出口我就被自己的大膽嚇了一跳——光薇！妳何時變得這麼大膽？對第一次見面的人就說出這種話，對方一定覺得妳很奇怪！

「太棒了！那之後就要麻煩妳囉！」聽見他的回應我才鬆了口氣。

之後修麟在每個我當班的週末都會到圖書館報到，看著我替他準備的推理小說；不看書的時候他會默默地跟在我身後幫忙收拾桌上未歸位的雜誌書籍、將還書歸位以及揀取預約書。同事打趣他是圖書館義工他也只是靦腆笑著，後來他索性一待一整天，等著我下班送我回家。

一直到我們正式交往後，他才坦白自己比較喜歡看推理漫畫，認識我之前一年也看不了幾本推理小說，只是他必須得培養這個嗜好才能理所當然地到圖書館找我陪我。

——記憶中的修麟一直就像是甘甜順口的泉水般溫潤，但今早的修麟卻像是氣泡水，在嘴裡彈跳刺激味蕾，衝擊著我的感官。

……

心情平復後想想，奇怪的還不只這一樁。依修麟的閱讀習慣不會對每次到館的新書如此執著，甚至等不及要第一時間借到，何況我昨晚才告訴他今早會提早上班，他更不用早上過來拿書，是忘了嗎？

這一肚子的疑問，今晚回去得好好問問他。

同事開始陸陸續續走了進來，圖書館這時才算是剛要轉醒。

第四章

2023年6月6日星期二 晚上11點

「好了，今天大家可以早點回去睡個好覺了。分析報告客戶已經買單，今天他們有意見的幾條改進方案也都修改彙整好，明天他們同意的話，我們就可以暫時喘口氣了。」

「爽啦！終於可以告別這昏天暗地的加班日子！」

「不知道能爽多久，不過希望至少不用經常得跨日才能下班。」

「趕緊收拾收拾走人了，我們要趕著今天下班。」

11點20。

今晚可以輕鬆地走到捷運站趕上末班電車；不對！為了能久違地回家抱著光薇睡覺，我還是有多快就跑多快吧！

回到家輕掩上門，光薇已經捲在被窩裡沉沉睡著。快速沖了個澡換上睡衣，我輕輕偎上了光薇的身邊，撫了撫她的臉頰，在額頭上啄了一下。

「唔，你回來啦！」

「對不起，吵醒妳了。」我伸出手環過光薇的頭頂，她就軟軟地倚上了我的肩頭。

「我幫你把新書帶回來了。」

「謝謝，我今天之後工作就比較正常，剛好有時間看書。」

「嗯……」光薇迷迷糊糊應了個聲後又回到了夢裡。

「修麟……該起床準備上班了！」

睜開眼，光薇正側坐在床邊輕搖著我的肩膀，我握住她的手往下一帶，光薇就順勢撲倒在我胸前，我張開手緊緊抱住她，在她臉上親了一下。

「別鬧了！我得出門上班了。」光薇掙扎著站起身走向廚房。「冰箱裡有一個小蛋糕是給你的，昨天早上忘了跟你說生日快樂所以買了個小蛋糕想補償你，結果沒等到你回來我就睡著了。」

「這麼早出門，不等我一起上班？」我雙手舉高用力伸展一下身體，然後跳下床走向光薇。

「對不起，工作的黑暗期暫時告一段落了，今天開始我的時間都是妳的。」邊說邊由光薇身後環住她的腰，在她頸後印了一下。

「幫你泡了杯咖啡，記得喝。」光薇笑著解開我的手走到門口轉頭跟我揮揮手。「我出門囉！」

「拜拜，今天晚上一起吃飯。」我啜了一口咖啡，嘴角漾著笑，心裡尋思：「上次在早晨喝光薇幫我泡的咖啡是什麼時候？」

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