【未來‧旅行‧徵文佳作】小艾／甜在心裡—窯烤三代的柿餅滋味（上）

文／小艾

新竹，我一定要回去嗎？

「你太自私了！」在租屋處，巧心崩潰的大哭。20坪大的小套房，是她跟她男友在台北合租的地方，但如今屋還在，人卻要留不住了。

「我已經受不了你這種狀態很久了。」男友說。自從巧心公司因為疫情裁員後，這三年，她一直找不到穩定的工作。漸漸的，這個剛搬進來，充滿朝氣的家已經不見了。有的只剩不斷的嘆息聲和怨懟。終於，男友下了決定。

「那我要去哪？」巧心無助地問。

「你就回你家啊。」男人繼續無情地說：「你爸不是在新竹嗎？你去找他啊。」

就這樣，他離開了。門關了，剩狼狽不勘的她。這不是她想要的，她是多努力才逃離新竹，現在卻要回去？不願意，她不願意—

巧心最後還是回家了。只是這個「家」，不一樣了。

好多年了，巧心媽媽，是巧心曾經最大的依靠，但她在巧心很小，對這個世界才剛有點印象的時候，就過世了，這給巧心很大的打擊。她對祖傳的柿餅事業，有著很深的陰影，所以，當她一在台北找到工作，離開後，就未曾踏入新竹半步，但現在的她，無依無靠了，除了在新竹，做柿餅的老家。

金黃色的城市

巧心的家就在著名的「柿餅專區」—新埔旱坑里。許多觀光客都會來這裡一睹曬柿子的壯麗景觀。雖然是觀光區，但是新埔還是在鄉下地方。巧心沒有留在台北很久，很快她就買了火車票，一路從台北的繁華，再到新竹火車站，坐車到新埔，景色是越來越純樸，越來越有青草的味道。

巧心的家不是觀光工廠，而是在比較裡面的深處。旱坑里路蜿蜒，巧心下了車後，順著路慢慢走。這一段路，她已經很久沒有走過了。看到一家一家，都把柿餅拿出來曬，巧心有很多童年回憶湧現，跟台北閃爍的記憶交織在一起，她頓時有點恍惚。

先穿過幾個著名的觀光工廠，很多遊客都來拍照了。她躲過人群，繼續往裡面走去。又是更原始的氛圍了。在路邊，看到幾隻母雞，帶著小雞想過馬路，巧心饒富興致的逗弄了一下，再繼續走，又經過了幾片農田，綠油油一片，很是漂亮。過了一段時間，終於到家了，先映入眼簾的，是一片片黃澄澄的倒影。又大又圓，相當整齊的形狀，那是一個又一個柿子的影子。

她抬頭看，幾個大圓盤，已經曬滿了圓圓的柿子。跟觀光工廠不同，巧心家曬的柿子比較少一些，用竹子搭的曬柿場，還是跟巧心印象中一樣。從上往下看，柿子的黃色比較偏白，她往後退一點，才看到了一大片的金黃色閃耀。在陽光下，柿子錯落的倒影跟金黃色的柿子色交織在一起，閃閃發光。本來心情稍微有點好轉的巧心，突然又有點想哭的衝動。

為什麼這麼恨家裡？因為巧心最愛的媽媽，在做柿餅時，昏倒在家中，之後離世了，這件事讓巧心很不能釋懷。她看了看庭院，家裡依舊是古早的三合院，純樸的味道，一點都沒有變。

看向一邊的木頭柱，上面深色的痕跡，巧心的淚水在框邊打轉。那是媽媽生前，坐著削柿子，戴的手套沾滿柿子汁，站起來時擦到的。日積月累，就留下了這擦不去的痕跡。而爸爸，似乎也不打算覆蓋掉這一層記憶。就這樣，這一塊木頭柱，成了巧心思念母親時，最常坐著的地方，也是專屬於巧心的母親柱。

一陣風吹來，正好是十月啊。九降風依舊是那麼的冷。巧心穿的單薄。她知道她的家鄉風大，吹到身上冷，刺骨的是心。

「爸。」巧心喊了一聲。在庭院低頭削柿子的男人，終於抬頭。

他有著黝黑的皮膚，身材高大。這是巧心的爸爸，葉承宗。巧心的爸爸話不多，他沒有讀過書，從小就學著做柿餅，長大後自然傳承祖業。從巧心有印象開始，爸爸就很少開口說話。倒是媽媽，總是笑臉迎人，笑咪咪的照顧她和爺爺奶奶。

但是他們現在都離開了—巧心的爺爺奶奶，和因病提早離世的媽媽。

「回來啦。」巧心的爸爸並沒有多說，看了巧心一眼，就低頭繼續削蒂頭。

巧心看爸爸沒有多言，也不想多講。往裡面走去，摸了一下屬於母親的柱子。

「媽，妳好嗎？」

「對不起，我回來了。」

在巧心的心中，自己現在就是個失敗者。多年前她離家的時候，跟父親揚言絕對會在台北待到底，闖出一番成就，不會一輩子窩在這鄉下，像父親一樣做柿餅。

但是現在徹底打回原形了。巧心感覺越來越冷，站在這古早的庭院，她多希望此刻。媽媽能出現，為自己披上一件溫暖的外套。

一觸即發

回到家後，巧心雖然心中千百個不願意，還是必須開始幫忙。做柿餅的工作繁瑣，要將柿子一顆顆削皮、去蒂，再送去烘烤，再經過幾天的日曬，中間還要多次幫柿子壓頭去水份。雖然削皮跟過去不同，已經有機器，但是去蒂、檢查去皮，幫柿子「按摩」，還是必須人工來做。

而且最讓巧心無法忍受的，就是巧心家的製法—遵循傳統。

跟一般人家，已經用烘燥機不同，巧心家還在用傳統的日曬法。而且在日曬之前，舊時用的柴燒磚窯也沒淘汰。大家都在用烘乾機了，但是巧心爸爸還是堅持用龍眼木的柴燒磚窯。

每次削完柿子後，都要花上好幾個小時。傳統的柴燒磚窯跟新式的烘乾機不同，更費時間跟人力，必須選上好的龍眼木，慢慢柴燒，到了一定溫度，才放柿子進去烤。烤兩個小時，才能拿出去日曬。

而且每次進到燒窯裡，因為裡面空氣稀薄，都還必須戴著護目鏡，大吸一口氣，憋氣進入燒窯中，烘烤柿子。這總是費很久的時間，也很耗體力。這也讓巧心家的柿子，製作時間比別家都長上許多。

回到新竹的日子，巧心沒有跟任何人連絡。她每天都挖著蒂頭，檢查柿餅皮，

幫柿子「按摩」跟爸爸各做各的，沒有任何交流。就連吃飯也是分開吃。彼此不像父女，更像是兩個分擔房租的室友。

兩人的毫無交集流，終於在巧心看見父親燒窯不順利，被嗆到不斷咳嗽的那天爆發了，巧心埋藏心中許久的情緒，再也壓抑不住，她大吼—「你為什麼不換新一點的設備！早該換了不是嗎！？死守著這塊爛燒窯有什麼用嗎！？要是早點就換新的，媽媽就不會死了！」

媽媽，不要走

時間回到巧心媽媽去世的那一年。

雖然，烤柿子是爸爸的工作，但是爸爸忙碌的時候，媽媽也得幫忙烤柿子。

巧心記得，一向開朗的媽媽，那天的臉色不太好。小小的巧心，當時並不知道燒窯，是多辛苦的工作，只記得媽媽腳步不穩，動作緩慢，看似很吃力的，推木頭和送柿子盤。

就當媽媽埋頭進燒窯沒多久，「砰—」的巨響傳來，巧心跑過去看，看見戴著護目鏡的媽媽，已經倒在燒窯旁邊了。

後來，就是奶奶的驚叫聲，和打翻東西的聲音，大人們紛紛圍上來。巧心看到爸爸立刻抱起媽媽，往外面衝，爺爺奶奶著急的跟在後面—而小小的她，也跟著大人的腳步，但是還小的她追不上，才追到庭院外，爸爸媽媽就不見了。

接下來，媽媽就再也沒有回家了。爺爺和奶奶，總是帶著巧心，到醫院去看媽媽。媽媽躺在病床上，巧心不懂為什麼。家裡的床，媽媽不喜歡嗎？為什麼不回家呢？她那時還不知道，醫院是什麼樣的地方。

「媽媽很快就回家了，媽媽在這裡住一下下。」巧心每次問，媽媽每次，總是這樣笑著回答。但是媽媽的身體，卻越來越瘦弱。每次巧心去看媽媽，都覺得媽媽好像越來越小、越來越小。

跟爺爺、奶奶一周好幾次探望不同，爸爸總是久久才來一次。

「他要忙著做妳媽媽最愛的柿餅啊。」媽媽跟巧心說。

巧心好期待媽媽回家，等媽媽回家，看著媽媽削柿子，偶爾偷拿個柿餅，咬個一兩口，跟媽媽一起共享。可惜的是，巧心沒有等到那一天。

所以，在她的心裡，深深恨這塊燒窯。

而爸爸，卻一直留著這一個，害媽媽離開的燒窯，巧心多年來都無法諒解。這也成了父女之間最大的心結。每次一想到媽媽，巧心就會痛罵爸爸，要爸爸把這燒窯給拆了，甚至會用力踢燒窯，希望可以將它粉碎。但是面對這樣的巧心，爸爸總是不答話。就算巧心罵的再怎麼難聽，爸爸就是不會回答。

時間再拉回現在，被巧心痛罵的爸爸，依舊沒有回答。只是一邊咳嗽，一邊繼續工作。巧心生氣的把工具和柿子一甩。在她的童年，很早就失去媽媽，爺爺奶奶走後，就是爸爸和這一大堆的柿子。在別家小孩出去嬉戲打鬧的時候，她都得在家裡幫忙削柿子，不能出門。

她恨透了祖傳的產業，她多希望家裡的柿餅行就此打住生意。就在憤恨的情緒中，她走到了她的母親柱旁，蹲下來靠著柱子，就好像靠著媽媽。想到母親的離世、童年的不快樂、台北的不順利，巧心又哭了。抽抽搭搭的，眼淚不斷往下落，滴在媽媽常坐的位置上。不知道哭了多久，巧心沉沉的睡去，感覺好久，沒睡這麼沉了—

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