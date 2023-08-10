【未來‧旅行‧徵文首獎】彌光／被遺忘的未來（上）

文／彌光

世界的歷史自百年前那場大浩劫後改寫。

昔日欣欣向榮、文化紛呈的世界地圖，如今嚴謹地用紅橙黃三色劃分為重度、中度、輕度汙染三種區域。

重度，指的是汙染嚴重，人類不得進入該區域。中度，指的是人類可進入但不宜長期居住的區域。輕度，指的是人類可進入並長期居住的區域。

目前僅存的人類大部分居住於赤道以南的輕度汙染區。

【輕度汙染區，編號10號。】

埃比索從玉米食品加工廠走出，轉向附近的市場區時，耳朵還環繞著機械那隆隆的響聲。

他手上攢著幾枚印了領導人頭像的銅幣，有半毛、1元還有5元的。工廠提供午飯，萬年不變的一坨玉米糊糊，吃不飽餓不死，這個月不吃的話就能跟工頭領30元的飯錢。

埃比索總是將這筆錢攢下來，他自有運用這筆錢的好去處。

首先，市場裡有位湯婆婆，她長年熬著一口大鐵鍋，鐵鍋裡加入了玉米粉、少量駱駝奶、香料、大量清水、賣剩的菜葉，肉舖不要的骨頭，共同熬成了一鍋說不上好吃，但絕對口感豐富的雜燴湯。埃比索每天的午飯幾乎都是在這裡解決的，半毛錢就能換得一碗雜燴湯，剩下的錢攢起來，還可以買些別的日常用品。

埃比索來到湯婆婆的攤位前，那裡已有十幾位飢腸轆轆的人們在排隊，每個人手上都拿著一個工廠分配的鐵盒子，等待湯婆婆的湯勺舀入他們下午的生產動力。

埃比索跟著排起隊來，湯婆婆的湯勺是木頭做的，勺子有巴掌那麼大，她每次只倒一勺，就能將鐵盒子裝半滿；人們會將半毛錢放入她掛在毛毯上的紅色編織袋裡，然後找個陰涼的地方，享用熱騰騰的雜燴湯。

輪到埃比索時，湯婆婆正好在往她的湯鍋加料，她丟了一些人家不要的菜葉進去，然後用那根大木勺將菜葉壓到鍋底，以便更快地煮爛它們。

埃比索遞出他的鐵盒子讓湯婆婆舀湯進去，他眼尖發現那一勺裡面正好撈到了一些肉末，挑了挑眉，心情愉快地將半毛錢投進編織袋。

「謝謝。」他對湯婆婆說，湯婆婆沒有回應，只是默默地繼續為下一個人盛湯。

埃比索取得了雜燴湯，接下來他要去找那個總是說著光怪陸離的故事的老頭。

老頭名叫傑克，長年不洗澡，滿臉鬍鬚，坐在市場角落一個小棚子裡，就像許多普普通通貧困的老人家一樣。但他與其他貧窮的老人不同的地方，在於他腦裡總是儲存著許多埃比所從未聽過的新奇的故事，埃比索結識他半年多，至今仍沒聽見重複的故事。

他帶著湯，熟門熟路地在傑克身邊坐下，從棚子裡一堆垃圾中翻出屬於傑克的鐵盒子，用袖子稍微擦了擦，然後倒了一半雜燴湯進去。

「喝點雜燴湯吧。」他將鐵盒遞給傑克。

傑克看見埃比索遞來的雜燴湯，不客氣地接過，一口一口慢慢喝了起來。

埃比索很快吞下剩下的雜燴湯，想起上次傑克說的那個關於時光機器的故事，他還蠻感興趣的。

「你再和我說關於時光機器的故事吧，我想知道故事的後續。」

傑克那雙疲憊而黯淡的雙眼在聽到時間機器這四個字後，彷彿注入了生命力，埃比索看見他那雙祖母綠色的瞳孔閃著寶石般的光芒，激動、高昂，像演奏著世上最美妙的樂章。

傑克把喉頭的湯嚥下，說：「故事的後續，科學家經過一個禮拜不眠不休的試驗，終於解開了時光機器的參數問題。當他按下啟動按鈕，巨大的螢光屏亮起了光芒，各種代碼與數值在螢光屏上飛快地滾動，最後完成了與宇宙信號的連接，投射出了未來的畫面！」說到這裡，他整個人如一塊燒紅的鐵，滿面通紅，熱情萬分，但接著他擦了擦嘴角的口水，神情灰敗黯淡下來。「然而未來的畫面並不像科學家期待的那樣，一切都是破敗、原始而骯髒的，科學家花費了三十幾年的研究，最終只得到了世界毀滅的結果。科學家沮喪極了。」

埃比索不以為然，問道：「噢，然後呢？」

傑克說道：「然後，科學家想要阻止世界毀滅，他將未來的畫面公開，並遊說各國政府停戰，希望世界不要走向未來畫面中的悲慘場景。但人們並不相信，科學家還需要取得有關未來世界的證明，可以是一樣東西，也可以是一段文字，總之，足以證明未來世界存在。」

埃比索問道：「那麼科學家要怎麼做呢？」

傑克嘆了一口氣，道：「科學家思索了很久，最後決定自己親自去一趟未來世界。這並非天馬行空的想法，事實上在捕捉未來的宇宙信號時，科學家發現了一個裂隙，這道裂隙是一段強烈的訊號波動，就發生在科學家所在年代的一個月後。透過這個強烈的訊號波動，以及科學家發明的分子轉換儀，科學家可以將自己的身體分解成無數小分子，傳送到未來進行再重組，實現真正的穿越時空。」

埃比索挑了挑眉，開始出現他聽不懂但又覺得有趣的故事情節了，他鼓勵傑克繼續說下去：「科學家成功了嗎？」

傑克咧嘴苦笑了一笑：「成功了，科學家成功到達了未來世界，但他再也回不去了。他的時光機器深埋在地下堡壘中，而那座地下堡壘在無休止的戰爭中，最終也成了一座廢墟，被掩埋在黃沙之下，不見天日了。」

噹噹噹！提醒人們工作的銅鈴聲響起，埃比索要回去食品加工廠了。

他對傑克道：「你的故事很有趣，謝了。」然後他抓著鐵盒子，快步走過市場，又回到那隆隆的機械聲中。

傑克目送著他離去，然後低下頭，開始用鐵絲與齒輪修著玩具。

他今年五十歲，工廠已經不要這個歲數的工人了，他只能靠著幫人修理東西與撿破爛謀生。

苦悶的日子將他的佝僂的背壓彎了，在這個破敗、原始而骯髒的未來，他也逐漸同化，過得破敗、原始而骯髒。最終，他會像他所發明的時光機器一樣，躺入某個不為人知且不見天日的墓穴裡吧。

當埃比索重新埋首於食品加工的工作中時，傑克所說的故事卻不斷在他心中發芽。他想起了他的祖母生前所吟唱的歌謠，那是一個關於一座埋藏了寶藏的小沙丘，一個勇敢的小男孩日以繼夜的發掘、探索，最後獲得了寶藏的故事。

「長滿了莎莎草的小沙丘上，星星與月亮在上頭徘徊，他們齊聲歌唱道：『小沙丘裡的寶藏，有鴿蛋那麼大的綠寶石，流水那麼美麗的金項鍊，掛在母親的頸項上，優雅又迷人。』」埃比索低聲歌唱著。

他想，如果他有鴿蛋那麼大的綠寶石，而且祖母還健在的話，他一定會做成一個胸針，然後送給他的祖母。而金項鍊，他會將它換成銅幣，然後用這些銅幣整修房子，一個可以遮蔽更多陽光與雨水，沒有漏洞的房子。他會娶一個老婆，請傑克來證婚，他們夫妻會生兩個小孩，他照常去食品加工廠上班，老婆在家帶孩子煮飯，等孩子長大就安排他們去工廠工作。

到時他們也許吃不到湯婆婆的湯了，就吃媽媽煮的午餐……埃比索抽了抽鼻子，如果他的祖母或母親還活著，他也有這樣的午餐。那是綠寶石和金項鍊也換不到的，珍貴的午餐。

下了班，他脫離隆隆的機械聲，來到黃昏的市場尋找傑克。

湯婆婆還在熬她那鍋冒著咕嘟熱氣的雜燴鍋，一般她會營業到晚上八點才收攤，她的攤位前多了許多婦女，她們抱著鐵盆，等著買雜燴湯回去給一家老小當作晚餐。

埃比索來到傑克時常待著的角落，很輕易便找到了他。

傑克拿到了修玩具的錢，買了一杯自釀酒配切塊的水煮玉米。看見埃比索到來，他招了招手，順手拿了一個水煮玉米給他。

水煮玉米現在一斤是1.5元，自從世界浩劫後，耕種玉米的大型器械全部都因為石油短缺而停擺了，玉米只能以人工方式耕作，產量驟減，民間的玉米粉研磨廠，玉米罐頭廠因供料不足，紛紛宣布倒閉，目前僅剩國營的工廠還能確保原料供應而運作著。

他們薩米亞區就是玉米栽種區，附近有一大片的玉米田，提供了許多中老年人換取溫飽的工作機會。埃比索有時結束工廠的作業，還會去玉米田裡做些運輸的體力活，以換取幾根白玉米做晚餐。

埃比索接過傑克遞來的玉米，啃了幾口，嚥了下去。這種白玉米沒有甜分，抹了鹽還是味同嚼蠟，也就磨粉後做成料理還勉強能吃得下去。

他問傑克：「我記得你曾說過『過去的生活』，那是個故事嗎？」

傑克喝了一口酒，沉吟道：「那不是故事，那是我曾經擁有過的生活。」

「你說肉是進餐館就能點到的食物，而且便宜又大量，想吃多少就能吃多少，對嗎？」埃比索問道。

現在肉是奢侈品，除了自己捕捉到的野味外，在市場上你是看不到有人在販售的。他們玉米粉研磨廠附近有間廢墟，據說五十年前是一座大型的肉品加工廠，專門生產各種絞肉與香腸，穀物減產後，畜牧業無法經營了，肉品加工廠更不必說，直接宣布破產，裡頭的機器早已被變賣搬空，成了一座空殼了。

傑克回答道：「嗯，而且牛肉羊肉豬肉隨意挑選，烹調方式可以用煎的炸的炒的烤的，蘸醬有酸橙橄欖油胡椒辣椒等等數十種可以選擇。」

埃比索聽了口水直流，頓時覺得手上的玉米不香了，他吞了吞口水才又問道：「你今天和我說的時光機器，是不是也是個故事？」

傑克聲音嘶啞地笑了笑，醉醺醺地對埃比索道：「我如果說那不是個故事，你會不會覺得我是個瘋子？」他強調了瘋子兩個字，然後桀桀怪笑幾聲，把酒氣噴到埃比索臉上：「你其實就覺得我是個瘋瘋癲癲的老頭，對吧，埃比索？」

埃比索皺了皺鼻子，酒氣太沖了，他十分嚴肅地道：「我沒覺得你是瘋子，傑克。」

傑克笑得更開懷了，酒精使他的苦悶順著毛孔排了出去，他站起身子，開始跳起一種滑稽的舞。埃比索坐在一旁看他搖搖擺擺的舞姿，內心不禁把當真的自己唾棄了一遍。他把剩下的玉米吃完，殘骸丟進一旁的莎莎草裡，站起身準備告辭。

傑克見他起身，斜眼看他一眼，咧嘴笑道：「埃比索，我比你更希望這不只是一個故事，真的。」然後他頹唐地坐下來，用一種落難的語氣說道：「事實上，那座地下堡壘就在薩米亞區旁的沙漠裡，但上面有太多黃沙了，我一輩子也挖不到入口……」說著說著，他抱頭痛哭起來。

埃比索聽傑克這麼說，雙眼發亮起來，問道：「真的？」

傑克點點頭，埃比索又問：「所以如果能找到時光機器，就能去到你所說的『過去的生活』？」

「當然，但是在經過這麼多年，它還能運轉的前提下。」傑克道。

「它還能運轉嗎？」埃比索問。

「如果只是單純的封閉，沒有遭到破壞的話，微量的鈾元素就可以使分子轉換儀運轉起來——雖然它可能會不那麼穩定，也許是極不穩定。」傑克回答道。

埃比索沉吟道：「自從世界浩劫後，鈾已經成了違禁品，很難取得了。」

「對吧，所以我看我還是喝我的酒吧！」傑克頹然道，將手中的酒一飲而盡，然後睡倒在垃圾堆裡。

埃比索看著滿身垃圾的傑克，心中感到很是可惜。歌謠裡的寶藏似乎是一場遙不可及的夢，沒有美麗的珠寶，如水的金項鍊，只有漫天的黃沙和一個絕望的老頭子。

「晚安，傑克。」埃比索將傑克僅有的一條毛毯翻出來，蓋在他身上，然後輕聲說道。

接著他離開人潮逐漸散去的市場，穿過曲折彎繞的小巷，走進屬於自己的小房子，屋頂破洞落下的夕陽餘暉，將他烏黑蜷曲的頭髮照得黃澄澄的。

他從床板下取出一個用彩色絲線編織的小布袋中，把今天的飯錢放了進去。新得的銅幣和先前存下的銅幣碰撞，發出了清脆的響聲。他搖了搖布袋，滿意地感受它的重量，又把它放回了床板底下。

明天的午飯他會在湯婆婆的攤裡解決，晚飯則會去買些玉米粉、鹽巴，用屋裡祖母留下來的鐵鍋做烤餅來吃，喔對了，還要買些蔬菜和香蕉，他最擅長的就是做燉菜了，只要用一點木薯粉，加點香料，再兌水，就能煮一大鍋燉菜。

想了想明天的飯菜，埃比索就有些安心了。他將床板上的黃沙撥到地上去，又抖了抖毛毯，然後平舖在床板上，睡了上去。

勞累了一整天，他很快進入夢鄉，在他的夢裡，成堆成堆的烤肉裝了滿滿一鐵鍋，祖母別著那個鴿蛋大的綠寶石胸針，手上織著七彩的毛毯，一臉和藹地要他多吃點肉。烤肉邊放了一壺用陶罐裝的新鮮的駱駝奶，許多的冰塊在裡頭載浮載沉，還放了兩片薄荷葉妝點。他心中歡喜，正要大快朵頤時，夢突然醒了。

他睜開眼，星星與月亮透過屋頂的破洞無聲地嘲笑著他，他那過於奢靡的夢境，與現實中悲涼的境況，交織成了一齣可笑而荒誕的戲劇。

如果真的有時光機器就好了，如果他可以回到過去，阻止浩劫發生，那他與薩米亞區所有人的境遇，一定會有很大的改變吧。他默默地想著，下一波睏意襲來，又將他捲入了睡夢的海床。

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