【未來‧旅行‧徵文佳作】付花／∞（上）

文／付花

「鏡子，有著數千年的歷史，自古以來被人類廣泛使用，一般都是日常用途，也有部分存在於各界之中，在鍍上一層銀液後，表面如絲般光滑，沒有一點瑕疵，十分完美。」

李婷嘴裡唸唸有詞，滿是愛意的看著手上的鏡子，那是一面單面鏡，只見她溫柔地輕撫著，猶如在觸摸嬰兒的臉頰一樣，愛不釋手，這是她第一面自行製作的鏡子，自然格外珍惜。

「可惜。」

自從二十二世紀開始，科學界發展神速，電子機械、人工智能等高科技產品滿街都是，人們不再使用鏡子，取而代之的是一種名為「鏡幕」的高解像屏幕，鏡幕配備了最新的AI投影技術，貼心為客人提供各種建議，譬如說是衣服的穿搭，日常生活中有了鏡幕，大大提升了人類的生活素質，久而久之，鏡子就完全變成了「古代文物」，恐怕現在要找到一塊鏡子比中彩票還要困難。

李婷偏偏就不愛那些讓人砸重金的高科技產品，她就喜歡鏡子，其狂熱程度說是能打破世界紀錄也一點都不誇張。在她的家裡就收集了各式各樣的，有全身鏡、浴室鏡、裝飾鏡等等，只要是你能想到的都有，就連四面牆壁也都採用了大型單面鏡，反正什麼奇怪類型的鏡子她統統不缺，唯獨是沒有化妝鏡，所有的鏡子裡她就不愛化妝鏡，每每看到就會讓她想起自己悲慘的人生，到了後來，她乾脆「眼不見為淨」，把那化妝鏡轉賣了。

小時侯，李婷的父母把她帶到「樂園」裡遊玩，李婷高興得很，她一直苦苦哀求爸媽都沒能成功說服她們，別的同學都到過「樂園」裡，就只有李婷沒有，李婷的家裡本來就沒有很富有，單憑他們家裡的經濟狀況來說，要到「樂園」玩一次可不是一件容易的事情。

那天剛好是李婷十歲的生日，爸媽終於答應，高興的李婷馬上換上衣櫥裡最昂貴、最漂亮的衣服，本來一切都是那麼美好，可就在他們準備離開「樂園」時，其中一個工作AI發生了故障，當場爆炸，那場意外造成了五十多人死亡，二百多人嚴重受傷，後來經過調查，懷疑是AI程式裡出現了BUG，導致機能過熱，由於那工作AI是舊款的，體內並沒有自動關閉的功能，在無法承受過熱的溫度之下，發生爆炸，而李婷的父母也在意外中去世，雖然李婷幸運的活了下來，可爆炸的威力還是讓她失去了半張臉，即便是任何的植肉手術也於事無補，只勉強讓她看起來不那麼嚇人，但臉上的「肉」還是凹凸不平。

要知道在二十五世紀裡，在路上幾乎都看不到半個醜人了，以貌取人的問題更為嚴重，要是長得一般的還能過上正常生活，可長得醜陋的就沒那麼「幸運」了，根本就不會有人跟他們接觸，更別說是當朋友了，就以李婷的容貌來講，其他人沒有拿垃圾來丟她就已經很不錯了。

意外發生以後，李婷發現從前的同學、朋友都逐漸的遠離她，不再和她來往，只有十歲的她什麼都不懂，以為是自己做錯了什麼，試著對他們百般討好，可還是得不到任何友好的回應。幾年又過去了，稍為長大後的她終於明白，他們不理自己是因為臉上那醜陋的長相，李婷委屈得很，可她根本找不到半個傾訴的對象，慢慢地她變得很自我，不願意和任何人交流，也不願意外出，就連學校裡的課也沒上，身邊就只剩下年事已高的祖父母照顧自己。

她心裡很是怨恨，怨恨世界，怨恨父母，怨恨朋友，但其實她最怨恨的是自己，要是那時候沒有苦苦哀求父母帶自己到「樂園」，就不會遇上意外，這樣的話，自己的人生是不是就會好過一點？可誰也不是預言家，又怎麼可以預見將會發生的事情。

李婷十七歲的那年，她有想過要自行結束生命。

「既然世界不歡迎我，不待見我，那麼死亡是不是就是唯一的解脫？」可她還是猶豫了，她想到了把自己辛苦拉拔大的祖父母，爸媽的離去對他們而言已是很大的打擊，如果自己以這樣的方式離去，他們能承受得了嗎，想著想著，還是放棄。

日子就這樣一天又一天的過去，李婷也終於迎來了三十歲的生日，她買了一個蛋糕給自己，點燃蛋糕上的蠟燭，準備為自己慶祝。

整個屋子裡冷冷清清的，身邊沒有任何一個人，原來祖父母早就在幾年前離開了，然而到了這個年紀，別的人不是有朋友陪著，就是有了另一半，或是早已成家立室，像李婷這樣一個人的並不常見，這麼多年以來，李婷早已習慣，她也有自知之明，覺得自己一個其實也不錯。

祖父母還在的時候，就曾經提議過李婷買一個家居AI回家，畢竟現在幾乎每家每户都有著，而且在李婷感到無聊時，還能陪陪她說話。可是他們卻沒想到，李婷激烈的反對，這反應讓他們都驚呆了，其實他們也知道李婷為什麼不願意擁有AI，無非就是小時候所造成的心理創傷，讓李婷非常討厭高科技，非常厭惡AI，從那時候開始，他們就再也不提了，只是他們害怕李婷將來一個人的時候會胡思亂想，可他們也低估了李婷的堅強，她根本不在意，甚至覺得這樣還蠻好的。

某天，李婷從背包裡掏出一面鏡子，那不是普通的鏡子，而是一面銅鏡，那是母親在小時候送她的禮物，看起來還真有點歷史。李婷十分愛惜，基本上有李婷的地方就會有銅鏡，不管到哪兒都會帶著，高興的時候就把它拿出來，看看自己高興的模樣，由於鏡面是銅做的，所以照起來比一般鏡子還有更模糊一點，她覺得這樣也好，自己能看起來漂亮一點。可這天卻不一樣了，李婷的心情十分惡劣，有點生人物近的感覺，任任何人看見李婷都會被那氣場嚇得不敢靠近。這時候李婷拿起銅鏡，她本以為看到鏡子裡模糊的自己，心情會變得好些，可奇怪的是，銅鏡非但沒有了那些歷史痕跡，而且其清晰度還能與「鏡幕」相比，看到鏡中人不堪入目的樣子，她有點崩塌了，原來就在兩個小時前，她再次被解僱，這已經是她第十五次被解僱了，就因為她的樣子嚇著客人。李婷再也忍不住，雙手用力地打在銅鏡上，銅鏡本來就脆弱，被她那樣一打，很快就變成了碎片，碎片把李婷割得滿手是血，可她一點都不覺得痛，因為心理的創傷比生理的痛來得更徹底。

鮮血沿著李婷緊握著的拳頭緩緩地流到鏡面，突然，銅鏡有了驚人的變化，原本碎裂的它竟自行「痊癒」，李婷目瞪口呆的看著碎片一塊接著一塊的重新黏上去，然而還沒等到李婷反應過來，銅鏡竟像是通靈般的說起話來，李婷大驚，死物怎麼可能會講話，於是她揉了揉自己的耳朵，生怕自己聽錯了。

「你是誰？」銅鏡冷冷的問。

「我⋯⋯」等了半天李婷也說不出半個字來，，似乎還沒反應過來。

「又失敗了嗎？」銅鏡自問自答。

「算了。」

「等一下！」李婷突然激動地說。

「你就是鏡靈吧？」還記得在小時候，母親曾說過這銅鏡有特殊的力量，那時候的李婷信以為真，到處跟別人說這是塊魔鏡，換來的卻是各種取笑，那時候的她覺得這就是騙小孩的鬼話，可現在回想起來卻真有其事。

「你到底是誰？很久都沒聽過有人這樣稱呼我了。」銅鏡好奇地問。

「我叫李婷。」

李婷和銅鏡聊了好久好久，天南地北什麼的都聊上一頓，這也應該是李婷第一次跟自己以外的聊那麼久，她很高興，卻也哭了，因為她沒想到銅鏡竟主動邀請她成為自己的朋友，這是她二十年來第一次遇到願意跟自己當朋友的，但同時她也十分害怕，怕銅鏡看見自己的樣子，也會跟其他人一樣遠離自己，但李婷也管不了那麼多，以後的事情就以後再說吧，說不定這輩子銅鏡都不會看見自己。

就在那以後，不管李婷做什麼都會跟銅鏡說，因為銅鏡就是她最好的朋友，慢慢的她開始跟其他鏡子聊天，當然，其他的都沒反應。李婷總感覺自己可以跟所有的鏡子交流，就連吃飯時也要在桌上放上一面，然後看著鏡子吃飯，這讓她很有安全感，可在別人眼裡，她就是一個徹頭徹尾的神經病。

在他們聯繫一段時間以後，李婷感覺銅鏡會常常失蹤，她害怕鏡靈會跟離棄她的人一樣離開她，可她還是抱著希望，或許是訊號接收不良吧，李婷編了一個連自己都說服不了自己的藉口，從頭到尾，哪兒來的訊號，她開始變得很病態，由於鏡靈的逐漸遠去，她把所有的鏡子都搬到客廳，然後照著自己，逼迫它們看著她，從那時候，不管是上廁所還是睡覺，她也要在客廳裡進行。

李婷真的很害怕，害怕所擁有的又再一次失去。其實這一切還是要歸咎於小時候所發生的悲劇。

「歡迎使用梭越系統，請選擇所需服務：一•未來服務，二•過去服務……」這天，李婷如常來到了「樂園」裡工作，就在她到達的𣊬間，耳邊立馬傳來AI的聲音。

二十五世紀的地球，科學家早已發明時光機以供人類穿越過去和未來，眼前的梭越系統更是得到了專利，人們輕而易舉便能到各個「樂園」裡遊玩，這都要歸功於二十三世紀時的一個契機。

在這裡，每個時空都設有一個「樂園」，以世紀為單位，各個「樂園」的主題都不大相同，普遍都是我們所認知的，可還是有些是比較極端，譬如說賭博、射擊、色情等等，都是在數百年前被認為是犯罪的行為，現在大部分也都變成合法化，這又要提到第三次世界大戰，戰爭發生以後，人們的價值觀已有所不同，道德標準愈來愈低，犯罪率躍躍上升，而地球也慢慢地成為了犯罪星球，所以全球政府討論過後，認為設置專屬的「樂園」會減低犯罪率，當時也引發了各界激烈的爭議，反對聲音比支持的多，可政府依然堅持設立「樂園」，卻因地方有限，所以只能在各個時空裡設立，並由所屬時空的總府來負責營運。

其中極端的那幾所還不是一般人能進，就像這裡，只有是擁有特權的人才能進來，而所謂特權就是年收入超過三百纳可（未來貨幣，二十三世紀開始全球通用）。

事實上，李婷一點都不喜歡這𥚃，除了因為這裡的一切會讓她想起小時候發生的意外，還有這裡的所有，她都厭惡得很，可生活的逼迫又讓她不得不來這裡上班，因為只有這裡才能把她當成透明人，不在意她的容貌是美還是醜。

「樂園」的大門上寫著「二十五世紀樂園」，旁邊的就是梭越系統的投影裝置。在二十五世紀，但凡家裡比較富裕的，都幾乎有一部私人的，要說普通人家，就只能到公共點付錢乘坐了。

李婷也想要回到過去，她一直都在想，要是真能回去，是不是就能阻止意外，未來是否就能改變，可她不敢，她很清楚宇宙法的可怕，要知道胡亂擾動已有事件是一樁多麼可怕和嚴重的罪行，她也曾聽說有人犯了罪，最後還被流放到宇宙，缺氧而死。

「歡迎光臨。」

一個接一個的「美人」正站在大門那兒熱情地歡迎著客人，她們個個都眉開眼笑，打扮得十分漂亮，婀娜多姿的身材讓人想入非非，忍不住想要摸摸看那光滑無暇的肌膚，要不是知道她們全都是AI，還以為她們就是真實的人類。

「樂園」以一所「高級餐廳」自居，在這裡所賣的玩意並不是食物，而是「食物」，來這裡的客人大多都是男性，當然也有少數有需求的女性，不用多說應該也能猜出這裡是什麼地方，這就是一所提供色情服務的「樂園」，一所能照顧各人需求的「樂園」。雖說所有的「食物」都是AI，但客人們又怎麼會在意，只要看起來像真，摸起來有質感，「吃」起來有感覺就行了，還用管那孰真孰假，真實性在這個世紀裡似乎變得不再重要。

「昨天那個好好玩喔，要再去嗎？」其中一名看起來粗獷的男人說。

「還是不好吧，前幾天時間不充裕，我今天可是特意請假，要好好地在這裡『吃』上一頓呢！」男人邊說邊迫不及待地往「樂園」衝去。

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