【未來‧旅行‧徵文佳作】華澪Hua-Ling／陳校花的AI同學會（上）

文／華澪Hua-Ling

「聽說李明濬也會去餒！」

時間過得很快，要開高中同學會了。

高中畢業五年，Judy陳因為家境原因沒有選擇馬上升學，而是留在家中的小麵攤幫忙打理生意。

也是命運弄人，高中時期成績不錯的她，卻在畢業前夕遭逢家變。

家中經濟支柱來源於家中的小麵攤，而小麵攤的主要經營者，便是父親。

Judy陳的父親家承眷村麵點口味，爺爺是外省滯台退役的老兵，一生沒有再回去故鄉。

他只將記憶中的味道傳承給了子孫，讓這門手藝在他過世後，也能如同冬枯夏榮的樹木，持續開花。

子孫們也因此在老爺子魂歸故里之後，仍能依靠這技藝養家育兒，受其庇蔭。

陳家麵攤在巷弄鄰里間還算小有名氣，味道正宗不說，陳家人熱心腸的性格，也為他們贏得了許多好人緣。

鄰里間將陳家麵攤當成了自家第二個廚房，許多長輩親戚也是看著陳家姊弟三人一路長大的。

麵攤裡主要把持品質的是父親，他不放心妻子拋頭露面和市場的店家們接觸，於是每天清晨都親自前往市場購買食材，另外兼負責擀麵和控制菜品味道。

陳母則負責店內雜務、管帳和照顧小孩，孩子們大了後也會多少幫忙麵攤內的生意，例如招呼客人點餐端菜洗碗等事。

陳太太是本省女孩，當年貧困的家中重男輕女，讓她年紀輕輕就嫁給了所謂「老芋仔的兒子」。

幸虧嫁入陳家後還算適應良好，公公和丈夫對她很照顧，也許是婆婆早逝，家中許久沒有女子，所以移情作用到了陳太太身上吧。

陳太太生了一女二男，公公在最小的孫子出生後不久過世，死因是酒後急性心肌梗塞，家人原以為老人家只是酒後貪睡，過了中午發現人還沒醒，推門進去才發現老人早在不知多久前已斷氣。

原以為幸福的日子，會在麵攤中一碗碗熱氣騰騰的麵湯香氣中持續。

誰知同樣的悲劇卻也發生在十多年後，一次年節親朋好友聚餐結束，Judy陳的父親也因為同樣的原因在睡夢中心肌梗塞發作。

雖然驚醒了陳母，但陳父送醫仍不治，辦完喪事後，一家人陷入愁雲慘霧。

先不說父親的手藝是否有人可以傳承，光是前些日子店面整修才花了一筆錢，加上三名子女未來可觀的學費，這店就得開下去。

但若真要繼續開店，光憑母親一人的人手鐵定是不足的。

人手不足，又沒有足夠的金錢可以聘人來幫忙……

於是眼下也只有身為長女的Judy陳，正巧面臨高中即將畢業，能有機會搭把手，在家幫忙店中生意。

雖然一時沒能去讀大學，讓Judy陳心中難免有遺憾，但能幫著母親將這個家撐起，弟弟們也可以繼續完成國中和高中學業，這讓她感覺到自己的選擇是正確的。

是正確的……對吧？

遺傳自母親的好樣貌，青春亮麗，被私下稱呼為校花的Judy陳，原以為自己會順利升入大學新聞系，畢業後成為一個才貌兼備的新聞女主播或記者……

但即使再不甘，現實條件擺在眼前，兩個弟弟還年幼根本指望不上，她也只能扛起長姐的責任。

偷偷幻想著也許將來有一天，等弟弟長大能幫忙，或是大學畢業想回來繼承家業，她便能去完成自己的夢想了。

雖說遲了幾年，但總歸是個希望，不是嗎？

周邊親朋好友知道了陳家的情況，有些人搶著出主意(想賺媒人紅包)，說是要介紹幾個條件不錯的富二代跟Judy陳相親，以她的優秀條件，一定很受大戶人家歡迎。

一旦嫁入好人家，不只是聘金，日後婆家也許能多少支援陳家的生意，兩個弟弟的學費也不用愁了。

Judy陳沒同意這事，除了她還是想待在家人身邊外，這種賣身一般換現金的行為，過不了她心裡那關。

先不說家境不對等之下，自己為錢嫁過去會經受多少辛苦，和多少瞧不起的白眼……

一旦真的嫁人了，她的主播夢也就碎了。

而她和李明濬，就真的不可能了。

「明濬。」

明濬，李明濬，這個在她心中縈繞，夜深人靜睡前時輕喊過無數次的名字，屬於一個男孩。

忙碌的麵攤生意中，她也經常想起這男孩。

無數次期盼他前來自家麵攤吃麵，總幻想著要是他來了，自己該用什麼姿態驚艷他，所以就算只是在麵攤工作，她也不敢邋遢，總是打扮得乾淨且清新可人。

要是他來了，要不要偷偷多送他一顆滷蛋呢？

他會發現嗎？

發現她喜歡他，就連看到長得像他的人都會驀然心跳。

他是她的同班同學，但在學期間兩人交集不多，偶爾幾次談話，也只是因為兩人都是班上幹部，為班上的事溝通罷了。

李明濬眉目俊秀，身材高大，是籃球校隊，也是班上的體育股長，更是許多女同學的理想男友。

他有著出色的外型卻相當沉默寡言，待得最多的地方還是學校籃球場，在教室則常常趴桌打瞌睡。

所以就算和Judy陳同為班上出色的人物，大家雖覺得他倆登對，卻也從沒懷疑過他們私下有什麼交情。

誰也不知道，Judy陳這樣一個校花級的女孩，悄悄暗戀著李明濬。

就連Judy陳的閨蜜Apple許，也只是知道Judy陳好像有點在意李明濬。

「聽說李明濬也會去餒！妳一定要來啊！都這麼多年沒見了！」

電話裡，Apple許的聲音聽來相當興奮，身為同學會通知人之一，她一確定同學會的時間地點，就打電話來通知Judy陳了。

Judy陳聞言先是吃驚，怔愣了好一會兒。

記憶的湖突然一陣騷動，但什麼也沒浮出水面，她搖搖頭，深吸口氣：

「是啊……都五年沒見了，也不知道他是不是交女朋友了？我又沒唸大學，連告白都沒資格吧……」

「蛤？！妳說……噢，差點忘了……之前聽說的，果然是真的啊……唉……啊不過沒關係啦！妳一定要來喔！我今天下午就會去郵局寄掛號邀請函，這兩天就會收到，上面有詳細的餐廳地址。」

「……」

Judy陳還沒從Apple許的這串奇怪的話中回神，正沉默著想弄清對方說 “之前聽說了的事”究竟是什麼，對方又自顧自地繼續往下說。

「妳要是不清楚地址之類的，記得把邀請卡拿給家人看，他們應該會知道在哪，那就到時見喔！如果有什麼想知道的，也可以再打電話問我！」

「嗯……謝謝。」

「那我先掛電話了，還要去通知下一個人呢！掰掰！一定要來喔！」

「好，掰掰。」

隨著對方掛斷電話，話筒傳來的嘟嘟嘟聲，Judy陳也跟著掛上話筒，坐在沙發上開始發起呆來，覺得自己閨蜜說的話相當奇怪，但卻也想不出哪裡奇怪。

「她也太愛擔心了吧，找餐廳地址哪有什麼難的，幹嘛還交代我問家人呢……真是的。」

Judy陳吐槽道，深吸口氣，搖搖頭甩開混亂的思緒。

那麼，該穿哪件洋裝才能讓他眼前一亮呢？

她雀躍地想著。

她得從長計議。

XXX

在一間名為「金色AI時光」的台菜餐廳前下了車，身為前高中校花的Judy陳此時妝容衣裝精緻美麗，有些心跳加速地站在餐廳前。

雖然有些不解高中同學們為何要挑選名為「金色愛(？)時光」，這般俗氣的餐廳，而且還是台菜宴會菜，並非網紅咖啡廳。

莫非高中老師也受邀參加了？

為了遷就老師的喜好，所以挑選了台菜餐廳嗎？她倒是沒聽Apple說過要邀請老師啊？

不知道李明濬到了嗎？

算了，進去就知道了吧。

Judy陳深吸口氣，踩著既期待又緊張的步伐，走進餐廳。

餐廳人員見她手中拿著邀請卡，便自動將她領到一間包廂前，包廂門口的平板螢幕上亮著幾個字：

「XX屆OO高中三年仁班同學會」

門後傳來幾人談笑說話的聲音，但卻沒有Judy陳熟悉的嗓音，難不成是經過幾年，大家都變聲期？但不對啊，女人也有變聲期嗎？

還是說隔著門牆，聲音會有所扭曲變化？

Judy陳困惑著，但還是鼓起勇氣打開了門──

裡頭的人聽見門開的聲音，立刻轉頭朝向門口處。

眾人眼見是Judy陳，一片興奮的哄然招呼，立刻朝她襲來：

「是陳招弟──！！」

「哇，妳來啦！真不愧是校花，都過50年了還這麼年輕漂亮！」

「招弟來坐我旁邊，這裡這裡。」

「對齁，我記得阿萍妳以前跟招弟最要好，每次都坐隔壁對不對？」

「阿德你記性真好，有在吃銀杏齁？」

「有啊，我孫女都天天盯我吃保養品，很孝順啦！不過我會記得是因為當時你們兩個漂亮女生都坐在一起，連隔壁班男生都跑來看妳們啊！」

「吼，這麼老了嘴還這麼甜餒！」

「──碰！！」

這是Judy陳昏倒在包廂門口，直接躺倒在地上的聲音。

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