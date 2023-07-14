「神明相隨」短篇小說募集！書寫信仰與命運交織的故事

幾千年來，有關神明的故事，一代傳一代，膾炙人口，千古不衰。坊間俚語、傳說典故更是比比皆是，甚至涵蓋了人類生命關懷的方方面面。

民俗信仰主要由祭祀儀式、民間習俗和故事傳說三大系列組成。

一、祭祀儀式：分為家庭祭祀和宮廟祭祀。

二、民間習俗：主要包括，進香繞境、演戲酬神、聖杯問卜、大門貼符、頸項佩玉、托看小孩、媽祖掛脰等。

三、故事傳說：指信仰在傳承過程中，留下許多動人的故事傳說，包括有檔案史料、志書、奏章、碑記、匾額、楹聯、詩詞、圖畫、戲曲、俚歌等。

媽祖信仰則是台灣最普遍的民俗信仰之一，媽祖文化始於對一位真實歷史人物的紀念，也寄託了民眾對崇高與善良的追求。媽祖的恩典在信徒的生活中滋養許多豐富感受，這些遭遇，回憶，情感，可借助字裡行間，訴說於小說文學。

由琅琅悅讀與讀創故事共同主辦、大甲鎮瀾宮協辦的「神明相隨」徵文活動，將募集信仰與命運交織的短篇故事。不論您的信仰是什麼？是媽祖、母娘、關公、王爺還是土地公？又不論是親身經歷的職人故事或是天馬行空的虛構想像，都歡迎9/30(六)前來投稿！

詳細內容說明

一、投稿辦法

1、投稿時間：即日起至 2023/9/30(六) 止。

2、投稿內容：以「民俗信仰」為主題的小說，須包含「媽祖」、「神明」、「習俗」、「靈異」、「職人」任一元素，每人每種元素限一次創作投稿，或可以複合類型創作參賽，若同一人相同內容多次來稿，將以時間最晚的那份稿件為主審稿。

3、投稿規格：

（1） 投稿字數需落在5,000~15,000字間 ，且作品未在任何媒體發表過。

（2）有 照片 尤佳，可附上至少一張與故事有關照片素材，例如：神明、信物或場景等供評審參考，建議提供原始圖即可，勿拼貼編修圖片。

（3）需 自訂文章標題 ，建議勿直接以本次活動名入題，標題吸睛度亦會列入評選標準的創意評分內。

4、檔案格式：投稿作品請一律電腦打字，A4直式橫書，請以繁體中文撰寫。 請儲存為word檔 ，並附加在email中，請勿直接全文貼於email信件內容。

5、投稿信箱：將word檔附件email至「 contentdp@udn.com 」信箱，來信主旨請註明：「【琅琅徵文-神明相隨】筆名／文章標題」，投稿後，請務必填寫「報名表」登錄資料，才算完成報名資格。

6、立即填寫「報名表」👉👉https://www.surveycake.com/s/QQOD6

二、評選辦法

作品需包含完整的劇情線和明確的主題動機，故事的原創性、文筆的流暢度、角色的刻畫、情節的完整、故事動機的邏輯性等皆作為評選標準。

三、徵文結果與贈獎

預計11月3日前，網路公告勝選金榜名單。得獎作品預計於名單公布後陸續刊登！

1、首獎：遴選出1名

🎁作品入選首獎創作者可獲得稿酬10,000元(含稅)，U利點數1,000點、以及「大甲媽保庇大禮包」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

2、貳獎：遴選出1名

🎁作品入選貳獎創作者可獲得稿酬8,000元(含稅)，U利點數500點、以及「大甲媽保庇大禮包」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

3、參獎：遴選出1名

🎁作品入選參獎創作者可獲得稿酬6,000元(含稅)，U利點數300點、以及「大甲媽保庇大禮包」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

4、佳作獎：遴選出7名

🎁作品入選佳作的創作者，可獲得U利點數100點、「大甲媽保庇大禮包」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

❤️大甲媽保庇大禮包：禮包超澎湃😍，內含鎮瀾宮大甲媽遶境限量木質《執事牌》一卡通精裝套卡一組、大甲媽癸卯年限量遶境紀念帽、培寶祈福安撫奶嘴、考運旺旺文具組😘，總市值 NT$2,000起，誠意滿滿👍️👍️👍️贈禮將由琅琅悅讀掛號寄出。

大甲鎮瀾宮提供「大甲媽保庇大禮包」。(圖/琅琅悅讀)

5、參加獎：人人有獎，報名投稿即可獲獎

🎁U利點數50點，領取辦法詳見下方補充說明。

6、加碼獎：兩波段加碼好康，給大家滿滿創作能量！越早投稿好康越豐富！

【第一階段：中元首波喜降落！】

即日起至8月15日 00:00前，符合本次活動規範之有效投稿創作者，可搶先獲得U利點數20點，限量前20名！數量有限，贈完即止。領取辦法詳見下方補充說明。

【第二階段：票選心中「最佳神明相隨獎」！】

得獎作品刊出後，進行票選活動！票選網路聲量最高的作品，將可額外獲得U利點數200點及「❤️神明相隨開運禮」！12月10日 18:00前參與投票者，即能參加抽獎！辦法詳見下方補充說明。

四、徵文示範作

徵文示範作，陸續更新，為你帶來更多的創作靈感，敬請期待！

0819更新：【神明相隨‧徵文示範作】藍綾／一念成佛 一念成魔（上）

0820更新：【神明相隨‧徵文示範作】宴平樂／一帖藥籤（上）

0821更新：【神明相隨‧徵文示範作】亞斯莫／神明叫我不要信（上）

0828更新：【神明相隨‧徵文示範作】王聖方／神明廳變成鬼窟了？

五、本次協辦單位簡介

大甲鎮瀾宮，俗稱大甲媽祖廟，位於台中市大甲區，是台灣媽祖信仰的代表廟宇。每年的「大甲媽祖遶境進香」深受全世界矚目，美國的Discovery頻道將該活動與回教的「麥加朝聖」、天主教的「耶誕彌撒」並列為全世界三大宗教慶典。媽祖信仰更在2009年被「聯合國教科文組織」（UNESCO）確認為「世界非物質文化遺產」（Intangible Cultural Heritage）。

六、補充說明

關於參加獎（U利點數50點）獲得條件：

1、U利點數每人每類型限領一次，均直接派獎入會員帳號，預計2023年11月30日前完成贈獎。U利點數50點由聯合新聞網直接派獎入udn帳號中，欲領取獎項請先填寫「報名表」，報名時需填入udn帳號，若無udn帳號，歡迎免費申請。

（U利點數可用於「讀創故事（優質小說）」、「贊助好文（深度探討時事）」、「全文報紙資料庫（查閱近十年資料）」，更多關於U利點數，歡迎點此連結瞭解更多。）

2、參選者若未達個別獎項之獎勵基準時，該獎項、獎額得從缺之。

關於加碼獎獲得條件：

1、二波段活動或依據：8/15 00:00、12/10 18:00各結算一次！並依據報名表填寫的udn會員帳號為主派獎。

2、填寫有誤者，視同放棄資格，將不另行通知修改會員帳號，亦不得要求兌換現金、折讓、更換獎項或作任何調整，還請留意。

3、第二階段詳細活動辦法預計11/20公布！務必持續鎖定「琅琅悅讀‧迷創作」之最新動態消息！

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