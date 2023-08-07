【未來‧旅行‧徵文佳作】王韻婷／尋找幸福（上）

文／王韻婷

會考倒數六天

「到底要讀到什麼何時才功德圓滿啊?」在層巒疊翠的書海中，陡然冒出了一個綁著馬尾的女孩嘟囊著。她面帶愁容地看著身旁疊成高塔的教科書，撓了撓頭，無奈地趴在桌上，眼中只剩「生無可戀」。

「莫宇璇，給我打起精神，再一星期就要會考了，不准偷懶!」導師朝著她的方向斥喝。那聲音渾厚有力，不容小覷，嚇得原本讀到發軟的她立刻板起身子，趕緊唸書。再不然，這導師就會如同菩薩般將「甘露」不容質疑地點在她的臉頰上。這涼辣的滋味她可不想再體會一次。

真菩薩普渡眾生，她可不想被這個假菩薩用綠油精超渡了。

「嘿!」身旁被罰站的同學對她使個眼色，趁導師轉頭時，丟給她一張紙條。莫宇璇小心翼翼地將紙條夾在書頁中，假裝這是她精美的筆記在一旁煞有其事地振筆疾書。「警報解除!」如大白鯊巡視的導師終於走過她身旁，她看準老師遠去的身影，快、狠、準地攤開紙條，看、讀、寫，在老師即將轉身前又將紙條扔了回去。

他們倆一來一往在凝重地課堂上玩著諜對諜的「諜報戰」。莫宇璇身旁的男同學是個轉學生。她還記得他第一次踏入班級裡時，班上一片鴉雀無聲地欣賞著這賞心悅目的美男——挺拔的身姿，燙得微捲的頭髮下若隱若現著個性的單眼皮，還有著長得恰到好處的鼻梁與總是掛著淡淡微笑的蒼白薄唇。

「真好看!」班上的女生幾乎都撐著頭痴痴地望著他，連一點交頭接耳都捨不得。

他的「俊美」與其說是長得好看，不如說是那份瀟灑不拘的氣息令人著迷，所以就連男生們都無法討厭這樣的他。然而，這樣帶著濾鏡的片刻很快就因他的自我介紹而原地碎裂。

「大家好，我是蕭燁。」

「什麼?宵夜?」大家狐疑了三秒，接著便是一陣哄堂大笑。台上的他也不顯得困窘，反而大方的跟著大家一起笑著。就這樣，這個轉學生成了班上的「班草」而這株班草還這麼恰好的種在她身旁。導師還公開指派，讓坐在蕭燁附近的同學都要多多照顧他。這樣的福利，就連她最好的朋友都曾叨唸過她的「不夠義氣」，但更不義氣的是她家和他家居然在同一個社區，所以放學他們倆總是一起走。

「耶!終於放學了，我們回家吧!」蕭燁收書包堪稱神速，因為他向來只帶著聯絡本回家，一旁的莫宇璇則是一個大背包，外加一個提袋。沉重的身軀，沉重的步伐，幸好因蕭燁都會好心地幫她提著，讓她得以輕盈些，但天下沒有白吃的午餐，這都需要付出點代價，今天下午，正巧是莫宇璇要連本帶利，付出代價的日子。

「要吃什麼?」

「我今天想吃麥當勞，雙層吉士牛肉堡加A號餐，謝謝!」蕭燁一肩扛起了莫宇璇沉甸甸的書袋，露出燦爛的微笑。

***

點餐、取餐，他們坐在二樓窗邊眺望著人來人往的街景。

「好焦慮，快要會考了，書還是念不完。真希望AI可以發展迅速一點，這樣我們就不用讀書，不用工作，什麼事情都交給AI，這樣的日子該有多好。」莫宇璇拿了一根薯條，浸在玉米濃湯中拌啊拌。當時Chat GPT橫空出世，成為了眾所矚目的焦點。

「你覺得這樣的日子幸福嗎?」

「不幸福嗎?所有麻煩事都交給AI，我們的人生不就只剩下『幸福』嗎?我們可以不愁吃穿，四處旅行，體驗各地不同的生活，這該有多好。」莫宇璇一邊嚼著薯條，一邊沉醉在這不現實的幻想，嘴都笑開了。蕭燁聽完後，只是淡淡一笑，若有所思。

莫宇璇察覺了他的異狀，平日講些天馬行空的話，可是他的專業，怎麼今天竟如此沉默?正想詢問時，蕭燁對上她的雙眼問道:「如果有方法可以讓你體驗這樣的生活，妳想要嘗試嗎?」

終於，恢復正常了。莫宇璇笑答:「如果有一天，開發出這樣的方法需要實驗，我願意無償參加。」蕭燁聽著她的回答，默默地拿下了他手腕上的智慧型手環套在莫宇璇手上。

「你要做什麼?」這舉動驚到了莫宇璇。

「妳不是想體驗，我把『體驗』的機會給妳。」

莫宇璇隨即露出了慧黠的笑容，瞧著對面的他心想:「好啊! 蕭燁，你想跟我玩，我就跟你玩到底。」莫宇璇隨即抬起手端詳著手環，打開介面，戳戳點點，還認真地詢問蕭燁要怎麼使用。

「綠色鍵是普通的時間功能，白色鍵可設定你想去的未來，而藍色鍵能設定你想回去的過去。」

「還可以回到過去?那你有沒有回到孔明所在的三國去面見你的偶像。」

「回去的時間有極限，最遠只能回到跟你相關的人所在的時間，例如我可以回到我還沒出生，但我父母小的時候。」

莫宇璇真是對眼前的蕭燁嘆為觀止: 「真沒想到一天到晚在課堂上打瞌睡的蕭燁居然有當編劇的的天賦，佩服!」

「咦，這黃色鍵又是什麼?」莫宇璇注意到手環還有一個頁面。

「黃色鍵非不得已，不要使用，它可以讓時間暫停五分鐘，但這五分鐘會造成時空的扭曲，所以『非不得已，不要使用』」最後八個字蕭燁又重重的強調了一次，他這樣的嚴肅讓莫宇璇感到有趣。她望著他笑彎了眼。

「真好玩，如果有時間我真想玩久一點，但快會考了，我們還是趕快回家溫書吧!」莫宇璇說著便要拆下手環還給蕭燁，不料蕭燁握住她的手腕。

「你不是要體驗AI掌控一切的生活嗎?還是你以為我在開玩笑?」

「不是嗎?這個玩笑很有趣啊!我很喜歡。」此時蕭燁的神情讓莫宇璇感到有些陌生，「難道他是認真的?」沒等她反應過來，蕭燁就握住她的手按下黃鍵——暫停。

「什麼?」莫宇璇詫異地望著這停止的一切。坐在他們身後的客人從沒停止過打字的手就停在空中，原本喧鬧的遊戲室一片靜寂，玩著溜滑梯的女孩睜眼張嘴停在中間，因溜滑梯的盡頭恰巧有一個年齡更小的孩子跑去那兒撿球。莫宇璇怕那孩子危險，想將孩子抱到一旁時，蕭燁止住了她。

「該發生的就會發生。暫停時間只是讓我們遇到危險時可以逃脫，但是我們不能改變該發生的事。」莫宇璇聽了，卻依然將孩子抱到球池裡。

「我們按下暫停時，就已經讓所有不該發生的發生了，不是嗎?」莫宇璇再次按下黃色鍵，一切又重新動了起來。

飛快的打字聲重新響起，孩子的歡笑聲又填滿了遊戲室，只有從溜滑梯滑下來的女孩和在球池的孩子顯得有些困惑。可是沒多久，他們又如先前一樣開心的玩著。

一切都是錯覺吧!是吧?

莫宇璇回家後就將自己鎖在了房門裡，她的回想著路上蕭燁所說的未來，以及那暫停的三分鐘。

「手環妳收著，等妳想體驗『幸福』的未來時，只要按下那個白色鍵就可以了。」蕭燁昨天告別前，順口跟她一提，卻不料從那天開始，蕭燁就沒有來過學校。

***

會考倒數三天。

「蕭燁你在家嗎?」莫宇璇按著電鈴，手裡揣著導師託給她的蕭燁准考證。她焦急地拿起手機，撥了電話沒人接聽，傳了訊息無人閱讀。他，就像是人間蒸發了。

「你到底在哪裡?」這時莫宇璇注意到蕭燁近日改了Line頭貼下的話語:「我在未來等雨。」莫宇璇那刻明白了什麼。

「等雨，等宇?他在未來等我!」蕭燁總強說諧音字很酷，其實只是要掩蓋他很會寫錯字的事實，所以他的國文向來都是莫宇璇照顧的。一開始莫宇璇還懷疑，他該不會是外國華僑，所以中文寫作才這麼「優異」，事實證明他英文的表現更是令人「拍案叫絕」。

莫宇璇若有所思地望著蕭燁家死氣沉沉的棕色的大門，沒有動靜，沒有人煙。

「你是?」鄰居家的伯母聽到聲響，探出頭來。

「您好，不好意思打擾到您，我是住在社區C棟的莫宇璇，他的同學，我是來拿准考證給他的。很抱歉，剛剛喊他吵到您了。」莫宇璇連忙客氣鞠躬致歉。這位伯母聽著便放心地踏出了家門，拉著她故作感傷的說道。

「唉唷，原來妳是他的朋友，真好!我一直以為我鄰居家的小朋友一直以來都是孤身一人。雖然看到我都非常禮貌，但是你知道嗎?這一戶，他家只有他一個人住。」鄰居伯母壓底嗓子，分享著她長久以來觀察到的秘密。莫宇璇聽到後，一臉訝異。

「他一個人住?」

「嗯，一個人住，而且他回來後也都很安靜，就好像隔壁沒人住一樣。」眼看鄰居伯母快把蕭燁的存在說成靈異現象，莫宇璇決定單刀直入，問道:「蕭燁有您當鄰居真好，您真關心他!請問，您這幾天有看過他出門嗎?」聽到莫宇璇的讚美，伯母笑得跟秋菊一樣燦爛。

「當然有!我記得是七天前的晚上，我外出時遇到他。我問他要去哪，妳知道他跟我說什麼嗎?」

「他說了什麼?」

「他說，他要去未來。唉唷，真是個奇怪的孩子，長得好看，頭腦卻好像怪怪的，真可惜。」莫宇璇聽罷，臉色一沉，現在真是大事不妙。跟鄰居伯母致謝、告別後，莫宇璇將蕭燁的准考證的投入信箱後，轉身踏入電梯，然而，當電梯門再度開啟時，電梯裡空無一人。徒留塵埃中，點點的白光碎片飄盪著。

***

「蕭燁，幼稚鬼這時候跟我玩躲貓貓。等我找到你回來後，最好不要讓我錯過會考。」莫宇璇在電梯裡時按下了白鍵前，腦海已飛快掠過了千絲萬縷的思緒。既然蕭燁在未來等他，那麼這支手環應該已經設定好他所在的時間，況且若有什麼萬一，她還可以按下藍鑑回到今天再重來一次，也不必害怕會錯過會考。

雖然，莫宇璇痛恨考試，討厭念書，但她還是堅信著該去面對的必然要去面對，她可以允許自己戰鬥後失敗，但絕不允許自己不戰而逃。對會考如此，對蕭燁也是如此。既然有機會可以找到他，她就一定要去試試。

莫宇璇閉著眼，咬著牙按下手環上的白鍵，想像按下去的剎那會被無名的黑洞捲入，在張狂的風暴中扭曲身形與意識，而她將會不斷尖叫，最後被粗魯地被扔到未來的某棵樹上或草叢裡。

「天啊，我會不會出陰差陽錯跑到異世界，結果我身上只帶著一書包的書和自己的准考證，要是遇到怪物該怎麼辦?用書丟牠們嗎?」就在這一刻，她對於自己的魯莽感到既愚蠢又不安。

顫抖的雙手透露了她內心上演的十萬個小劇場都是悲劇收尾，就在她緊閉雙眼，等著那扭曲時空的肆虐時，一個平穩而友善的聲音打破了她的幻想。

「這位姐姐，妳還好嗎?」睜眼，一位肉嘟嘟的小男孩用深藍的雙眼好奇地望著她狼狽的模樣，似乎很想知道她在害怕什麼。深藍的雙眼有無數的電流閃過，她轉了轉頭，小心翼翼地向四周張望了一番，同時也提防著眼前可愛的小男孩。

她試探地問: 「這是哪裡?」

小男孩聞聲，輕笑道:「這是A區的迷霧森林，妳方才從『過去』穿越到現在，妳還好嗎?」他緊皺著眉頭，露出憂心的眼神。

什麼都沒發生?沒有被吸入時空漩渦，我沒有扭曲，也沒有在穿越後被丟到樹上，就只是瞬間轉移時空。

即使已安然無恙，莫宇璇仍緊握雙手，僵硬地站立著，一動也不動。

「妳還好嗎?請問需要我幫忙嗎?」眼前的小男孩鼓動著自己肉嘟嘟的小嘴說著老成的話語與一貫專業的微笑。這模樣使莫宇璇感到不協調，總感覺他不是人。

莫宇璇微笑著打量了一下眼前的小男孩，發現這男孩的頭頂上居然有一株小草。這小草不像是被風吹到他頭上，而像是從頭髮中長出來。

「這難道是……」莫宇璇心中有了猜想就想要試著去證明。於是她伸出了手，想跟男孩握手、寒暄著，另一隻手則趁機戳了一下男孩頭上的小草，想要驗證她的猜想。

當她的手碰到小草時，男孩挺立了身子，睜大雙眼說著:「莫宇璇姐姐好，歡迎妳從2023/05/17來到2064/11/11，妳現在感到有些緊張，也對我頭上的小草感到很好奇。請恕我更正，我頭上的不是小草而是天線，透過這個天線我可以很快的感應到姐姐的感知並為妳提供最好的服務。我是AI25，是蕭燁的管家，很高興為莫宇璇姐姐服務。」小男孩說完後，深深地吐了一口氣，對著莫宇璇歪著頭，微微笑著。這模樣就如莫宇璇家中的貓一樣，令人憐惜。但，她沒時間憐惜。

她激動的扶住小男孩的肩膀，急切地想要詢問蕭燁的下落。

「蕭燁在哪裡?」

「主人很好，請姐姐不用掛懷。主人邀請姐姐先到寒舍休息。」語畢，小男孩化為帶光的分子，在空中重新組合成一臺黑色敞篷跑車。不，更準確地講，是一臺黑色「飛天」敞篷跑車。車離著地飄浮著。

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