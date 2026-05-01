我們的最後一次對話 封存在電話語音信箱

「妳還在生氣嗎？」電話那頭很安靜，只有你呼吸停頓的一小拍。

「我到妳家樓下了。」那是你最後一次對我說話，至少很長一段時間裡，我都是這樣以為的。

那天我還在生氣。氣你忘了我們約好的晚餐，氣你總把工作排在前面，氣你每一次遲到都只會說一句——「對不起，下次不會了」，卻還是有下一次。

其實我知道你不是故意的。可人有時候就是這樣，明明想聽一句哄，最後說出口的卻是最冷的話；明明心裡還留著位置，卻偏偏把門關得很響，像這樣大聲就算贏了一樣。

我們上一次見面，是在上週末的咖啡店。

窗外也在下雨，你坐在我對面，低聲解釋臨時加班、客戶會議、手機沒電、路上塞車。我攪著已經冷掉的咖啡，聽你一遍一遍說「對不起」，心裡卻只剩疲倦。

「你是不是覺得，我永遠都會等你？」我問。

你愣了一下。

「我不是這個意思。」

「那你是什麼意思？」

你沉默了幾秒，才低聲說：「我只是，想把事情都處理好而已。」

我笑了一下，笑意很淡。

「可是你每次要處理好的事情裡面，都沒有我。」

那天我們不歡而散。

你走之前，只看著我說了一句：「妳先冷靜一下。」而我沒有留你。

那三天裡，你傳過訊息。

第一天是：「到家了嗎？」

第二天是：「今天下雨，記得帶傘。」

第三天是：「我們不要這樣，好不好？」

我都看了，但都沒有回。

第四天晚上，你打了三通電話。第一通，我看著它響完， 第二通，我按掉了，第三通進來時，我盯著螢幕上的名字，心裡明明已經動搖，卻還是沒有接。

鈴聲停下來後，手機跳出一個提醒：您有一則新的語音留言。

我沒有立刻點開，我總覺得，你還會再打第四通。還會像以前一樣，不死心地傳一句：「快開門，我真的在樓下。」可是沒有。

快半夜兩點時，我終於把語音點開了，你的聲音很近，像貼在我耳邊。

「妳還在生氣嗎？」你停了一下，又說：「我到妳家樓下了。」背景裡有很淡的風聲，還有遠遠一聲機車經過的聲音。

「外面有點冷，妳記得先穿件外套。」我聽到這裡，心就軟了。

明明都還在吵架，明明是你站在樓下，明明我整晚都沒接你的電話，可你開口第一句，還是先提醒我別著涼。你輕輕吐了一口氣「妳不想見我也沒關係。我就待一下，等雨小一點就走。」

接著又是一小段安靜。

最後，你叫了我的名字。叫得很輕，像怕大聲一點，我就真的不肯原諒了。

「妳回我一下，好不好？」

語音到這裡結束。

我盯著手機看了很久，我應該回的。我那時候明明就已經心軟了，卻還是死死坐在床沿，像跟誰較勁一樣。對話框打開又關掉，幾個字輸入進去又刪掉。

我想說「你還在嗎」，想說「你上來吧」，想說「對不起」，想說「我其實沒有那麼生氣了」。

可到最後，我什麼都沒傳，我總覺得，明天再說也可以。反正你已經來了，反正只要明天見面，我們就能像以前一樣，把這場冷戰結束，假裝它沒有真的傷到誰。可原來，不是每一句「明天再說」，都真的還有明天。

第二天早上，我接到醫院的電話，你昨晚離開我家樓下後，在回去的路上出了車禍。

醫院的人後來說了很多，關於急救、出血、到院前、意識不清…可我其實什麼都沒聽進去。我只記得，你手機還握在手裡，而那段語音還在。

後來很長一段時間，我都不敢再聽它，我把你的對話框沉到最底下，像只要不點開，那個夜晚就還沒真正結束。

可有些東西，越不敢碰，越會在最安靜的時候自己浮上來。

我開始在半夜醒來，反覆想起那句：「妳回我一下，好不好？」我會想，你站在樓下的時候，是不是抬頭看過我房間的燈。是不是也以為，再等一下，我就會下來。我不知道。我唯一知道的是，那通電話，我沒有接。

後來我換了新手機，所有資料都轉移過去了，唯獨那段語音我一直沒有刪。它像一枚很小的刺，平常不動，可只要一想起來，就準確地扎在同一個地方。

我曾經以為，我記得的是我們最後一次對話。直到很多年後，我在某個失眠的夜裡，終於又把那段語音從頭到尾聽完，才忽然明白——那根本不是我們最後一次對話。

那只是你留在我語音信箱裡，一場始終沒有等到回答的獨白。原來最痛的，是那句話之後，再也沒有我的回答。

我一直以為，總有一天，我會把那段語音刪掉。可後來才知道，有些東西留下來，不是因為放不下，而是因為那是這世上，最後一段還帶著你呼吸聲的時間。我現在已經不會在聽見手機震動時，下意識以為是你了。也不會再經過那個路口就整夜睡不著。

只是偶爾，在某些太安靜的夜裡，我還是會想，如果當時我接了電話，如果當時我回了那句話，如果當時我願意把門打開，哪怕只是一條縫，結局會不會不一樣。可是這世上最沒用的，偏偏就是如果。

我把那段語音存了很多年，不是因為我還在等你回來，而是因為我終於明白，有些人的離開，不會先教你怎麼告別。它只會把一句再平常不過的話，永遠留在那裡，讓你用很多很多年，才學會怎麼聽完。

我直到最後才明白，我們的最後一次對話，從頭到尾，都只有你一個人在說話。

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