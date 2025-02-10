2025台北國際書展／「最佳展位設計獎」得獎名單出爐！得主多活用燈光與木作兩大元素

每年台北國際書展重頭戲之一，就是在閉幕記者會由台北國際書展基金會執行長王秀銀揭曉「最佳展位設計獎」金銀銅獎的得獎名單，今年不起眼的展位大寬文化，靠巧思奪得「綠色永續獎」大獎，另外，國立臺灣大學出版連續三年奪獎，堪稱是得獎常勝軍，而博客來30年磨一劍，首次參展便一舉獲獎，氣勢也不容小覷。

2025台北國際書展-「最佳展位設計獎」完整得獎名單 ‧ 大型展位：金獎讀字公民（獨立出版聯盟、台灣勞工陣線協會），銀獎是由文訊雜誌社、洪範書店及爾雅共同組成的「文學專門店」，銅獎博客來。 ‧ 中小型展位：金獎啟明出版，銀獎九歌出版社，銅獎國立台灣大學出版中心。 ‧ 綠色永續獎：大寬文化工作室

台北國際書展每年續辦「最佳展位設計獎」設置最高獎金十萬元的大獎榮耀。獎項劃分以10個(含)以上展位為劃分基礎，以上歸類「大型展位組」，9個以下展位則歸類「小型展位組」兩種評選的類別，鼓勵參展出版社發揮創意，呈現展位設計美學與出版品的特色，透過展位的創意表現，吸引讀者走進其中，營造出與讀者相遇的理想空間。今年評選一如往昔，由全民以APP票選及專家評審雙軌進行一起選出本年度「最佳展位設計獎」，集合展場設計、展覽策畫、環境永續等專業領域為主，包括：藝科智庫執行長石隆盛、茂識管理顧問有限公永續顧問黃梓柔、安益國際展覽股份有限公司業務部總經理繆澂德、山城製作設計總監袁浩程、教父級設計師AKIBO李明道，共計五位重量級專家擔綱重任。

今年得主多活用「燈光」和「木作」兩大元素，打造出特色展區。例如：前幾年以「讀字樂園」「讀字工地」等主題的讓人印象深刻「讀字公民」，今年展區透過伸展台、黑色調視覺、麥架和螢光色LED燈板展架，時尚主題既明確又兼具舞台效果的玩味性，奪得大型展位組金獎，實至名歸。而「小型展位組」金獎得主「啟明出版」首次挑戰以「藝廊」形式展出，由素面布牆打燈營造吃漂亮簡潔的外型，宛如大型燈籠，具巧思的書單List讓人印象深刻，在紛亂書展戰場中殺出一條血路，贏得大獎。

以下整理7大獎項得主的設計主題、規劃細節和獲獎理由一次看：

大型展位組

金獎 讀字公民（獨立出版聯盟、台灣勞工陣線協會）



讀字公民

◆ 策展主題：讀字Fashion

◆ 說明：

讀書與穿衣一樣，在我們身上投射出獨特的風格與品味。在這場FASHION盛宴，除了有高達兩百公分的液晶電視牆打造出秀臺氣勢，講座區也化身成低調奢華的伸展台，讓每一位登台演講的創作者暢快說書。展區內更布置簽書專區與讀者打卡拍照功能齊備的燈箱，同時配有與書互動的拍貼機，展區各式趣味互動與絕妙的書籍陳列方式，絕對讓你流連忘返。

◆ 獲獎理由：

聯展單位眾多但卻聰明大量利用黑色調，以斜向動線配置展櫃，運用色調風格一致的桌燈展架，統一視覺讓整體風格協調，充分利用空間將多種功能恰當分配，大量使用可重複使用之書架、燈具與租賃設備，巧妙運用器材集裝箱與黑色桌布作為展示台，減少木作與廢棄物。

讀字公民

銀獎 文訊雜誌社、洪範書店有限公司、爾雅出版社有限公司



文訊-洪範-爾雅

◆ 策展主題：文學專門店

◆ 說明：

首度跨大規模攜手經營，除了長期合作的「文訊雜誌社」、「洪範書店」、「爾雅出版」、「紀州庵文獎森林」之外，再邀請「皇冠文化」、「新經典文化」、「左岸」、「東美」四家出版單位，組成最佳文學聯盟陣隊，讓愛文學的人可以直接一次購足！木質鏤空設計營造出清雅氣質，眼目一新。

◆ 獲獎理由：

展場視覺簡單通透，建築線條簡潔，大量減少木作並使用布幕裝飾，整體充分展現文學風雅氣質，非使用實體木作牆板來分區而是巧妙運用空間設計與展櫃分隔動靜二區，視覺美感協調而互不干擾，利用木頭色與黃光燈成功吸引目光。

文訊-洪範-爾雅

文訊-洪範-爾雅

銅獎 博客來數位科技股份有限公司



博客來數位科技

◆ 策展主題：博客來30聚力出擊

◆ 說明：

展場設計簡潔，結合線上通路和數位出版，除了將大家感興趣的網路書店蒐集的出版界數據、指標，轉化為有意義展場設計外，同時也亮相最新電子閱讀器，發表電子書閱讀器Book Pad初登場為主。題外話，身兼活力、幽默擔當的博客來小編現身展區，雖與展位設計無關，但卻是展區內很有話題性的互動環節。

◆ 獲獎理由：

30周年意象裝置，由空中反吊的大書中落下各式各樣的書本，綠色搭配原木色調，凸顯品牌識別，視覺清爽分類明確，以素面原色板材裝潢，大量減少輸出物，空間運用合宜動線順暢，視覺風格協調且具創意。

博客來數位科技

博客來數位科技

中小型展位組

金獎 啟明出版事業股份有限公司

啟明出版

◆ 策展主題：把世界留在後頭

◆ 說明：

今年參展不再以聯展身分入場，展場首次以「藝廊」形式展出書籍，外觀設計由 WaitWhat Space Studio 設計，呼應今年義大利主題國，展位外部漫畫及平面視覺，由剛從義大利駐村回國的年輕漫畫家游博任繪製。展場內布展場中央，messagingleaving 團隊操刀設置了以啟明作品為素材的裝置藝術，藉由透過創作與創作間的連結，凸顯閱讀的力量和藝廊主軸的美學概念。

◆ 獲獎理由：

素布為牆，打上燈光，猶如燈籠，具有吸引讀者一探究竟的效果，設計了可以讓人流自動旋轉的中島櫃，典雅的氛圍，亦讓人彷彿置身另一空間，內裝多為原色板材，結合局部鋁製材質，設計獨具創意，展示空間有限卻巧妙運用。

啟明出版

啟明出版

銀獎 九歌出版社有限公司

九歌出版社

◆ 策展主題：握筆與運鏡

◆ 說明：

與健行、天培合作聯展，主題中「握筆」及「運鏡」皆是說故事的形式，故事可以文字描摹勾勒，影像放慢體驗，特寫聚焦等等姿態呈現。

無論展示樣貌為何，這些虛構與真實的文本帶我們重回成長歷程中的某個瞬間，讓我們重溫當時的痛與快樂。瞬間與瞬間疊合相連，串成文稿膠卷。透過各種姿勢，我們沉入，我們感思，我們捕捉人生長河上掠過的流光浮影。

◆ 獲獎理由：

連續圖樣、紅及白色牆面斜斜貫穿展場，既阻隔又貫通，好像在書頁裡穿梭。書本陳設方式也很好，會讓動線上的人進入口想拿取，紅白色搭配相當舒服。

九歌出版社

九歌出版社

銅獎 國立臺灣大學出版中心

國立臺灣大學出版中心

◆ 策展主題：光 lūmen – 知識．動靜之間

◆ 說明：

藉由創意設計展現再次強調「翻閱」書本的概念，彰顯知識閱讀的核心價值，z型卡榫式書架與去年的相同，延續使用環保意識強。

◆ 獲獎理由：

立體層次牆板搭配燈光營照出書頁的意象，原木搭配光線運用，呼應契合展示主題（光-知識 動靜之間），書架巧妙運用卡榫工法利於組裝拆解運輸，並有利回收再使用。

國立臺灣大學出版中心

綠色永續獎

大寬文化工作室

大寬文化

◆ 策展主題：來書展蛇蛇

◆ 說明：

致力於透過各種形式的藝術表現，反映台灣文化與社會思考，今年設計以永續為核心設計概念，運用可回收、可重複使用的材料，減少廢棄物，展位設計邀請書籍作者們「囝仔人」、「yinalang.group 」和「二搞創意無限公司」一起共創。除了陳設書籍，今年我們在小小的展位中增加了說故事空間，每天都有《戰甲熊》繪本說故事時間，讓大人小孩可以輕鬆開心聽故事。

◆ 獲獎理由：

以道具搬移方式陳列攤位，呼應環保及綠色會展應用面向，繪本作者的裝置物也是重複使用的道具。在綠色永續的原則下保有在地美學與原創風格。

大寬文化