2025台北國際書展／MBTI人格誰最愛玩展攤活動？陽明交大出版社活動引網友笑：果然是INFP！
你覺得MBTI心理測驗的16型人格中，哪一型最愛去書展？又最喜歡參與展攤活動呢？在國立在陽明交通大學（以下簡稱：陽明交大）出版社在2025年台北國際書展的創意推書活動現場有解，因為這個活動引發熱烈討論，尤其當展攤INFP小卡熱門到被迅速被掃空，直接卡槽「見底」，讓不少有參訪書展網友很有共鳴，大家紛紛曬出自己逛展看到的「空槽」照，也意外釣出同溫層INFP網友迴響說：果然是INFP！
一名網友在社群平台「Threads」表示，近日去台北國際書展時，發現了一個有趣的攤位活動和MBTI型人的行為現象，發現編輯規劃活動的16個格子裡其他都卡片都滿滿的，獨缺INFP型的全數拿光，讓他不禁會心一笑：果然是INFP！除了討論最熱烈的INFP外，另外一名網友也有看到其他卡槽笨掃空的現象：「我的INFP跟好朋友INFJ被拿光，其他都是滿的。是怎樣，書展的營業額都讓我們承擔」並附上一個笑哭emoji符號。
底下也有不少網友也紛紛曬出自己逛書展時的「空槽」照片與抽卡內容，並有人補充開始型人解讀，像是「基本上IN系列會來逛書展，INTJ不會路過MBTI」，還有網友精闢分析認為「拿INFJ的，應該大部分都不是INFJ」，因為內向I人，可能連抽卡伸手都不敢。緊接著引起網友好奇說，「好想知道每一個⋯」、「所以infp上面寫了什麼」、「這個在哪一攤」、「為什麼ENFP那格那麼亂」等等有趣的討論，宛如16型人格們的大型認親現場。
國立在陽明交大出版社為了硬邦邦的論文合集書，能讓讀者輕鬆接觸，編輯將書與MBTI做連結，在展攤擺放16格人格特質與專屬推薦紙卡，內容摘選書中專家研究精華，不只布置色彩繽紛，吸引大眾來互動抽牌，更打破論文很難閱讀的印象。活動推薦書是陽明交大人社系的精華選集《流動的界域：從在地、跨域到多物種》這本20年經典集結，書中涵蓋研究範圍豐富，不只跨地域﹑跨族群﹑跨物種，更以5大輯重新編纂對文化的深度思索。
編輯認為每篇論文有著各自獨特的觀點，透過「給𝟭𝟲型人格的推薦閱讀」的方式，把一本作為人文社科敲門「磚」的書，用一張張對應你MBTI的小卡介紹給讀者，能打破論文書刻板既定印象，也能讓推薦書變得更有趣。
這個抽卡掃空出版編輯也有注意到，據編輯觀察，其實不只INFJ，其他型人格的小卡也不惶多讓。因為繼書展第一天的幾乎見底的冠軍INFJ後，第二天INFP逆勢超車，到了第三天IN__和ENFP幾乎全數抽光……，至少多個卡槽被掃空。讓編輯們掙扎一個晚上後，決定走去文具店買紙，慢慢印慢慢折，還發文表示，在書展期間就算折到手抽筋，也要把MBTI小卡補滿，以回應大家對展攤活動的熱情支持。總算趕在書展周末前（７日）小卡們都再次鋪貨完畢！
記得有趣的書展的也對MBTI心理測驗有興趣的讀者，書展倒數一天，別忘了也去抽卡閱讀，看看哪篇內容跟你最速配吧！
陽明交大出版社✗群學出版社
攤位編號：C1114
展覽資訊：
2025第33屆台北國際書展
Taipei International Book Exhibition 2025
展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場
展出時間：
2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00
2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00
2/9(日) 10:00-20:00
展期6天全面開放購票入場
※書展訊息詳見官網
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言