2025台北國際書展／MBTI人格誰最愛玩展攤活動？陽明交大出版社活動引網友笑：果然是INFP！

你覺得MBTI心理測驗的16型人格中，哪一型最愛去書展？又最喜歡參與展攤活動呢？在國立在陽明交通大學（以下簡稱：陽明交大）出版社在2025年台北國際書展的創意推書活動現場有解，因為這個活動引發熱烈討論，尤其當展攤INFP小卡熱門到被迅速被掃空，直接卡槽「見底」，讓不少有參訪書展網友很有共鳴，大家紛紛曬出自己逛展看到的「空槽」照，也意外釣出同溫層INFP網友迴響說：果然是INFP！

一名網友在社群平台「Threads」表示，近日去台北國際書展時，發現了一個有趣的攤位活動和MBTI型人的行為現象，發現編輯規劃活動的16個格子裡其他都卡片都滿滿的，獨缺INFP型的全數拿光，讓他不禁會心一笑：果然是INFP！除了討論最熱烈的INFP外，另外一名網友也有看到其他卡槽笨掃空的現象：「我的INFP跟好朋友INFJ被拿光，其他都是滿的。是怎樣，書展的營業額都讓我們承擔」並附上一個笑哭emoji符號。

底下也有不少網友也紛紛曬出自己逛書展時的「空槽」照片與抽卡內容，並有人補充開始型人解讀，像是「基本上IN系列會來逛書展，INTJ不會路過MBTI」，還有網友精闢分析認為「拿INFJ的，應該大部分都不是INFJ」，因為內向I人，可能連抽卡伸手都不敢。緊接著引起網友好奇說，「好想知道每一個⋯」、「所以infp上面寫了什麼」、「這個在哪一攤」、「為什麼ENFP那格那麼亂」等等有趣的討論，宛如16型人格們的大型認親現場。

國立在陽明交大出版社為了硬邦邦的論文合集書，能讓讀者輕鬆接觸，編輯將書與MBTI做連結，在展攤擺放16格人格特質與專屬推薦紙卡，內容摘選書中專家研究精華，不只布置色彩繽紛，吸引大眾來互動抽牌，更打破論文很難閱讀的印象。活動推薦書是陽明交大人社系的精華選集《流動的界域：從在地、跨域到多物種》這本20年經典集結，書中涵蓋研究範圍豐富，不只跨地域﹑跨族群﹑跨物種，更以5大輯重新編纂對文化的深度思索。

編輯認為每篇論文有著各自獨特的觀點，透過「給𝟭𝟲型人格的推薦閱讀」的方式，把一本作為人文社科敲門「磚」的書，用一張張對應你MBTI的小卡介紹給讀者，能打破論文書刻板既定印象，也能讓推薦書變得更有趣。

出版社編輯為了回應不斷被「掃空」的卡槽，書展倒數兩天仍不得閒地火速加印摺紙。圖／陽明交大出版社

這個抽卡掃空出版編輯也有注意到，據編輯觀察，其實不只INFJ，其他型人格的小卡也不惶多讓。因為繼書展第一天的幾乎見底的冠軍INFJ後，第二天INFP逆勢超車，到了第三天IN__和ENFP幾乎全數抽光……，至少多個卡槽被掃空。讓編輯們掙扎一個晚上後，決定走去文具店買紙，慢慢印慢慢折，還發文表示，在書展期間就算折到手抽筋，也要把MBTI小卡補滿，以回應大家對展攤活動的熱情支持。總算趕在書展周末前（７日）小卡們都再次鋪貨完畢！

記得有趣的書展的也對MBTI心理測驗有興趣的讀者，書展倒數一天，別忘了也去抽卡閱讀，看看哪篇內容跟你最速配吧！

陽明交大出版社✗群學出版社

攤位編號：C1114 展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網