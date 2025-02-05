2025台北國際書展／市長蔣萬安20本書單大公開！鼓勵親子共讀培養閱讀習慣

2025台北國際書展於2月4日至9日於世貿一館舉行，主題為「閱讀異世界」，主題國為「義大利」。今（5）日蔣萬安市長在文化局蔡詩萍局長陪同下特別來到台北國際書展參觀義大利主題國館、童書主題館及多個出版社展位，市長並以實際行動支持出版產業，為自己及三個孩子選購了包含AI科技、國際局勢及城市治理、文化歷史等不同議題的書籍，希望提倡民眾踴躍購書及閱讀的習慣，也鼓勵家長挑選讀物與孩子共讀。所到之處受到出版業者及民眾的歡迎，場面相當熱烈。

台北國際書展是臺北市年度文化盛事，兼具閱讀推廣、國際交流、出版專業等功能，不但彙集來自世界各地的出版商、作家和讀者，共同展示和分享文學作品和知識交流，也吸引大量民眾蒞臨參觀。臺北市政府擔任台北國際書展協辦單位提供多項行政奧援，期望能與中央、民間共同推動臺北市的國際閱讀文化形象。蔣萬安市長及文化局局長蔡詩萍5日上午特地現身書展支持出版業及推廣閱讀，參觀義大利主題國館及聯經出版、天下雜誌、時報文化、城邦文化、文訊、洪範、爾雅、遠見天下文化、讀書共和國、眷村雜誌、童書主題館等多家出版社。台北書展基金會董事長兼天下雜誌出版部總編輯及行銷長吳韻儀全程陪同，義大利在臺辦事處代表龍博文、聯經出版發行人林載爵、時報出版董事長趙政岷、城邦文化業務總經理林福益、文訊雜誌社社長封德屏、天下文化總編輯吳佩穎、小天下總編輯李黨、野人文化社長張瑩瑩、台北市文化基金會副執行長黃文彥、北投中心新村總監李曉雯、童書主題館策展人王宗欣等代表皆熱情接待並為市長量身介紹符合其專業及興趣的書籍，亦不忘顧及市長對於親子共讀及推廣的需求，推薦書單依舊豐富多元，兼具深度及廣度。

今（5）日蔣萬安市長在參觀義大利主題國館。圖／台北書展基金會

本屆書展由義大利擔任主題國，主題為「想像無邊」，期盼開啟當代義大利文化與臺北的對話，並推動出版、語言、與書籍的交流互動。市長、局長在義大利在臺辦事處代表龍博文親自帶領下，介紹多位經典及當代的義大利創作精選書籍與圖像展覽，讓大家一起感受義大利充滿故事、多元觀點的文化魅力。

本次市長在書展親自選購了20本書，主題涵蓋國際趨勢脈動、城市治理、人物傳記、文學歷史等種類。身為一座城市的治理者，城市治理及發展議題是市長的首要關注，選購了《誰讓公務員生了病？》、《幸福感》、《國家為什麼會失敗：權力、富裕與貧困的根源》及《地緣政治：東南亞利多交會》等書。另《絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生》、《GOOD EYE台北挑剔指南：第一本讓世界認識台北的中英文風格旅遊書》亦是市長想推薦的好書。其中《江河旋律——王鼎鈞自選集》《四手聯彈——王鼎鈞・程奇逢散文合集》套書在2025台北國際書展中首賣，市長也搶先購入放入書單中。

（左起）《誰讓公務員生了病？：面對上級指令、民眾需求與自我價值的矛盾與衝突，基層公務員的日常工作難題如何從個人、群體與管理面尋求解方？》、《閩海王鄭芝龍》（全三冊，首部完整呈現鄭芝龍傳奇一生的歷史小說）、《連結：從石器時代到AI紀元》

今年AI依舊是全球關注的話題，《AI賦能新學力》是倍受微軟創辦人比爾蓋茲等各領域專家盛讚的書，作者具體說明AI在各學科的新應用，並強調思考如何用AI改變學習模式、把潛力轉化為競爭力。另外選購《連結：從石器時代到AI紀元》、《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》等，不忘一併了解AI科技的前世今生及其創造者的有關歷程。而提到科技，則不能不提一代半導體巨人張忠謀，市長特別選購《張忠謀自傳全集》這部回憶人生的巨著及《晶片、能源、巧克力：從世界地圖看見30個國家的經濟動能與投資潛力》，期待透過閱讀書籍，更加瞭解世界脈動，站在巨人的肩上，看得更深、更遠。

而在文化歷史方面，市長特別選擇《閩海王鄭芝龍》（歷史小說）、《穿越臺灣趣歷史2：從猴猴族到茶金，考古最有戲的臺灣史》、《在東亞跨界流離的人生：老兵的臺灣史》、《未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄》等書，鑑古知今，從不同角度精進對臺灣歷史文化及環境的理解。除了關心上述議題外，維持健康勢必是市長兼顧市政及家庭之本，選購《超預期壽命Ⅰ+Ⅱ》期能知悉如何有效預防、延緩慢性病及衰老，以期長久專注於事業及陪伴家人。而身為三寶爸的市長今年特別選購《少年讀人類的故事2：世界為什麼變得不公平》、《超級工程MIT》、《什麼是自由、什麼是平等：給孩子的世界人權宣言互動式解答書》為親子共讀增添更加深度及更具知識性的書單。市長亦不忘關心童書出版的現況，特地至童書主題館參觀。童書主題館由擅長數位規劃的Dosomething Studio策展，透過互動體驗展的形式，歷經一關關「童話奇遇記」，最後讓孩子們得到一份與興趣和閱讀能力相符的客製化書單，好玩又有趣。

（左起）《未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄》、《穿越臺灣趣歷史2：從猴猴族到茶金，考古最有戲的臺灣史》、《超級工程MIT【書盒典藏版】》 (共5冊)。

此外，市長也特地來到文化局委託台北市文化基金會眷村部經營管理的北投中心新村、嘉禾新村以及煥民新村特別在本次書展期間與全國眷村文化保存聯盟(簡稱眷盟)合作展示，文基會副執行長黃文彥特別致贈市長眷村雜誌(鄧麗君專刊)、春聯及專屬公仔玩具。本次展區運用眷戶的故事、文物、道具、布景和老照片，復刻出昔日的眷村時空。而今年正值鄧麗君逝世30週年，最新一期《眷村》雜誌以她作為封面人物，以緬懷與紀念這位永遠的軍中情人。歡迎民眾到訪參觀，沈浸在眷村的時代氛圍裡，分享彼此的故事。

參訪行程最後，蔣萬安市長也鼓勵市民朋友把握機會入場參觀，一同享受閱讀的樂趣，共同探索知識的無限可能性！尤其18歲以下學生、桃園（含）以南及宜花東地區讀者民眾持參觀當日之台鐵、高鐵紙本票根、身障人士可憑相關證件免費入場。文化局也於本次書展首次在「中華民國政府出版品」展位設置「臺北市文化局出版品專區」，展示內容包含臺北市文化局及轄下市立美術館、市立文獻館近年出版品。其中「臺北市傳統藝術系列叢書」推廣將展示無形文化資產保存者的生命史與歷史書系列叢書；2024年推出新書力作—《影子與光：孫榮輝的歌仔武林》，喜愛傳統藝術系列的民眾千萬不要錯過，趕快加緊腳步把握台北國際書展展期，踴躍前往參觀選購吧！

今（5）日蔣萬安市長在文化局蔡詩萍局長陪同下特別來到台北國際書展參觀，選購20本讀物，採購書單大公開！圖／台北書展基金會

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。

展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網