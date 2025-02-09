2025台北國際書展／外交部長林佳龍35本清單：三民書局高達9本，盡展國際史觀

台北國際書展今（2/8）迎來外交部長林佳龍到場共襄盛舉，先後造訪光華雜誌、天下雜誌、時報出版、印刻、三民書局、HyRead電子書，及今年書展亮點義大利主題國館、公民書區、台灣漫畫館等，部長一進場就，興奮表示今日必定要逛到「滿載而歸」。

台北國際書展今（2/8）迎來外交部長林佳龍到場共襄盛舉。圖／台北國際書展

林佳龍部長首站抵達光華雜誌，現場翻閱多本介紹台灣精彩文化主題雜誌，並於展位的海洋文化拍照牆前合影留念。第二站來到天下雜誌，由台北書展基金會董事長暨天下雜誌出版總編輯吳韻儀為部長導覽新書。部長購入《原始碼：成為比爾・蓋茲》、《一個人的人生未爆彈》、《男孩，鼴鼠，狐狸與馬》等書，並分享自己喜愛閱讀繪本，是因家中孩子們學習設計，而繪本正是最佳養分。當吳董事長推薦《超預期壽命》時，部長表示已收藏此書，並放在辦公桌上隨時翻閱。第三站抵達：時代出版，趙董事長推薦本次義大利主題國展重點作家卡爾維諾的名著《馬可瓦多》、《看不見的城市》等書，還有《臺灣漫遊錄》及《心智生命》等書籍，最後還贈送部長一個立體紙玩具作為紀念。

台北國際書展今（2/8）迎來外交部長林佳龍到場共襄盛舉。圖／台北國際書展

第四站來到大塊文化與郝明義董事長交流，推薦新書《用鑽石生命靈數拍好你的人生電影：精彩的生涯規劃與親密關係，你可以掌握！》及主題國義大利國寶級作家《汝色 Colors of You：全球獨家，羅倫佐．馬托蒂》愛情畫作特等。

（左）外交部長林佳龍。圖／台北國際書展

第五站，則是參觀義大利主題國展區，義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）與部長相談甚歡，代表也贈送義大利主題館海報及特製悠遊卡給部長，展現兩國友好情誼。隨後，代表帶領部長參觀各展區，包括畫作展區及法拉利限量書籍《Il Fascino Ferrari》（以鋁製法拉利引擎為造型的外殼）。

台北國際書展今（2/8）迎來外交部長林佳龍到場共襄盛舉。圖／台北國際書展

第六站抵達印刻文學，部長購入《台南：歷史文化散策》、《聽海湧》等書，與總統參訪時的選書不謀而合，並表示自己鍾愛閱讀地方文化相關書籍。

第七站來到三民書局，部長大手筆購入被推薦的各國歷史書籍，藉此深入了解各國經濟、文化與社會，整排書籍被部長一掃而光！

第八站來到書展熱門展區之一的HyRead電子書閱讀器區，賴董事長親切示範電子書閱讀器的使用方法，並介紹其品牌與縣市政府圖書館合作，讓民眾可免費在閱讀器上借閱及閱讀圖書館電子書的服務，另外也贈送品牌購物袋給部長。

緊接著，部長造訪讀字公民展區，獨立出版社聯合展區正以獨特的展位設計在這次書展當中脫穎而出。部長在購入《認識鄭南榕》書籍時，憶及與鄭南榕相識的往事，提及學生時代曾閱讀其在《自由時代》發表的社論。此外也購入漫畫《槍聲與紅鞋子：台灣男子簡阿淘》及《言論自由》，強調《言論自由》絕對是每個世代都必讀的佳作。爾後，部長與勞工陣線協會楊副秘書長交流時表示，未來外交部NGO組織若有機會將考慮與其合作。

最後一站，部長參觀了年輕人匯集的台灣漫畫館，了解漫畫文化並觀看數位漫畫展區，了解數位平台閱讀器是如何幫助讀者快速理解數位漫畫的。部長表示，他每年都會親自到訪書展選購書籍，而今年更讓大家親眼見證了他「滿載而歸」的真實寫照！

★外交部長林佳龍選書 編號／書名／出版社 01.《言論自由》（南方家園） 02.《認識鄭南榕》（comma books） 03.《槍聲與紅鞋子: 台灣男子簡阿淘》（奇異果文創） 04.《臺灣漫遊錄》（春山出版） 05.《大魔法搜查線》（獨步文化） 06.《最後的魔術家族》（鏡文學） 07.《河洛閩南語縱橫談》（東大） 【時報文化】 08.《馬可瓦多》（時報文化） 09.《不存在的騎士》（時報文化） 10.《看不見的城市》（時報文化） 11.《分成兩半的子爵》（時報文化） 12.《心智生命The Life of The Mind》（時報文化） 13.《立體紙玩具／扭扭貪吃蛇》（小時報） 【印刻文學】 14.《落九花》（INK印刻文學） 15.《槍強搶嗆》（INK印刻文學） 16.《拉波德氏亂數》（INK印刻文學） 17.《當太陽墜毀在哈因沙山》（INK印刻文學） 18.《Insight台南: 歷史文化散策》（INK印刻文學） 【大塊文化】 19.《皮諾丘木偶奇遇記》（大塊文化） 20.《海洋台灣新地標：發現太平洋抹香鯨》（大塊文化） 21.《汝色 Colors of You：全球獨家，羅倫佐．馬托蒂》（大塊文化） 【天下雜誌】 22.《超預期壽命》（天下雜誌） 23.《AI賦能新學力》（天下雜誌） 24.《男孩, 鼴鼠, 狐狸與馬》（天下雜誌） 25.《一個人的人生未爆彈》（天下雜誌） 26.《原始碼：成為比爾・蓋茲》（天下雜誌） 【三民書局】 27.《走！去雜貨店買故事》（三民書局） 28.《不只是盛宴：餐盤裡的歐洲文化史》（三民書局） 29.《簽下古羅馬自願役的我竟然遇到了這種事？！》（三民書局） 30.《烏克蘭史：西方的梁山泊》（三民書局） 31.《俄羅斯史：謎樣的國度》（三民書局） 32.《敘利亞史：以阿和平的關鍵國》（三民書局） 33.《南非史: 彩虹之國》（三民書局） 34.《越南史：堅毅不屈的半島之龍》（三民書局） 35.《紅唇與黑齒》（三民書局）

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網