2025台北國際書展／行政院副院長鄭麗君狂掃42本書 藝術、文學力大爆棚　

2025台北國際書展今（7）來到第四天。上午，行政院副院長鄭麗君特別來到書展參觀，熱愛閱讀的她也開啟了一趟「購書行程」，參觀台灣漫畫館、讀字公民、遠流、文學書區等十六個展位，更在前幾個展位就將推車裝滿了書。

在第一站「台灣漫畫館」，副院長在策展人的介紹下先是選購了《來自清水的孩子》、《我在詐騙公司上班》和第十五屆金漫獎作品《三個不結婚的女人》，之後則在文化部長李遠的推薦下，將《潮浪群雄》以及改編自楊牧經典文學自傳《山風海雨》的作品《OKEN：詩的端倪》收入囊中。

鄭副院長逛書展首站先參訪「台灣漫畫館」。圖／台北國際書展

鄭副院長逛書展首站先參訪「台灣漫畫館」。圖／台北國際書展

接著在本次書展極具亮點的公民書區「讀字公民」，「讀字公民」集結了各獨立出版作品，副院長首先翻閱了《你記得地圖上的一切都要變淡的》詩集，看到詩中寫到自己出生的街道，不禁回憶起台北的街頭巷尾，更直呼：「一定要買。」之後，旅遊作家旅男dato也向副院長介紹作品《用鴨川，把京都放口袋》以及《葡萄牙，好日子遠行》，並開心合影。走到一旁，「南方家園」出版社也跟副院長介紹了《熱戀：邊界往返的信》、《言論自由》和《羔羊為何沉默？菁英民主與新自由主義對社會和生活基礎的摧毀》等書，最後則在本次公民書區的主視覺—架有記者會麥克風的擺設前拍照，喊出「閱讀就是力量」的口號，副院長也表示，這項設計很有意思。

（左）南方家園總編輯劉子華為鄭副院長導覽展區並推薦好書！圖／取自劉子華臉書＠Tzuhua Liu

來到有志於本土意識和人文精神的前衛出版社，副院長開啟台語模式親切交談，並帶走《看圖學講台灣話》、《他們的鐵道時代：七位鐵道職人的生命故事》和臺灣新文學之父賴和的《一桿稱仔》。

而即使時程滿檔、時間緊湊，副院長仍沉迷在書海之中，抓緊時間在每個展位多看幾眼。來到遠流展位時，副院長拿起《漫步裡的台灣美術：藝術偵探帶路，繪見名畫裡的時代風景》翻閱，開心表示自己各種美術史都有。接著更興奮拿起一旁的《蛹之生》與李遠部長合照，氣氛相當歡樂。此外，副院長也購入了諾貝爾文學奬得主赫曼．赫塞的作品《徬徨少年時》以及《車輪下》，她笑說，自己雖然都拜讀過這些名作，但看到還是會忍不住想買，展現對文學的熱愛。

（左）印刻總編輯初安民為鄭副院長導覽展區並推薦好書！圖／取自印刻文學臉書

讀書共和國臉書貼文分享了鄭副院長逛展所購入的6本選書。圖／取自讀書共和國fb

（左）九歌出版總編輯蔡素芳為鄭副院長導覽展區並推薦好書！圖／取自陳素芳＠sofuntansui

（左）聯合文學出版社總編輯周昭翡 為鄭副院長導覽展區並推薦好書！圖／取自聯合文學臉書

★行政院副院長鄭麗君選書： 編號／書名／作者（出版社） 【臺灣漫畫主題館】 01 《來自清水的孩子(套) Son of Formosa》／游珮芸, 周見信 （慢工文化事業有限公司）

02 《我在詐騙公司上班》／謝東霖（鏡文學）

03 《潮浪群雄1~3套書：那些做電影的人》／小莊（大辣）

04 《OKEN：詩的端倪》／吳識鴻, 楊牧 （目宿媒體）

05 《三個不結婚的女人》/日下棗 【松鼠文化】 06 《葡萄牙，好日子遠行》／旅男dato

07 《用鴨川，把京都放口袋》／旅男dato

08 《唯思念倖免》／洪書勤

09 《你記得地圖上的一切都要變淡的》／陳育律 【南方家園出版】 10 《熱戀：邊界往返的信》／吳俞萱,彤雅立著和

11 《羔羊為何沉默？菁英民主與新自由主義對社會和生活基礎的摧毀》／萊納. 毛斯費德

12 《言論自由》／艾蒂安.巴禮巴著 【印刻出版】 13 《女兒》／零雨

14 《拉波德氏亂數》／童偉格

15 《當太陽墜毀在哈因沙山》／朱和之

16 《落九花》／郭松棻

17 《聽海湧：啟航 歸來》／孫介珩導演、蔡雨氛編劇

18 《印刻文學生活誌》249期「白的嚴色」 【前衛出版】 19 《他們的鐵道時代：七位鐵道職人的生命故事》／ 國家鐵道博物館籌備處

20 《看圖學講台灣話》／巧芋粿文化工作室

21 《一桿稱仔》／賴和, 阮光民 【讀書共和國】 22 《台灣地方政治讀本》／（左岸）

23 《臺灣史是什麼》／（大家）

24 《造次》／（木馬）

25 《天堂》／（潮浪）

26 《蘇菲的世界知識漫畫》／（木馬）

27 《自由：回憶錄1954-2021》／（堡壘） 【聯合文學】 28 《黃春明電影小說集》／黃春明

29 《身體變奏曲》／潘國靈

30 《石榴海難》／曹疏影

31 《狐狸讀書》／董啓章

32 《刺蝟讀書》／董啓章

33 《所在》／黃明峯

34 《體貼的貓咪》／中島京子

【九歌出版】 35 《帶著故鄉行走》／吳俞萱

36 《別著花的流淚的大象》／蔡素芬

37 《濃霧特報》／楊莉敏

38 《長鏡頭》／曹仕翰

【遠流出版】 39《蛹之生》／小野

40《徬徨少年時（德文直譯本）2版》／赫曼．赫塞（Hermann Hesse）

41《車輪下（首度德文直譯本）》／赫曼．赫塞（Hermann Hesse）

42 《漫步裡的台灣美術：藝術偵探帶路，繪見名畫裡的時代風景》／藝術蝦



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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網