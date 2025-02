2025台北國際書展／總統賴清德53本書單曝 從BL漫畫到國際情勢皆關注

總統賴清德今(4)日蒞臨2025台北國際書展,先後參觀義大利主題國館、文學書區、綜合書區、臺大出版中心、公民書區及台漫專區。賴總統展現出對文化的支持與熟悉,現場購買多本書籍,還展現台語文朗誦深厚功力,讓人看到總統推動文化也從自身做起的行動力。

賴總統參訪文學書區時,九歌出版社陳素芳總編輯介紹兩本經典台語文作品給他,在陳總編的帶領下,讓賴總統不禁秀了一段流利台語朗誦《屁窒囡仔的謝師宴》中「阿木老師」的段落,以及《油麻菜籽》秀秀跟阿平的對話,現場沉浸在復古又深刻的書中人物情感中,投射出賴總統對於鄉土文學的認同,不僅做為參觀者,更是文學界的愛好者。

(左起)《油麻菜籽》、《輝達之道》、妖怪五星好評

賴總統參觀至綜合書區時,城邦媒體集團業務總經理林福益贈送三本書,分別為《走進老地方的時光機》、《輝達之道》與《樹上看見的世界》。賴清德親切回應:「逛書店當然要付錢」,展現對文化產業的支持。林福益特別邀請賴清德在人形立牌上簽名,賴清德幽默表示:「若是在林福益的人形立牌上簽名,讀者會不會以為立牌是他?」現場氣氛歡愉熱絡。

參訪臺大出版中心時,賴總統與總編輯湯世鑄交流,並對多本書籍表達關注。其中賴總統親自點名《為什麼是臺灣》,探討中國為何攻擊台灣的議題,顯示對國際情勢的重視。湯世鑄則向賴清德推薦《強制移住:臺灣高山原住民的分與離》,書籍內容解析日治時期原住民被迫遷移的歷史背景。另外賴總統也對《逃離中國》一書特別有感,該書探討外省人的國族認同問題,這類議題攸關台灣的多元文化與族群融合,值得持續關注與討論。

參訪臺漫專區時,總統欣賞經典作品《摺紙戰士》許久,另外還有熱血棒球漫畫《決勝球!》,表現出忠實棒球迷的一面。值得一提的是,今天賴總統在大塊文化出版社一共買了七本書,是所有出版社之最。

(左起)張忠謀自傳全集(上下冊)、短波時代:從冷戰到民主,從情報播送到和平之聲,讓世界聽見臺灣之音、世界不再是平的:後全球化時代的供應鏈重組與地緣政治預測

