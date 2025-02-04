2025台北國際書展／總統賴清德53本書單曝 從BL漫畫到國際情勢皆關注

總統賴清德今(4)日蒞臨2025台北國際書展，先後參觀義大利主題國館、文學書區、綜合書區、臺大出版中心、公民書區及台漫專區。賴總統展現出對文化的支持與熟悉，現場購買多本書籍，還展現台語文朗誦深厚功力，讓人看到總統推動文化也從自身做起的行動力。

賴總統參訪文學書區時，九歌出版社陳素芳總編輯介紹兩本經典台語文作品給他，在陳總編的帶領下，讓賴總統不禁秀了一段流利台語朗誦《屁窒囡仔的謝師宴》中「阿木老師」的段落，以及《油麻菜籽》秀秀跟阿平的對話，現場沉浸在復古又深刻的書中人物情感中，投射出賴總統對於鄉土文學的認同，不僅做為參觀者，更是文學界的愛好者。

（左起）《油麻菜籽》、《輝達之道》、妖怪五星好評

賴總統參觀至綜合書區時，城邦媒體集團業務總經理林福益贈送三本書，分別為《走進老地方的時光機》、《輝達之道》與《樹上看見的世界》。賴清德親切回應：「逛書店當然要付錢」，展現對文化產業的支持。林福益特別邀請賴清德在人形立牌上簽名，賴清德幽默表示：「若是在林福益的人形立牌上簽名，讀者會不會以為立牌是他？」現場氣氛歡愉熱絡。

參訪臺大出版中心時，賴總統與總編輯湯世鑄交流，並對多本書籍表達關注。其中賴總統親自點名《為什麼是臺灣》，探討中國為何攻擊台灣的議題，顯示對國際情勢的重視。湯世鑄則向賴清德推薦《強制移住：臺灣高山原住民的分與離》，書籍內容解析日治時期原住民被迫遷移的歷史背景。另外賴總統也對《逃離中國》一書特別有感，該書探討外省人的國族認同問題，這類議題攸關台灣的多元文化與族群融合，值得持續關注與討論。

參訪臺漫專區時，總統欣賞經典作品《摺紙戰士》許久，另外還有熱血棒球漫畫《決勝球！》，表現出忠實棒球迷的一面。值得一提的是，今天賴總統在大塊文化出版社一共買了七本書，是所有出版社之最。

（左起）張忠謀自傳全集（上下冊）、短波時代：從冷戰到民主，從情報播送到和平之聲，讓世界聽見臺灣之音、世界不再是平的：後全球化時代的供應鏈重組與地緣政治預測

53本書單 出版社／編號／書名／作者 【木馬文化】

1 台灣三部曲套書東方之東、婆娑之島、夢魂之地／平路

2 變成的人／許恩恩 【九歌】

3 臺北男神榜／唐墨

4 你佇風中行來／曾美滿

5 屁窒囡仔的謝師宴／林連鍠

6 油麻菜籽（電影修復紀念版）／廖輝英 【臉譜】

7 黃色臉孔／匡靈秀(作者)、楊詠翔(譯者)

8 三個不結婚的女人／日下棗 【印刻】

9 落九花／郭松棻

10 聽海湧：啟航 歸來／公共電視、孫介珩、蔡雨氛

11 印刻文學生活生活誌No.249

12 當太陽墜毀在哈因沙山／朱和之

13 拉波德氏亂數／童偉格

14 殘骸書／陳列

15 槍強搶嗆／連明偉 【爾雅】

16 江河旋律：王鼎鈞自選集／王鼎鈞 【大塊文化】

17 汝色 Colors of You：全球獨家，羅倫佐．馬托蒂愛情畫作特典／羅倫佐．馬托蒂(作者/繪者)

18 用鑽石生命靈數拍好你的人生電影 精彩的生涯規劃與親密關係，你可以掌握！／郝明義

19 皮諾丘：木偶奇遇記／卡洛．科洛迪(作者) 、郝明義(譯者)、羅倫佐．馬托蒂(繪者)

20 海洋台灣新地標：發現太平洋抹香鯨／廖鴻基等

21 風塵前後：一部電影、一個攝影者、一個時代的風塵 Before and After the Wind and Dust／劉振祥

22 從易經看莊子／劉君祖

23 失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫／Jonathan Haidt(作者)、鍾玉玨(譯者)*網路與書出版 【國立臺灣大學出版中心】

24 台灣審議民主的進化時代／林國明、吳澤玫、葉欣怡、周睦怡、陳東升、林祐聖、陳文學、林庭秝（Ali Walis）、汪宏倫

25 逃離中國：現代臺灣的創傷、記憶與認同／楊孟軒(作者)、蔡耀緯(譯者)

26 為什麼是臺灣？：中國領土完整的地緣戰略理由／華安瀾(作者) 、蔡耀緯(譯者)

27 病毒載量：COVID-19時代的人類學研究／黃一心(譯者)、勒諾爾．曼德森（Lenore Manderson）、南希．J．布爾克（Nancy J. Burke）、阿約．瓦爾貝格（Ayo Wahlberg）(編者)

28 被遺忘的諾貝爾獎神經科學家：高基／保羅．馬札雷洛(作者) 、陳壁彰、劉俊鴻、鄭義奮(譯者) 【天下文化】

29 張忠謀自傳全集（上下冊）／張忠謀 【前衛出版】

30 植有木瓜樹的小鎮／龍瑛宗(作者)、阮光民(繪者) 【皇冠出版】

31 多謝款待：那些愛與被愛的煙火氣／張曼娟(作者)、木口子(繪者) 【遠流出版】

32 黑潮尋鯨／黑潮海洋文教基金會、張卉君、陳冠榮、余欣怡、莊慕華、蔡偉立、金磊、陳玟樺(作者)、江勻楷、瓦Z、張廖淳心(繪者) 【寶瓶文化出版】

33 浪漫巡山員：從海拔0到3000公尺，熱血堅毅的台灣山林守護者／阿步（浪漫巡山員） 【鏡萬象】

34 短波時代：從冷戰到民主，從情報播送到和平之聲，讓世界聽見臺灣之音／林欣誼、周馥儀 【鏡文學】

35 妖怪五星好評／謝東霖 【商業周刊出版】

36 輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI 浪潮的祕密／金泰（Tae Kim）(作者)、 洪世民、鍾玉玨(譯者) 【感電出版】

37 世界不再是平的：後全球化時代的供應鏈重組與地緣政治預測／彼得．澤汗 ( Peter Zeihan)(作者)、吳國卿(譯者) 【堡壘文化】

38 The Last Chapter：周思齊的最終章／周思齊、游智勝 【小典藏出版】

39 情緒大飯店／莉迪亞．布蘭科維琪(作者)、黃聿君(譯者) 【親子天下】

40 少年陪審團／法律白話文運動(作者) 、YUANCHi元綺(繪者) 【南方家園】

41 孤島／野夫

42 言論自由／艾蒂安・巴禮巴(作者) 、申昀晏(譯者) 【逗點文創結社】

43 革命家的生活寶物：從新珍味餐館的大滷麵、鳳飛飛的Mixtape再到床頭的木劍，閱讀史明的人生故事／翁稷安(作者)、 阿諾(繪者)

44 認識鄭南榕：看見《自由時代》總編輯的十一個面向／鄭南榕基金會 【晨星】

45 淡蘭古道：百年里山的長路慢行／周聖心、徐銘謙、古庭維、楊世泰、戴翊庭、謎卡、吳雲天(作者)、沈恩民(繪者) 【台灣勞工陣線協會】

46 不流血的戰役：非暴力抗爭的理論與實踐／孫友聯（台灣勞工陣線秘書長） 【經濟民主連合】

47 揭開中資滲透台灣的假面：經民連與泛中國政商集團的搏鬥／賴中強、江旻諺、歐栩韶、許冠澤、天龍英 【留守番工作室】

48 DAY OFF／每日青菜 【蓋亞】

贈 芭蕉的芽vol.3／左萱 【國立臺灣文學館】

贈 樹仔凡勢猶會記／Ballboss

贈書 樹可能記得／Ballboss 【麥浩斯】

贈 樹上看見的世界：攀樹人與老樹、巨木的空中相遇〔2024暢銷改版〕／翁恒斌 【馬可孛羅】

贈走進老地方的時光機：台灣巷弄祕境的前世今生／地方賊

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。

展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網

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