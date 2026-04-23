【萬物皆有靈】光風／帶麻糬去找土地公！祂聽我訴苦的那些日子

文／光風

土地公信仰與文化

台諺說「田頭田尾土地公」，土地公作為守護一方的地方神，猶如神明界里長伯，祂的「服務處」密度極高，幾乎每個里都有一間土地公廟，方便居民前往祈願、訴苦、坐坐聊天。土地公廟成為附近居民交流互動的聚集地，大概也可說是另類的台灣感性吧。

由於土地公極具地域性，平日裡我會去的土地公廟，只有位於家附近、散步經過的各種ＯＯ里福德祠。因為是經過，僅僅雙手合十、鞠躬敬拜，簡單打招呼後便離開。從未想過，竟有專程去找土地公訴苦的日子。

拜託拜託！請土地公多保佑

那大概是幾年前，正在執行與小說創作無關的外包專案，負責編撰一本專業領域的刊物。工作本身並不困難，資料整理、文字潤稿、美編排版、印刷出版，難的永遠是「人」。各種官僚式做派與Ｎ次花式改稿，使得專案從年頭到年尾皆是不順利的狀態，而預計當年出版的規劃，卻有拖沓至隔年之勢！身為J人，如今回想過程還是會頭皮發麻。

面對這個狀況，當時的我已經竭盡所能，把所有方法都用上了，無論是工作執行時的謹慎與效率，心態上更時常安撫自己放寬心、不要為了不可控的事物煩惱。但，那遙遙無期的感覺，還是太折磨人。

或許真的是走投無路，有日我靈光一閃：「既然人治不了人，那就請神明來治他吧！」我立刻查了與客戶地址同一里的土地公廟是哪間，發現，啊自己其實蠻常經過的嘛。事不宜遲，我又查了土地公會喜歡的供品，無外乎是軟的甜的，像是甜湯與麻糬。

於是第一次去，我買了仙草蜜，並且慎重地把專案合約書也帶上，準備鉅細靡遺地向土地公訴苦。我點了香，將供品與合約書放在案前，細細向土地公稟告正在執行的專案名稱、客戶名稱、遇到的困難，而客戶辦公室就在祂的轄區，如果祂有時間去看一看，請用枴杖把那些行事誇張的人們都變乖一點吧，拜託拜託，謝謝謝謝。

雖說拜拜看重的是誠心誠意，但透過拜拜經驗的提升，才驚覺自己準備的供品似乎不夠豐盛。何況實際去過才知道，廟裡還有土地婆呢！因而後來除了甜茶甜品，我還會準備一盒麻糬。獻給神明享用的麻糬，自然不能是普通的麻糬！我準備的，是必須提早預訂的市場高人氣限量草莓麻糬，有紅豆餡的，也有芋頭餡的，一盒四顆小小的超過百元。祭拜完，我特別擲筊確認土地公土地婆是否喜歡，獲得了響亮的聖筊！

獲得了響亮的聖筊的供品。圖／作者光風提供

來不及預訂麻糬的日子，則是到連鎖麵包店買麻糬，芝麻、花生、紅豆，全部都很好吃。有次忍不住買了八顆，想讓祂們吃個滿足！當我開心奉給土地公土地婆，沒想卻獲得哭筊……請問是不好吃嗎？哭筊。請問是比較喜歡草莓麻糬嗎？哭筊。

請問是麻糬太多顆嗎？聖筊。

原來，這間廟的土地公土地婆是小鳥胃呢。

終於換我捐香還願

三天兩頭，顧著準備供品給土地公土地婆，專案後續究竟如何呢？

後來專案還是延遲至隔年才結束，期間亦經歷了零零種種的磕碰。然而大概是徬徨的心終於有浮木可抓（或是有神聽我抱怨），心緒倒是安定許多，任何不順利也認定祂們已經幫忙擋掉許多、否則可能會更不樂觀。內心如此感謝祂們。祂們或許也鬆了口氣，這女子終於不會再來訴苦了。

事後，我至廟裡捐獻還願。廟公問說要捐什麼項目，我想了想，決定要「捐香」。我希望所有內心困頓的人，來廟裡都能有一支香可牢牢握住、可虔誠點燃，讓話語與痛苦能隨裊裊升起的煙香抵達神明耳畔。相信無論結果如何，當下「心」都會好一點。

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作者簡介： 作者光風。圖／作者光風提供 光風

著有長篇小說《揚子堂糕餅舖》、短篇小說集《眾神之島》系列三冊、生態繪本《紫色飛行》。至今累積３座文學獎小說首獎，榮獲2025讀墨華文大獎年度人氣作家文學類Top1。作品授權10國外語版權，並正在進行影視改編。於FB、IG經營「寫小說的人(@IamNOVELIST)」。

書名：《眾神之島3》

作者：光風

出版社：蓋亞出版

出版時間：2026/01/14

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