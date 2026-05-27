「琅琅讀墨」試營運開跑！全館消費滿額即送LINE POINTS

各位讀者久等了，琅琅讀墨聯名電子書店於 5/27 正式與大家見面！

超過 30 萬種書，等你來探索，閱讀服務全面升級，比以前更好逛、更好讀。為了慶祝這場閱讀盛宴，我們準備了試營運限定驚喜，期間累積消費滿額即贈 LINE POINTS ，最高送您 130 點。讓您買「閱」多，送越多！

活動辦法

活動時間：2026/5/27(三) ～ 2026/6/30(二) 23:59 為止。

活動說明：試營運期間累積消費達以下門檻，即贈送對應的 LINE POINTS 回饋

📗 累積滿 $250 ➔ 送 LINE POINTS 25點

📘 累積滿 $500 ➔ 送 LINE POINTS 60點

📙 累積滿 $1000 ➔ 送 LINE POINTS 130點

1. 本活動以期間內累積實付金額為計算基準。

2. 每位用戶（依帳號判定）僅限領取一次，活動結束後將依據您最終達成的最高門檻進行發送（例如:期間累積消費滿 $1,000，將獲得 130 點，不再重複領取 25 點或 60 點）。

3. 參加者需於 2026/6/30（二）活動截止前，至會員中心完整填寫 E-mail 與 手機號碼。若因資料不全導致無法聯繫，視同放棄領獎資格。

注意事項 1. LINE POINTS 兌換序號僅限 LINE 帳號註冊國家為台灣的用戶使用。 2. LINE POINTS 兌換序號將於 2026/6/30 活動結束後，以 E-mail 或簡訊方式陸續派發。請留意兌換期限，逾期恕不補發 3. 若發現利用外掛、機器人或不正當方式參與，主辦單位有權取消其領獎資格。 4. 聯合線上保留隨時修正、暫停、終止或解釋本活動之最終權利（包括但不限於更換活動、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項）。 5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至bookstore@udngroup.com信箱。 6. 參與本次活動即代表您已充分了解並同意接受本注意事項。

琅琅悅讀 Google News